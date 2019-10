بلاول کے لیے مفید مشورے!

شیئر کریں:

انگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ ’’فری لنچ‘‘ نہیں ہوتے، اسی طرح عام حالات میں مفید مشورے بھی مفت نہیں دئیے جاتے۔ ہم نے بغیر معاوضے کے مشورے دینے کا فیصلہ دو وجوہ سے کیا ہے۔ ایک تو اس کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے دوسرا اسے اور خاندان کو مقدمات کی بھرمار کی وجہ سے زرکثیر خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ معروضی حالات میں کچھ طلب کرنا اعلیٰ ظرفی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں قبول کرنے سے ہی یکسر انکار کر دیں۔ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور اس میں انکلز ، بزرگوں اور بزرجمہروں کی کمی نہیں ہے جو چیز گھر میں ہی حاصل ہو جائے اس کے لیے معاوضہ دینا کارِ بے سود ہی لگتا ہے۔

اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پارٹی میں بزرگوں اور تجربہ کار لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ان میں کچھ تو ایسے بھی ہیں جو بلاول کے نا نا جان جناب ذوالفقار علی بھٹو سے بالمشافہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کے الفاظ اور اقوالِ زریں سے استفادہ کرتے تھے۔ اس طویل عرصہ میں تجربے کا ایک خزانہ جمع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کیسے اور کیونکر ایک نوجوان اور ناتجربہ کار شخص کی لیڈری قبول کر لی ہے؟ اس کی بڑی وجہ پارٹی ڈسپلن بتائی جاتی ہے۔ محترمہ کی شہادت کے بعد جب ان کا صندوق کھولا گیا تو اس میں سے وہ پرچی برآمد ہوئی جسے وصیت نامے کا رنگ دیا گیا۔ اس کی روسے بلاول کو نابالغی کے باوصف چیئرمین مقرر کیا گیا اور آصف علی زرداری کو اس کا اتالیق بنا دیا گیا!…تحریک انصاف والے اسے جعلی وصیت نامہ قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے! بالفرض مان بھی لیا جائے کہ وصیت نامہ جعلی ہے اور محترمہ کی وفات کے بعد جناب آصف علی زرداری کے ذہن رسا نے اسے تیار کیا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوتا ؟ شیخ مجیب الرحمن نے اپنی سپتری حسینہ واجد کے لیے کوئی نصیحت چھوڑی تھی؟ اس کے باوجود یہ خوں آشا م عورت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن گئی۔

اس کا نام حسینہ رکھتے وقت یقیناً شیخ صاحب اور ان کی دھرم پتنی شفقت پدری و مادری سے مغلوب ہوئے ہونگے۔ جس طرح اس نے علمائے دین کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے تختہِ دار تک پہنچایا ہے یہ کام تو انگلستان کی بلڈی میری بھی نہ کر سکی۔ نامور مورخ گبن لکھتا ہے سقوط بغداد کے وقت ہلاکو خان نے علمائے دین کی داڑھیوں کو جڑ سے اکھڑوا دیا تھا۔ یہ عورت داڑھیاں نہیں اُکھڑواتی، گلے کا منکا ہی توڑ دیتی ہے…اسی طرح جواہر لعل نہرو نے مرتے وقت اندرا گاندھی کے لیے کوئی وصیت نامہ چھوڑا تھا؟ یا محترمہ اپنے بیٹے راجیو گاندھی کے لیے کوئی فرمان جاری کر گئی تھی؟ کہنے کا مقصدیہ ہے وصیت نامہ نہ بھی ہوتا تب بھی باپ، بیٹے نے پارٹی کی باگ ڈور سنبھالنی تھی برصغیر میں پارٹیاں شخصیات پر چلتی ہیں۔ میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز، شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز، جن لوگوں نے عزیزم کے طور اطوار، کلام، حرکات و سکنات دیکھی ہیں، انہیں بخوبی اندازہ ہو گا کہ ’’باپ کا علم‘‘ بیٹے کو ازبر ہو گیا ہے اور وہ ہر طرح سے قابلِ میراث پدر ہے یہاں جو گنتی کی نظریاتی پارٹیاں ہیں وہ کرکٹ کی اصطلاح میں ’’فریم‘‘ میں بھی نہیں آتیں۔ سب سے بڑی نظریاتی پارٹی تو جماعتِ اسلامی ہے جس کے سربراہ مولوی سراج الحق ہیں۔ اسمبلی میں انہوں نے سیٹیں تو کیا لینی ہیں، جلسے جلوسوں میں عوام کو COMIC RELIEF مہیا کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اس کے مخالف؟ جب بھی اپوزیشن پارٹیاں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ اس سے پہلے جلسی یا جلوس نکال کر ان کے غبارے سے ہوا نکال دیتے ہیں۔ وہ تو بھلا ہو آنجہانی ماؤزے تُنگ کا جو انہیں ملین مارچ کی اصطلاح دے گیا ہے۔ جلوس چاہے چند سو افراد پر مشتمل کیوں ہی نہ ہو۔ یہ اسے ملین مارچ قرار دیتے ہیں۔ اس لفظ میں جو موسیقیت ہے یہ اس سے پورا حظ اٹھاتے ہیں۔ ویسے بھی ایک مولوی کے منہ سے ملین مارچ کی ALLITRATION بھلی لگتی ہے۔ انگریزی زبان کے شاعر شیلے نے کہا تھا۔ MILLIONS OF MILES MEANDRING THROUGH A MAZY MOTION یہ بغیر شاعری کے ہی عبارت میں حُسن پیدا کر دیتے ہیں۔

گو ہمارے پندو نصائح اور مفید مشوروں کا کبھی کسی سیاست دان نے اثر قبول نہیں کیا، پھر بھی ہم اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ یادش بخیر میاں نواز شریف جب جدہ میں جلاوطنی کے دن کاٹ رہے تھے تو میںحج کے لیے گیا۔ خانہ کعبہ میں خطیب حرم مولانا مکی صاحب کی موجودگی میں چھوٹے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کی خصوصی دعوت یا (اصرار) پر میں جدہ گیا اور دونوں برادران سے ملاقات ہوئی۔ آٹھ گھنٹوں کے طویل عرصہ میں جو باتیں ہوئیں وہ تو میں نے اپنی زیر طبع سوانح عمری(شاہ داستان) میں تفصیلاً لکھ دی ہیں۔ قصہ مختصر جو میں نے مشورے دئیے اس کا ایک فائدہ تو ہوا! انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی مجھے کنٹریکٹ ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ’’ہورچُوپ‘‘! بلاول کو مشورہ دیتے ہوئے اس کا احتمال اس لیے نہیں ہے کہ ابھی عزیزی کو سیاست کے پُرخار راستے پر ایک طویل عرصہ تک گزرنا ہے۔ ہزار راہ مغیلاں ہیں کارواں کے لیے قدم قدم پر بڑی سختیاں ہیں جاں کے لیے! ویسے بھی ایک عرصہ ہوا میں نے نوکری کا طوق گلے سے اُتار دیا ہے۔ رخشِ عمر سرپٹ دوڑتا ہوا زیست کی حتمی منازل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس لیے مجھے اب کسی سے کیا لینا دینا ہے! زرداری صاحب سے ایک بنیادی غلطی ہوئی، انہیں علم تھا کہ ایک طویل عرصہ تک محترمہ کے بعد ان کا جادو چل نہیں سکتا۔

ایک تو ان کا نامہِ اعمال کچھ اتنا اُجلا نہیں تھا۔ غلط یا صحیح طور پر ان سے کئی باتیں اور قصے منسوب کئے گئے۔ وہ ایک ایسے پُراسرار شخص بن گئے جس کے وجود میں ہیرو اور وِلن ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ گو ایامِ اسیری انہوں نے بڑی بہادری اور بُردباری سے کاٹے مگر چند داغ ایسے ہوتے ہیں جو مٹائے نہیں مٹتے۔ جیل میں رہتے ہوئے یا جیل سے نکل کر ہر کوئی نیلسن منڈیلا تو نہیں بن جاتا ۔ چنانچہ انہیں چاہئے تھا کہ بے نظیر کی نشانی بھٹو خاندان کے آخری سیاسی چشم و چراغ کو انگریزی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو کی بھی تعلیم دیتے۔ فنِ تقریر سکھاتے۔ انہوں نے ایسانہ کیا یا بوجوہ ایسا نہ کر سکے۔ نتیجتاً جب بلاول بلوغت کے بعد سیاست میں آیا تو ہر طرف سے طنز و تشینع کے تیروں کی زد میں آ گیا اس کے سب سے بڑے ناقد تو لال حویلی کے سرخ و سفید شیخ رشید صاحب تھے۔ اس کی ’’باڈی لینگویج‘‘ (جسمانی حرکات و سکنات) سے شیخ جی کے ذہن رسا نے کئی تاویل نکالیں اور ان کا راہوار خیال سرپٹ دوڑنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر بلاول نے اُن پر قابو پا لیا ہے اور اب جب وہ بولتا ہے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا جیسا شروع شروع میں تھا۔ اب جب وہ بولتا ہے تو لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ ایک بڑا سیاست دان معرضِ وجود میں آ رہا ہے۔لہٰذاہم انہیں کچھ مشورے دینا چاہیں گے!

جس وقت محمد علی جناح نے قوم کی کمان سنبھالی اس وقت حالات غیر معمولی تھے۔ وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، باایں ہمہ انہیں تھوڑی بہت اُردو سیکھنا پڑی۔ ڈھاکہ میں تقریر کے دوران اسے قومی زبان قرار دیا ۔ پاکستان میں بغیر اردو سیکھے نہ تو کوئی شخص اچھا مقرر بن سکتا ہے اور نہ کامیاب سیاست دان۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا ادراک ہو گیا تھا۔ ذخیرہ الفاظ میں کمی کے باوصف وہ اردو میں ایسی جذباتی جوشیلی نوکیلی اور نشیلی تقریر کرتے تھے کہ ہر کوئی عش عش کر اٹھتا تھا۔ بلاول کو بھی ایسا ہی کرنا ہو گا۔ یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ اس نے اب فی البدیہہ تقریر شروع کر دی ہے۔ اس کو مسلسل پریکٹس ، کوشش اور کاوش سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تقریر میں الفاظ کا زیرو بم فقروں کی نشست و برخاست اور ان کا گھٹیلا پن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اتالیق کے علاوہ آئینے کے سامنے پریکٹس ضروری ہے۔ چرچل اور ہٹلر یہی کیا کرتے تھے ، لکھی ہوئی تقریر کبھی بھی موثر نہیں ہو سکتی۔ چرچل اپنی تقریر خود لکھ کر حفظ کر لیتا تھا۔ تقریر حسب حال شعروں سے مزین ہونی چاہئے۔ یہ کام تقریر نویس کا ہے۔ مقرر کا کام انہیں یاد کرنا ہے۔ گو داڑھی رکھنا اب فیشن بن گیا ہے مگر بلاول شاید ا یسا نہ کرینگے اسے کم از کم مونچھیں ضرور رکھنی چاہئیں۔ یہ اس کے چہرے پر اچھی لگیں گی اور شخصیت زیادہ نکھر جائے گی! آزمائش شرط ہے…آجکل سیاست دانوں کی تقریر میں برہنہ گفتاری آتی جا رہی ہے بلاول کو ہر صورت میں اس سے اجتناب برتنا چاہئے حسِ مزاح اور یا وہ گوئی میں فرق ہوتا ہے ، کسی نے درست کیا ہے۔

ْؑGIFT OF The GAB and HUMOUR SHOULD NOT be turned into SARCASM, SNARL and SERPENTINE INNEUR DOES.

زندگی میں ایک بار جیل جانا ہر سیاست دان کی مجبوری ہوتی ہے (بشرطیکہ وہ طویل اسیری نہ ہو) اس لیے جیل جانے سے بالکل نہ گھبرائیں ۔ ویسے اس کا امکان بہت کم ہے۔ ان خوشامدیوں سے بچیں جو انہیں یوسف ثانی ، بھٹو سے بڑا سیاست دان اور زرداری سے زیادہ زیرک قرار دینے پر تُلے ہوئے ہیں نرگسیت کا شکار لوگ زیادہ اوپر نہیں جا سکتے۔ اب شادی کر ہی ڈالیں۔ اس سے طبیعت میں ٹھہرائو اور شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ آدمی کئی اسکینڈلز سے بچتا ہے۔ اچھی بیوی سیاست میں بھی ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ امریکی صدر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔

شیخ رشید نے انہیں مشورہ دیا ہے۔ ’’اگر بڑا لیڈر بننا ہے تو والد صاحب کو ریٹائر کر دیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس کی د و وجوہ ہیں۔ اولاً ہنوز ’’بادہ ہے نیم رس، ذہن ہے نارسا ابھی‘‘ ویسے بھی جناب شیخ کے مشوروں میں محبت کے پھول کم اور رقابت کے خار زیادہ ہوتے ہیں۔