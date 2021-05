کونسل آف اکنامک اینڈ انرجی  جرنلسٹ کا سیمینار آج ہوگا

شیئر کریں:

کراچی(کامرس رپورٹر)کونسل آف اکنامک اینڈ انرجی جرنلسٹ(سیج)کی جانب سے بجٹ کے بنیادی اصولوں پر آگاہی کے حوالے سے ایک سیمینار "Understanding of Budget Fundamentals and How to Report" آج ہفتہ29مئی کو صبح ساڑھے گیارہ بجے کراچی پریس کلب میں منعقدہوگا۔ سیمینار میں معروف معاشی تجزیہ نگار اشفاق تولہ،سیکریٹری پی ایف یو جے سہیل افضل، سینئراکنامک جرنلسٹ حارث ضمیر،سیج کے صدر راجہ کامران،سیکریٹری جنرل کاشف منیر اظہار خیال کریں گے ۔مقررین بجٹ کے بنیادی اصولوں کی تفہیم اور کیسے رپورٹ کی جائے کے حوالے سے اپنے تجربات بھی بیان کریں گے۔