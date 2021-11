نسلہ ٹاور اور مینار عدل 

شیئر کریں:

نسلہ ٹاور گرانے کے فیصلے پر عملدرآمد شروع ہو گیا، عدالتی فیصلہ عوامی پراپرٹی ہوتی ہے اس لیئے اس پر تنقید کی جا سکتی ہے ، نسلہ ٹاور گرانے کے فیصلہ بجا ہے ، غیر قانونی عمارات وتجاوزات کو ختم کرنا ہی انصاف ہے، لیکن انصاف کے ترازو میں جھول نہیں آنا چاہیئے ،ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیئیں ، اور منصف کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہونی چاہیئے تاکہ وہ کسی امتیازی سلوک کے بغیر اپنے پرائے کو دیکھے بغیر فیصلہ صادر کرے، پوری دنیا میں انصاف کی فراہمی کے لیئے ایک کہاوت کو مصدقہ اصول مانا جاتا ہے کہ ’انصاف صرف ہونا نہیں چاہیئے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیئے‘۔اس اصول کو ہمارے بیشترمنصفین نے اپنے فیصلوں کا حصہ بنایا ہے اور وکلاء تو جج صاحبان کو اپنے دلائل میں بار بار باور کراتے ہیں کہ جج صاحب! انصاف صرف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کرکے دکھانا بھی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ عدالتی فیصلوں میں انصاف تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ شاید نسلہ ٹاور گرانے کا فیصلہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ سب نے یہ تو کہا کہ غیر قانونی عمارت تھی اسے گرانا ہی انصاف تھا لیکن انصاف کے دیگر تقاضے کون پورے کرے گا ،اس حوالے سے عدالتی فیصلے میں جھول بھی ہے اور کمی بھی۔ اس فیصلے سے متعلق میڈیا سمیت ہر سطح پر آواز بلند کی گئی اور کسی نے بھی اس فیصلے کو معیار عدل پر مکمل نہیں گردانا۔ نسلہ ٹاور میں جن رہائشی مالکان نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے رہنے کے لیئے چھت خریدی ان سے پاوں رکھنے کی زمین اور سر چھپانے کی چھت اس لیئے چھین لی گئی کہ بلڈر اور سرکاری ادارے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اوضلعی حکومت کا گٹھ جوڑ تھا، لاکھوں کروڑوں روپے رشوت چلی ہو گی تب کہیں جا کر ایک سروس روڈ پر ٹاور بنانے کی اجازت ملی ہو گی، اجازت نامے جاری ہوئے ہونگے دیگر اداروں سے ترقیاتی کام کروانے کے لیئے بھی پیسے کا ناجائز استعمال ہوا ہو گا، تب کہیں جا کر یہ رہائشی عمارت مکمل ہوئی ہو گی۔ پیسوں کے اس سارے لین دین، اختیارات کے ناجائز استعمال، رشوت ستانی اور مالیاتی کرپشن میں جتنے بھی سرمایہ کار، سرکاری ادارے ، عہدیدار، اہلکار و ایجنٹ ملوث تھے انکے غلط کاموں کا غصہ سپریم کورٹ نے ان رہائش پزیر مالکان پر اتارا جنہوں نے اپنی عمر بھر کی پونجی قانونی طریقے سے بلڈر کو دیکر فلیٹ خریدے تھے۔ سپریم کورٹ نے گوارا نہیں کیا ایسے تمام سرکاری افسران اور عہدیداران و اہلکاروں کو کٹہرے میںبلاتی جو اپنی جیبیں گرم کرکے سکون فرما رہے ہیں اور اب رہائشی مظلومین کا تماشہ دیکھ رہے ہیں اور عدالتی کاروائی پر ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہے ہیں ۔ نہ ہی سپریم کورٹ نے گوارا کیا کہ ان متاثرہ رہائشیوں کو فوری معاوضوں کی ادائیگیاں کرواتی ۔گرانے کا حکم سپریم کورٹ کا لیکن معاوضوں کے لیئے عدالت کہتی ہے حکومت سے رجوع کرو۔کیا ہی اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ پہلے ان متاثرہ رہائشیوں کو حکومت اور متعلقہ بلڈر سے معاوضوں کی ادائیگیاںکرواتی اور پھر ٹاور گرانے کا حکم دیتی۔ لیکن سپریم کورٹ نے وہ انصاف کیا جو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ حالانکہ یہی سپریم کورٹ ایشیا کے سب سے بڑے ریئلٹر سے ملیر ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کیس میں اربوں روپے وصول کر چکی ہے اور حاصل کی گئی غیر قانونی زمین کو بھی ریگولرائز کر چکی ہے، یہی سپریم کورٹ وزیر اعظم عمران خان کے بنی گالہ رہائش کو بھی ریگولرائز کر چکی ہے، یہی سپریم کورٹ اسلام آباد کے ریڈ زون کے منہ پر بنائے گئے کثیرالمنزلہ الحیات ریزیڈنسی کو بھی غیر قانونی اور خلاف ظابطہ ہونے کے باوجود قانونی قرار دے چکی ہے۔ یہی سپریم کورٹ اسلام آباد کے سب سے بڑے پبلک پارک ایف نائن میں دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ آوٹ لیٹ کو ریگولرائز ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکی ہے، مارگلہ کی پہاڑیوں میں خلاف ظابطہ بنے ریسٹورنٹس سے صرف نظر کر چکی ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہیں یہاں دوہرا کر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نسلہ ٹاور گرانے کا فیصلہ انصاف پر مبنی تھا لیکن وہ انصاف جو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ مثالیں تو صرف غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات سے متعلق ہیں ورنہ دیگر معاملات میں بھی بہت سے ایسے فیصلے ہیں جنہیں انصاف کے ترازو برابر کیئے بغیر صادر کیا گیا۔ منصف تو متنازعہ فیصلے کر جاتے ہیں لیکن عدالتی نظام پر ایسے فیصلے تاریخ کے اوراق کو بھی داغدار کر جاتے ہیں ۔ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ ’عدالتی قتل‘ کہلاتا ہے سپریم کورٹ اس داغ کو دھونا بھی چاہے تو نہیں دھو پاتی ۔ ایک صدارتی ریفرنس اس حوالے سے آج تک سپریم کورٹ میں گزشتہ کئی سالوں سے زیر التواء ہے جب آپ قاضی القضاء کے عہدے پر براجمان ہوں تو انصاف صرف وہی ہوتا ہے جسے آپ انصاف سمجھیں ، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب عہدہ نہیںرہتا تو پھر متاثرہ فریق کا زاویہ نظر بھی درست معلوم ہوتا ہے ۔ بہت سے ایسے منصف ہیں جنہیں اپنے دور منصفی میں کیئے گئے متنازعہ فیصلوں کے باعث گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑتی ہے وہ عوامی اجتماعات سے کتراتے ہیں کیونکہ اپنے سنائے ہوئے فیصلوں کی باز گشت انہیں ہر سو سنائی دیتی ہے، افتحار محمد چوہدری ہوں ، یا ریاض شیخ ، عبدالحمید ڈوگر ہوں یا آصف سعید کھوسہ، انور ظہیر جمالی ہوں یا ثاقب نثار یا پھر مقبول باقر ۔ ججوں کو انکے فیصلوں سے یاد کیا جاتا ہے فیصلے متنازعہ ہوں تو منصف بھی متنازعہ ،فیصلے منصفانہ و دلیرانہ ہوں تو پھر منصف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انصاف پسند اور دلیر مانا جاتا ہے ۔A justice is known by the rulings he gives ایک منصف اپنے عدالتی فیصلوں سے جانا جاتا ہے ۔اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں ایک فیصلہ صادر کیا ہے کہ کسی سابق جج یا چیف جسٹس پر تنقید کرنے سے توہین عدالت لاگو نہیں ہو تی۔جسٹس مقبول باقر نے ریٹائرمنٹ والے دن ایک فیصلہ صادر کیا جسکے تحت سولہ ہزار سرکاری ملازمین سے روزگار چھن گیا۔فیصلہ شاید انصاف پر مبنی تھا لیکن وہ انصاف جو ہوا لیکن نظر نہیں آیا۔آج بھی سوشل میڈیا پر ان جج صاحب کو ہزاروں بے روز گار افراد دہائیاں دے رہے ہیں ۔ افتخار محمد چوہدری نے اپنی ریٹائرمنٹ کے دو سال بعد ایک سیاسی جماعت بنائی لیکن اپنے بہت سے متنازعہ فیصلوں کی پاداش میں گوشہ نشین ہونے کو ترجیح دی۔ آصف سعید کھوسہ بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایکسٹینشن سے متعلق ایک فیصلے میں ہدف تنقید بنے رہے، ثاقب نثار کو یاد کیا جاتا ہے لیکن انکی لیکڈ آڈیو کی صورت میں ۔مطلب یہ کہ متانزعہ فیصلے ریٹائرمنٹ کے بعد منصفوں کو گوشہ نشین ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں ۔ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد بھی دو ماہ بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ آج تو ممکن نہیں لیکن شاید دو ماہ بعد منصب قاضی القضاء چھوڑنے کے بعد انہیں ادراک ہو کہ اپنی دانست میں انہوں نے جو فیصلہ میرٹ پر کیا اس میں انصاف کے تقاضے کہاں پورے نہیں ہوئے کہاںmiscarriage of justice ہوا ۔تاریخ کی کتابوں میں صرف وہ فیصلے سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں جہاں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور ایسے ہی منصفین اپنے فیصلوں کی بدولت اچھے الفاظ میں یاد کیئے جاتے ہیں جبکہ ایسے فیصلے جہاں انصاف تو ہو لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں ان فیصلوں کے نتیجے میں نسلہ ٹاور ہی نہیں گرتا بلکہ معیار عدل کے ساتھ ساتھ مینار عدل بھی گرتا ہے ۔