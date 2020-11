 قیامت کے سفر نامے

شیئر کریں:

تین دن ترکی میں رکے اوروہاں کی روداد ’’زبان یار من ترکی‘‘ میں بیان کردی اور فیس بک پر پوسٹ ہی نہیں کردی بلکہ اسے اپنی زیرطباعت کتاب’’ تحریر ممنوعہ‘‘ میں بھی شامل کر لیا۔اسے تمام دوستوں نے لائیک کیا اور حسب دستور صرف پانچ نے یا تو شیئر کیا یا کمنٹ میں توصیفی کلمات سے ہمت افزائی کردی۔ان ہی میں ثاقب بٹ مدیر ـ’’کتاب نامہ‘‘ اسلام آباد کی فرمائش بھی تھی کہ یہ مضمون ان پیج میں ارسال کردیں تاکہ کتاب نامہ میں شامل کیا جاسکے اور پھر ایسا ہی ہوا جسے دیکھ کر ثاقب بٹ صاحب نے ایک اور فرمائش کردی کہ بسم اللہ کریں اور سفر نامہ لکھ ڈالیں۔اس فرمائش کی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ ہم پاکستان کے بیسیوں چھوٹے بڑے شہروں کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر کرچکے ہیں۔یہ فرمائش کرتے ہوئے شاید ان کے ذہن میںابن انشا، ابن بطوطہ یا مستنصر حسین تارڑ کے علاوہ ممتاز مفتی کا سفرنامہ حج رہا ہے۔اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کرمفرما بٹ صاحب کی فرمائش رد بھی نہیں کرسکتے اور بوجہ پوری بھی نہیں کرسکتے۔اس لیئے یہ مضمون سپرد قلم کر رہے ہیں جس کی رو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرمائش رد بھی نہیں ہوئی اور ہمارے موقف کے مطابق پوری بھی نہیں ہوئی۔یہ بات سمجھنے میں مشکل تو ہو گی لیکن اس مضمون کے اختتام تک ہم اس کی تشفی بخش وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیںیوں تو ہماری زندگی کا سفر ۱۹۴۴ سے شروع ہوتا ہے لیکن ہم اپنے سفر کی ابتدا طالب علمی کے دور سے کر تے ہیں کیونکہ بقول شیکسپیئر ا نسانی زندگی کے سات ادوار ہوتے ہیں جن میں پہلا اور ساتواں دور وہ ہوتا ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔بے بس۔۔پہلے دور میں والدین کا محتاج اور ساتویں دور میں اپنے ہی بچوں کا۔بقایا پانچ ادوار کی تقسیم ہم نے اپنی سہولت کے مطابق کی ہے۔جسے ہم محدود اور لا محدود خودمختاری کے ادوار کہتے ہیں اور اس ہی کو ہم زندگی کا سفر کہتے ہیں۔پہلے تین ادوار بچپن، لڑکپن اور جوانی کو ہم طالب علمی کا دور کہتے ہیں جس میں خود مختاری محدود ہوتی ہے۔اس کے بعد چوتھا فکر روزگار یا حصول زر کا دور ہے جس میںخود مختاری عروج پر ہوتی ہے پھر پانچواں دور ریٹائرمنٹ کا جس میں انسان صبرو شکر کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے۔پہلے چار ادوار میں فرصت نہیں ہوتی پھر بھی تجربات سمیٹتا ہے اور پانچویں دور میںوقت نہیں کٹتا ۔اس لیئے گزرے لمحات کو یاد کرتا ہے یا قلم بند۔ ہم نے بھی بعد از ریٹائرمنٹ اپنی آپ بیتی لکھنے کی ٹھانی تو گمان گزرا کہ ہماری آپ بیتی سے کسی کو کیا غرض۔۔بڑے بڑے طرم خانوں کی آپ بیتیاںیا تو ردی میں بکتی ہیں یا رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔۔یہ سیاسی کالم نہیں ورنہ دو تین لیڈروں کے نام لکھ دیتے جو اپنے ہی لکھے پر پکڑے جارہے ہیں اور بے چارے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ۔۔’’پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق‘‘ یہ ہی حال سفر ناموں کا ہے جن میں چاشنی کے لیئے مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اور چاشنی کے لیئے ’’ وجود زن ‘‘ہی کام آتا کیونکہ سمجھا یہ ہی جاتا ہے کہ’’ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ‘‘جبکہ ہمارے ساتھ یہ چاشنی کچھ اتنی زیادہ رہی کہ مبالغہ آرائی کی ضرورت ہی نہیں بلکہ اس چاشنی کی وجہ سے ہی ہم یہ سفرنامہ لکھنے سے قاصر ہیں۔جوانی میں جو چیز بری نہیں لگتی تھی اب باعث رسوائی لگتی ہے۔ہمیں یقین ہے کہ سفر نامے لکھنے والے کسی بھی مصنف کو یہ سہولت نہیں ملی ہو گی جو ہمیں ملی۔وجہ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کا ایک ٹرپ کمپنی کی طرف سے بطور انعام ملا۔دنیا بھر سے تقریباً سو لڑکے اور سو ہی لڑکیاں تھیں۔کمپنی نے ہر شریک کو اپنے ساتھ اپنی بیگم، شوہر یا دوست لانے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ہم آٹھ پاکستانیوں نے اس سہولت کا فائدہ نہیں اٹھایا( اور یہ بھی بہت اچھا کیا)۔اتفاق سے فرانس سے آنے والا وفد صر ف آٹھ لڑکیوں پر مشتمل تھا۔ نہ جانے انہوں نے اپنے ساتھ کسی محرم کو کیوں نہیں لیاجبکہ باقی تمام شریک اپنی بیگمات، شوہر یا دوستوں کو لے کر آئے تھے ۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کا وفد بھی چار خواتین کے ساتھ تھا۔اس سفر کی اچھی بات یہ تھی کہ اس میں کوئی بھارتی نہیں تھا۔یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم پاکستانی تمام اقوام میں بہت مقبول رہے ماسوائے برطانوی وفد کے۔اس سفر کا تمام خرچ کمپنی کا تھا۔فائیو اسٹار ہوٹلوں کی رہائش۔کھانا ہی نہیں ’پینا‘‘ بھی کمپنی کا تھا یہ اور بات کہ ہم نے ہر دو یعنی کھانے اور پینے میں احتیاط سے کام لیا اور سوفٹ ڈرنکس اور سبزیوں پر قناعت کی۔’’ورنہ گلشن میں علاج تنگیء داماں بھی تھا‘‘یہ ہی نہیں بلکہ ہر گناہ کبیرہ سے بھی محفوظ رہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے واقعات ضرور ہوئے جن کی وجہ سے ہم سفرنامہ لکھنے سے قاصر ہیں کیونکہ اس وقت جو باتیں معیوب نہیں لگتی تھیں ۔اب باعث شرمندگی ہیں۔مثلاً آج جب کوئی خاتون ہاتھ ملانے کے لیئے ہاتھ بڑھاتی ہے تو ہم بڑی خوبصورتی سے اسے نظر انداز کردیتے ہیں اگر کوئی ڈھیٹ بضد ہوتی ہے تو ہم دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیتے ہیں ’’ معاف کیجیئے۔برائے مہربانی محسوس نہ کریں، ہم مسلم ، خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے‘‘(سوری ، پلیز ڈونٹ مائنڈ، وی مسلمز ڈو نوٹ شیک ہنڈز ود لیڈیز )( Sorry. Please do not mind we muslims do not shake hands with ladies)جبکہ اس وقت ایسا نہیں کرتے تھے۔ہم نے بجا طور پر اوپر لکھا تھا کہ اپنے ساتھ خواتین کو ساتھ نہ لے جا کر ہم نے اچھا کیا۔کیونکہ پہلے ہی روز جب ہم سب متعارف ہو رہے تھے تو لڑکیوں نے نہ صرف ہاتھ بڑھایا بلکہ اپنا گال بھی پیش کردیا اور پھر صبح و شام یہ ہی سلسلہ رہا۔واقعات تو اور بھی ہیں لیکن اب دہرانے میں شرمندگی ہو رہی ہے پھر بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ اس ٹرپ پرکھانا پینا۔گھومنا پھرنا، سوئمنگ اور ڈانسنگ کے علاوہ کچھ اور تھاہی نہیں۔سوئمنگ ہمیں آتی نہ تھی لیکن نہ جانے کیوں ڈانسنگ میںہالینڈ کی ہماری کائونٹر پارٹ(Counterpart) نے ہمیں کچھ اس طرح گھسیٹا اور نہ جانے ہم نے کیسے اسٹیپس لیئے کہ کئی لڑکیوں نے ہم سے پارٹنر بننے کی خواہش کی لیکن تعجب کی بات تو یہ تھی کہ ہر ایک کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سیٹ پر جا رہے آپ آکر ہم سے ریکویسٹ کریں۔اس کے لیئے ہم راضی نہیں ہوئے تو کئی ایک ناراض ہو گئیں۔یہ پروٹوکول ہم سمجھ نہ پائے جبکہ ہالینڈ والی نے تو خود ہی زبردستی ہمیں گھسیٹ لیا تھا۔سفر نامہ اور آپ بیتی نہ لکھنے کی وجہ ہم نے بیان کردی لیکن ’’تحریر ممنوعہ‘‘ میں ہم نے یہ تجربہ کیا کہ نہ اسے آپ بیتی کہا جاسکتا ہے نہ سفر نامہ۔ہم نے پانچوں ادوار سے دو دو تین تین دلچسپ واقعات اس طرح بیان کیئے ہیں کہ قارئین کی دلچسپی قائم رہے اور جو سفر ہم نے بچپن سے شروع کیا تھا وہ بھی بیان ہو جائے۔۔ان صفحات میں اسکول، کالج ،یونیورسٹی دوران ملازمت کے واقعات اور تجربات ہی نہیں بلکہ دوران سفر پیش آنے والے واقعات بھی ہیں۔ممتاز مفتی نے’’ لبیک‘‘ کے نام سے سفر حج لکھا ہے تو ہم نے فقط دو تین صفحات میں ’’میں جا کہ پلٹ آیا تھا اللہ کے گھر سے‘‘ سے لکھ کر اپنا تجربہ بیان کردیا۔بھارت میں پیش آنے والے واقعات کو ’’راکھی اور سیندور‘‘ اور ’’ حکایت اور حقائق‘‘ میں سمو دیا ہے تو امریکہ ، سنگا پور اور قاہرہ میں لنڈھائے جانے والی شرابوں کا ذکر ’’ خمریات‘‘ میں کردیا ہے۔استنبول سے تعارف اگر ’’ زبان یار من ترکی ‘‘ سے کیا ہے تو آئیر لینڈ کا قرض ’’ وی آئی پی‘‘ لکھ کر اتاردیا ہے۔فرینکفرٹ میں جہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ دلچسپی کا سامان بنے تو وہیں بینکاک میں ایسے واقعات دیکھے کہ سینسر کے باوجود ان پر لکھنا کار دارد۔بہر حال اتنا تجربہ ہونے کے باوجود اگر امریکہ میںشیک ہینڈ اور ڈانس کو نظر کر کے دیکھا جائے تواپنے پائے استقامت کے حق میں ہم ’’ راکھی اور سیندور‘‘ اور’’ خمریات ‘‘ کے واقعات پیش کرسکتے ہیں اور بجا طور پر فخریہ کہہ سکتے ہیں

تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو

دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں