اسلام آباد لٹریچر فیسٹول میں شہریوں کی غیر معمولی دلچسپی

اسلام آباد (نوائے وقت نیوز)مارگلہ ہوٹل اسلام آبادمیں اسلام آباد لٹریچر فیسٹول میں فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیسٹول کا دوسرا دِن بھی رنگ و رونق سے بھرپور تھا جس میں قرب و دراز سے ادبی و ثقافتی شائقین شریک ہوئے۔مارگلہ ہال میں "افتخار عارف : زندگی اور کام" نامی کتاب پر مباحثہ ہوا جس کی میزبانی کے فرائض حمید شاہد نے انجام دئیے۔ مباحثے کے شرکاء میں اینا سوورووا ، حارث خلیق ، وفا یزدان منیش اور افتخار عارف شامل تھے۔دیگر سیشنز میں ’تین سلطنتوں کی داستان‘ نامی کتاب پر مباحثہ شامل تھا۔ یہ چینی تاریخ پر مبنی ناول ہے جس کا ترجمہ ظہور احمد نے کیا ہے۔ مباحثے کے شرکاء میں ظہور احمد اور ژینگ ہیکنگ یاؤ جِنگ، چینی ثقافتی کاؤنسلر (تین سلطنتوں کی داستان) شامل تھے جبکہ سیشن کی میزبانی شریف اعوان نے کی۔ ایک اور سیشن سونیہ کمال کے ساتھ گفتگو پر مبنی تھا جو Unmarriabeable - A Novel on Pride and Prejudice in Pakistan کی مصنّفہ ہیں۔ اس سیشن کی میزبانی ثناء منیر نے کی۔ فیسٹیول میں جن کتب کا افتتاح ہوا ان میں سے ایک ’پھٹے آموں کا کیس‘ ہے جو محمد حنیف کی کتاب A Case of Exploding Mangoes کا اُردو ترجمہ ہے۔ محمد حنیف، سیّد کاشف رضا اور حوری نورانی نے کتاب پر مباحثہ کیا جبکہ سیشن کی میزبانی نازش بروہی نے کی۔ ایک اور کتاب بعنوان Prison Interlude: The Last Eyewitness Account of the Rawalpindi Conspiracy Case کا بھی افتتاح ہوا جس کے مصنّف ظفر اللہ پوشنی ہیں۔نفیسہ شاہ، زاہد حُسین، رضا ربّانی، منیزہ ہاشمی اور ظفر اللہ پوشنی نے کتاب پر مباحثہ کیا جبکہ اویس توحید نے سیشن کی میزبانی کی۔ لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز متعدد مزید دلچسپ سیشن ہوئے جن میں ’ترقی پسند تحریک‘ نامی کتاب پر مباحثہ شامل ہے ۔ اس سیشن میں افتخار عارف، روِش ندیم اور امداد آکاش نے شرکت کی جبکہ سیشن کی میزبانی کے فرائض صلاح الدین درویش نے انجام دئیے۔ ایک اور دلچسپ سیشن بعنوان Striking Peace in Nuclear Environment ہواجس میں ، ایئر کموڈور (ر)خالد بنوری نعیم سالک اور پرویز ہودبائے نے مباحثہ کیا جبکہ اعجاز حیدر نے میزبانی کے فرائض انجام دئیے۔ The Selected Works of Abdullah the Cossack کے مصنّف ایچ ایم نقوی کے ساتھ گفتگو کا سیشن بھی ہوا جس کی میزبانی جارج فلٹن نے کی۔ڈرامہ نگار انور سجاد کی یاد میں ’بیادِ ڈاکٹر انور سجاد‘ کے عنوان سے مباحثے کا سیشن ہوا۔ اس کے شرکاء میں حسینہ معین، اصغر ندیم سیّد، کشور ناہید اور غضنفر ہاشمی شامل تھے جبکہ عرفان احمد عرفی نے سیشن کی میزبانی کی۔The Melody of a Tear کے مصنّف ہارون خالد اختر کے ساتھ بھی گفتگو کا سیشن ہوا۔ اس کے علاوہ Education in the New Millennium: Promises and Perils کے عنوان سے ایک دلچسپ سیشن ہوا جس میں شاہد صدیقی کی میزبانی میں ارشد سعید حُسین، رسول بخش رئیس اور فیصل مشتاق شریک ہوئے۔ایک اور سیشن Challenging the Colonial Narrative in South Asian Historical Fiction کے عنوان سے ایک مباحثہ تھاجس میں نُخبہ لانگا، محمد شیراز دستی اور سفیر اعوان نے حصّہ لیا جبکہ اسماء منصور نے میزبانی کی۔ایک اور اہم سیشن ’پوٹوہار کا ادبی منظرنامہ: ماضی اور حال‘پر مباحثہ تھاجس میں اختر عثمان، انور فطرت، شعیب خلیق اور نیلوفر اقبال نے مقررین کے جبکہ روِش ندیم نے میزبانی کے فرائض انجام دئیے۔مقبول ترین سیشن اُردو مشاعرے کا انعقاد بھی ہوا جس میں احمد عطائ، اختر عثمان، علی زایون، اصغر ندیم سیّد، ایوب خاور، فرُّخ یار، حامد عتیق سرور، حارث خلیق، حسن عباس رضا، کشور ناہید، محبوب ظفر، روِش ندیم، سیّد کاشف رضا اور یاسمین حمید نے شرکت کی۔ فیسٹیول کے دوسرے روز دستاویزی فلم The Qalandar Code بھی دکھائی گئی۔ فلم کے بعد اس پر مباحثہ منعقد ہوا جس میں عطیہ خان، سیّد مہدی رضا، شاہ سبزواری اور ذوالفقار علی کلھوڑو نے حصّہ لیا جبکہ میزبانی کے فرائض علی عباس زیدی نے انجام دئیے۔آج اتوار کو فیسٹیول کا آخری دن ہے ۔ جس میں متعدد سرگرمیوں سمیت انگریز مشاعرہ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو درپیش چیلنجز پر مباحثہ بھی ہوگا۔ عوام الناس کو شرکت کی عام دعوت ہے۔