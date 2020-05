Fasten Your Seatbelts

شیئر کریں:

کچھ روز قبل مجھے وٹس ایپ پر ایک تصویر موصول ہوئی۔ تجسس کی غرض سے میں نے جب اس تصویر کو دیکھا تو لکھی وضاحت پڑھتے ہی اوسان خطا ہوگئے۔ خبر یہ تھی: ’’نفیس کالونی، قصور کے شہری نے چکن باس سے زنگر برگر لیا تھا۔ زنگر برگر کو کھانے کے دوران جب ہڈی محسوس ہونے پر منہ سے باہر نکالی تو انسانی انگلی کا اگلا حصہ ناخن سمیت تھا۔ جسکو دیکھتے ہی شہری کی طبیعت خراب ہوگئی اور قے آنا شروع ہوگئی‘‘۔ اس دل دہلا دینے والے واقعہ کی تفصیل کے بعد فوراً مجھے

The Simpsons سیزن29 کی قسط:4

"Homer's cooks A Meal using his own Recepie".

جو کہ 23اکتوبر 2017کو ON Demand | FOXNOW والوں نے آن ایئر کی تھی میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ سمپسن اینیمیشن کارٹون امریکہ کا ایک طویل اینیمیشن کارٹون ہے جسکو میٹ گرونینگ (Matt Groening) نے 17دسمبر 1989ء میں تخلیق کیا تھا۔ تیس برس سے زائد عرصہ سے جاری اس کارٹون کے مختلف سچ ہوتے نظریات کے باعث دنیا کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوتی جارہی ہے۔ مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ صدارت، فیفا کرپشن، ووٹنگ مشین فالٹ، ایبولا وائرس، اسمارٹ واچ، ڈزنی کا 20thفاکس کو خریدنا وغیرہ۔ بہت سارے لوگ سمپسن کارٹونز میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کو پیشن گوئیوں سے تعبیر کرتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے۔ جسکو معنی خیز بنانے کے لیے فری میسن، ایلومینائی پیروکاروں کی تائید حاصل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی عجیب واقعہ رونما ہو تو اس کی ذہن سازی ہو چکی ہو جو کہ لوگوں کے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہ ہو، لوگ اس پر ردِّعمل ظاہر نہ کریں۔ سیزن 29، قسط:4میں انسان کو انسانی اعضاء کھانے کا خطرناک منصوبہ لاؤنچ کر دیا گیا۔ جس پر خود یہودی عوام سمیت دنیا بھر سے لوگوں نے کراہت کا اظہار کرتے ہوئے اس قسط کو حقیقت سے کوسوں دور قرار دیا۔ قارئین! ہو سکتا ہے کہ یہ اینیمیٹڈ سیریز محض ایک اتفاق ہو یا منتشر خیالات کا ایسا مجموعہ ہو کہ لوگ اس کو مزاحیہ انداز میں لیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسانی اعضاء کھِلوانے کی گھناؤنی سازش کو مزید تقویت دینے کے لیے سمپسن کارٹون کی ایک اور قسط9 مارچ 2013 کو Simpson's Future Air Travel کے ٹائٹل سے منظرِ عام پر آئی۔ جس میں دکھایا گیا ہے کہ شیطانی تنظیمیں بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں اور اس ایئربس میں ایک خاتون پراسرار چیزوں کی نمائش کرتے ہوئے اشیاء فروخت کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک میگزین ہے جسکا عنوان ہے: Business Week, Cannibalism: The New Gold? یعنی مستقبل میں انسانی گوشت کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ اسے سونے کی قیمت سے تعبیر کیا جائے گا؟! بلاشبہ انسان کی طبع سلیم ان غذاؤں کو قبول نہیں کرتی۔

اب سوال یہ پید اہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک سمیت ترقی پذیر ممالک میں آئے روز ایسے واقعات سننے میں آرہے ہیں ان کے پیچھے کیا مقاصد کارفرما ہو سکتے ہیں؟ قارئین اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ (1)جنونیت، (2)شیطانی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے جادو کے مقاصد کو توڑ چڑھانے کے لیے انسانی اعضائ، خون، بالوں کی قربانی۔ (3)غذائی قلت یا شدید قحط کی حالت میں۔ (4)ایک اور گھناؤنا خفیہ منصوبہ کہ فیشن اور ایڈوانچر کے نام پر نئی نسل کو ایسی خوراک کھلائی جائے جس سے بیماری وباء کی صورت میں نازل ہو کہ قوموں کا شیرازہ بکھر جائے۔ دنیا کی کئی ریاستوں میں آدم خوری قانونی طور پر جرم ہے۔ 10ستمبر 2014ء کو لرزہ خیز خبر اخبارات کی سرخی بنی کہ ’’بھکر کے بعد اب لاہور میں بھی مردہ خور گروہ کا انکشاف ہوا ہے، قبروں کی بے حرمتی جاری ہے‘‘۔ 2020ء میں قصور میں زنگر برگر سے نکلنے والی انگلی نے کئی سوالات اٹھا دئیے ہیں۔ میرے کالم کا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں بلکہ عوام الناس سے اپیل ہے کہ عقلی رویہ اپنائیں۔ زنگر برگر سے انسانی انگلی کا برآمد ہونا کوئی عام بات نہیں ہے کہ جسے ہنس کر ٹال دیا جائے۔ اس کی مکمل شفاف تحقیقات ہونی چاہئیں۔ اسکے ساتھ ہی اس معمہ پر بھی کامل انویسٹی گیشن ہونی چاہیے کہ سید بلھے شاہ کی سرزمین ’’قصور‘‘ جسکا ماضی شاندار ہے، یہ شہر مذہبی، ثقافتی، روحانی روایات کا امین ہے۔ یہاں پر گزشتہ 7 تا 8برس سے انسانیت کی رمق سے خالی واقعات کیوں رونما ہونا شروع ہوگئے ہیں۔ یہ انہونی واقعات کی آماجگاہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟