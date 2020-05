کرونا کے مسئلہ پر امریکی اتحاد کے برعکس پاکستان کو چین کا ساتھ دینا ہوگا

شیئر کریں:

امریکی صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی چین کے خلاف تجارتی جنگ کا آغاز کردیا تھا ۔ یہ چینی سمندر میں امریکہ و جاپان، فلپائن اور بھارت کی طرف سے سمندر کے راستے چینی تجارت اور چین تک تیل کی ترسیل میں روکاوٹیں ڈالنے اور اس کیلئے جنگ کا ماحول برپا کرنے جیسے اقدامات کے بعدچین کی اقتصادی ترقی کی رفتار سست کرنے کی دوسری بڑی کوشش تھی۔ پاکستان میں برپا کی گئی دہشت گردی کی طویل جنگ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی تاکہ چین کی براستہ کاشغر پاکستانی بندرگاہ گوادر تک رسائی کو روکا جاسکے ۔ لیکن نومبر 2019میں چین کے صوبے ووہان میں کرونا وائرس کے ذریعے پھوٹ پڑنے والی وبا نے امریکہ کو موقع فراہم کر دیا کہ وہ عالمی سطح پر چین کو کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ قرار دے کر اس کے خلاف ایک نئی صف بندی کر سکے ۔ سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلائی گئی کہ چین نے کرونا کی وبا پھیلا کر امریکہ کی عالمی سطح پر اجارہ داری کا ستیاناس کر دیا ہے ۔ اسی طرح کے پیغامات دنیا کے مختلف ممالک میں بولی جانے والی زبانوں میں وائرل کیے گئے تاکہ کرونا وبا کے خوف میں مبتلا اقوام عالم کو یقین دلایا جاسکے کہ یہ چین ہی ہے جس نے ا س پر جان لیوا وبا مسلط کی ہے اور اب فیس بک ، ٹوویٹر ، انسٹاگرام اور واٹس ایپ سمیت انٹرنیٹ پر مغربی دنیا، بھارت اورمشرق بعیدکی چین مخالف ریاستوں میں کوئی اک عوامی رابطے کی سہولت ایسی نہیں جس پر چین کو کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار قرار نہ دیا جارہا ہو۔ چین کے خلاف پروپیگنڈے کی یہ کاروائی یکطرفہ نہیں تھی ۔ سازش تھیوریوں میں امریکہ پر بھی الزام عائد کیا گیا کہ چین میں ’’وارگیمز‘‘ میں حصہ لینے والا امریکہ فوجی دستہ چینی صوبے ووہان میں کرونا وائرس پھیلا کر آیا۔ ان سازشی تھیوریوں پر پاکستان سمیت بہت سے ملکوں کے نامور ادیبوں و صحافیوں نے کالم لکھے۔ معروف سفارت کاروں نے مایہ ناز سائنسدانوں کی طرح سازشی تھیوریوں کو درست ثابت کرنے کیلئے وڈیو پیغامات جاری کئے۔ کچھ محققین برسوںقبل کرونا وائرس پر تیار ہونے والی فلموں، اس پر لکھے جانے والے ناولوں یہاں تک کہ قبل میسح کے زمانے کے معروف اطالوی کردار Nostradamus کی پیشن گویاں تلاش کر کے لے آئے۔

ایک طرف سوشل میڈیا کے ذریعے چین کے خلاف دنیا بھر میں رائے سازی کا عمل جاری تھا تو دوسری طرف کرونا کی وبا نے چین کے صوبہ ووہان میں ہزاروں جانیں لینے کے بعد مغربی ممالک اور امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر وہاں تباہی مچانا شروع کردی۔ اس عرصہ میں صدر ٹرمپ کرونا کو چینی وائرس کا نام دے کر چین کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر چکا تھا۔ جس پر پہلا اعتراض نیو یارک کے گور نر Andrew Cuomo نے کیا۔ ٹرمپ کی مخالف جماعت دیمو کریٹس سے تعلق رکھنے والے گورنر نیو یارک کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نسلی امتیاز کی بنیاد پر دوسروں پر کیچڑاُ چھالنے کی بجائے امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے اور اس کے متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی پر توجہ دے ۔ لیکن دولت کا پجاری سفید فام نسل پر ست ٹرمپ جوہر کام میں منافع اور مخالفین کی زبانی کلامی تضحیک کرنے کا عادی تھا اس نے کرونا وبا کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے اس نے بیان بازی کے ذریعے چین کو ہدف بنانے اور امریکہ میں سب اچھا ہے کی رٹ جاری رکھی۔ کرونا نے یورپ کے بعد امریکہ میں پنجے گاڑ لیے تو ٹرمپ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پر چین کی حمایت کرنے اور کرونا وبا کے پھیلائو کے حوالے سے بروقت اقدامات نہ کرنے جیسے الزامات لگاکر اس کو فنڈ کی فراہمی روک دی۔ یہ ایک انتہائی اقدام تھا جو فکری طور پر تنگ نظری اور خود کو بہت ہی اعلیٰ دماغ سمجھنے والے ٹرمپ نے اُٹھایا تو امریکہ میڈیا امریکی خفیہ اداروں کی 31دسمبر 2019کو صدر ٹرمپ کو بھیجی گئی رپورٹ کو سامنے لے آیا۔ جس میں صدرٹرمپ کو کرونا سے بچنے کیلئے فوری اقدامات کی درخواست کی گئی تھی ۔ یہ رپورٹ شائع ہوئی تو US Centres for Disase Control کے ڈائریکٹر نے 3 جنوری 2020کو چین میں اپنے ہم منصب کی ٹیلی فون کال اوراس کی طرف امریکہ کو کرونا وائرس کی سنگینی اور اس کے لیے ضروری اقدامات سے آگاہی کیلئے کی گئی بات چیت کی مکمل تفصیل وائٹ ہائوس کی فراہمی کی تفصیلات میڈیا کے حوالے کر دی ۔ ٹرمپ کی اس مسئلے سے لاتعلقی کو دیکھتے ہوئے وائٹ ہائوس میں صدر ٹرمپ کے خصوصی مشیر Peter Navarro نے کرونا کی صورت حال پر صدر ٹرمپ کو Urgent Memoلکھا اور بگڑتی صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کیا اور یہ Memo بھی اخبار میں چھپ گیا تو اس حوالے سے وائٹ ہائوس میں پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی نے جب سوال کیا تو صدر ٹرمپ کا جواب حیران کن تھا کہ اس نے نہ کوئی رپورٹ دیکھی ہے نہ ہی Urgent Memoاس کی نظر سے گزرا ہے ۔

امریکہ میں کرونا وائرس کا پہلا مریض 21جنوری 2020کو سامنے آچکا تھا ۔ تاہم کرونا سے پہلی ہلاکت 26فروری کوہوئی اس سے قبل صدر ٹرمپ کا24فروری کو پوسٹ کیا گیا ٹویٹ

"The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countrirs. CDC & World Health Organization have been working hard and very smart"

اس وقت امریکی عوام اور میڈیا میں بحث کا موضوع بن گیا جب امریکہ میں کرونا متاثرین کی تعداد سات لاکھ سے تجاوز کر گئی اور مرنے والوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ریکارڈ پر آنے لگا۔ ریاست نیو یارک کو WHO نے امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلائو کا مرکز پہلے ہی قرار دے چکی تھی ۔ امریکی عوام خاص کر ریپبلیکن جماعت کے حامی لاک ڈائون کی پابندیاں قبول کرنے کو تیا ر نہیں تھے۔ خود پسندی اور سفید فام نسل پرستی کا شکار ٹرمپ کبھی وبا کو چینی وائرس قرار دینے پر چین سے معذرت کرنا تو کبھی چین سے ماسک اور وینٹیلیٹرز فراہم کرنے کی درخواست کرتا دکھائی دیا اور پھرایک ہفتے بعد ہی اس نے چین کو کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلانے کا مرتکب قرار دے کر نتائج بھگتنے کیلئے تیار رہنے کی دھمکی دے ڈالی ۔ اٹلی و فرانس نے کرونا چین کی وجہ سے ان کے ملکوں میں پھیلنے والی تباہی کا معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کردیا۔

اسٹریلیا میں وہاں قیام پذیر چین کے باشندوں کو مارکیٹوں میں نہ صرف خریداری سے روک دیا گیا بلکہ مقامی باشندوں نے انہیں تشددکا نشانہ بھی بناڈالا ۔تاہم امریکہ میں میڈیا نے کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہوئی تباہی کی ذمہ داری صدر ٹرمپ پر ڈال دی۔ امریکی طبی ماہرین نے بھی ٹرمپ کے لااُبالی پن ، تنک مزاجی اور زندگی وموت جیسے مسائل کو بھی تجارت و کاروبار کی طرح حل کرنے کے انداز کو امریکہ عوام کیلئے خطرناک قرار دے دیا۔ Columbia University کے پروفیسر اور شعبہ Center for Sustianable Development کے ڈائریکٹر Jeffary Sachs نے ٹرمپ کے اقدامات پر طنز کرتے ہوئے لکھا

Trump repeatedly praised China during February, only turning on China when the situation got tough in the US. Unlike China, which turned to its Public Health Experts. Turmp turned to vice president Mike Pence and son-in-law Jared Ksuhner. Thousands of Americans are dying unnecessarily as a result and we are still far from any coherent national plan.

اب امریکی دفاعی و سیاسی تبصرہ نگار کھل کر اظہار کرنے لگے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور پبلیکن جماعت میں اس کے ہم خیال سفید فام نسل پر ست آئندہ آنے والے انتخابات میں اپنی ناکامی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھاسکتے ہیں ۔ وہ ٹرمپ کی چین کے خلاف بیان بازی اور کرونا وائرس پھیلائو کیلئے مغربی ممالک و بھارت اور جاپان کے ساتھ ملک کر چین کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے کو آنے والے دنوں میں بڑے خطرے کی گھنٹی قرار دے رہے ہیں ۔ ان حالات میں امریکہ اور اس کے اتحادی دبائو ڈال کر پاکستان کو بھی چین کے خلاف اپنی صفوں میں شامل کر نے کی کوشش کر یں گے ۔ اس موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ہرطرح کے دبائو کو مسترد کرتے ہوئے اپنے آزمائے ہوئے دیرینہ دوست چین کا ساتھ دے ۔ اس لیے بھی کہ امریکہ و مغربی ممالک میں کرونا کی وجہ سے ہونے والے بھاری جانی نقصان میں چین کو ذمہ دار قرار دیا جانا امریکہ کے کسی نئے ’’ورلڈ آرڈر‘‘ کو دنیا پر مسلط کرنے کا حربہ تو ہوسکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔