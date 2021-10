ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ کے بارے میں عوام کی رائے

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ گروپ ٹو میں آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے۔اس موقع پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔

وہاب ریاض نے کہا ہے کہ

Wishing our boys all the very best for their 3rd game of the #T20WorldCup today. Give it your best and keep making us proud iA???????? #PakvsAfg pic.twitter.com/AXjNnffMzf

اظہر محمود نے ٰاس موقع پر کہا ہے کہ

Wishing Team Pakistan all the very best today, once again. Their formidable performance, effort and attitude in the tournament so far has been priceless ! Refreshing to see the combination gel together so well . Keep going lads - we are behind you. #PakvsAfg #Pak #T20WC2021