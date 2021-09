وزیراعظم عمران خان آج بلوچستان کا دورہ، جھل جاؤ بیلہ روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے

کوئٹہ:وزیراعظم عمران خان آج بلوچستان کا دورہ کرینگے اورضلع آواران کے علاقے جھل جاؤ -بیلہ روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔

وزیراعلیٰ جام کمال خان نے اس حوالے سے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ حکومت بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو سڑک کے ذریعے منسلک کر کے عوام کی سماجی و اقتصادی بہتری کے لئے راہ ہموار کر رہی ہے۔

Connecting Balochistan's far flung areas and paving access for better livelihood and socio economic expansion

Zhob kuchlaq, Dera murad bypass, Kuchlaq khuzdar, Nokundi Maskhel, Quetta western bypass, ziarat sanjavi, Chamalang, Awaran Hoshab, Rakhni Baiker#EmergingBalochistan pic.twitter.com/ryab40bwJN