بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کی اہلیہ کی فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ وائرل

لاہور(سپورٹس رپورٹر) بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کی اہلیہ ریتیکا کی جانب سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کی گئی پوسٹ وائرل ہوگئی۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کیخلاف سوشل میڈیا پر ( All Eyes on Rafah ) فقرہ ٹرینڈ کر رہا ہے جس میں دنیا بھر سے صارفین حصہ لے رہے ہیں۔اس فقرے سے مراد غزہ کے علاقے رفع میں فلسطینیوں کی نسل کشی ہے جہاں تقریباً 1.4 ملین سے زیادہ فلسطینی پناہ کی تلاش میں ہیں۔روہت شرما کی اہلیہ ریتیکا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری پر (All Eyes on Rafah) پوسٹ شیئر کی جو کافی وائرل ہو رہی ہے۔