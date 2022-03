میں تو حیراں ہوں کہ حیران نہیں ہے کوئی

شیئر کریں:

دنیا نے پاکستان اور یوکرائن کی ایٹمی طاقت کے خلاف خوبصورت چال چلی ۔ انھیں سہانے خوابوں میں سبز باغ دکھا کر انکی انرجی ڈیویلپمنٹ اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے وعدے کر کے اسکے بدلے دنیا کے نقشے پر زندہ رہنے کی آخری کرن کو ختم کر کے گلے میں غلامی کا طوق اور گردن پر خنجر رکھ کر اپنی مرضی سے زندہ رہنے کی قیمت لگائی۔ یوکرائن والوںنے یہ دانہ کھا کر اپنی ایٹمی طاقت کو دفن کر دیا اور پاکستان اس جھانسے سے جناب ضیاء الحق شہید کی زبان سے نکلے ہوئے انکار کے سنہری الفاظ سے محفوظ ہو گیا مگر انکار کرنے والی سوچ کو بہت سے قیمتی ساتھیوں کے ساتھ وقت نے C-130کے جلتے ہوئے شعلوں میں شہادت کے درجے پر مامور کر دیا ۔ یقینا ’’شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ‘‘۔

Freedom has no prise . Its a precious asset of every nation.۔ پاکستان کو قیامت تک عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی ضمانت بن گیا ۔ جناب ضیاء الحق شہید نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ We will not allow India to bully us۔ مگر اس وقت یوکرائن ٹریپ میں آکر غلط فیصلہ کر گیا اور اپنی آزادی کی قیمت وصول کر لی اور آج دنیا کے سامنے بے بس کھڑا ہے۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ ’’دوستی سب سے رکھیں مگر بھروسہ اپنی قوت پر کریں‘‘۔ یہ حقیقت ہے کہ لیڈرشپ کے صحیح فیصلے قوموں کو جِلا بخشتے ہیں اور گھڑیوں کے غلط فیصلوں کی سزا صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ دنیا میں انصاف طاقت ور کو ملتا ہے اگر نہ ملے تو وہ چھین لیتا ہے اور بزدل اور کمزور لوگ دنیا میں انصاف کیلئے دربدر ہوتے ہیں ۔ آج دنیا کا یوکرائن کی مدد کیلئے نہ آنا امت مسلمہ کے بہت سے ذمہ داروں کیلئے ایک ایسا سبق ہے کہ اگر انھوں نے اس سے سبق نہ سیکھا تو شاید ایک نہ ایک دن انھیں یوکرائن کی طرح بڑی قیمت ادا کرنی پڑے۔

ویسے دنیا کی عیش و عشرت عارضی ہے۔ عالم اسلام کی بقاء بقول اقبال اسی میں ہے کہ ’’ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے‘‘۔ آج امت کو خواب خرگوش سے نکلنا پڑے گا ورنہ دنیا ان کو ایک ایک کر کے کھا جائے گی ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے یہاں سے ایک دن جانا ہے۔ اور سنیں :وقت آگیا ہے کہ امت آنکھیں کھولے اور ہر چیز کو ایسے دیکھے جیسے وہ ہے ایسے مت دیکھے جیسے وہ دیکھنا چاہتی ہے ۔ اسی میں بقاء ہے ۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اسی لیے یہود و نصاریٰ اسے کے پیچھے پڑے ہیں جو ہر صورت ہماری ایٹمی صلاحیت کو ختم کرکے یوکرائن کی طرح نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں ۔ آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک یا FATF سب ان کے ہتھکنڈے ہیں جن کا مقصد ہماری ایٹمی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان اور کلمہ طیبہ یہود ونصاریٰ کے سینے میں چبھاہوا وہ کانٹا ہے جسے وہ ہر صورت نکالنا چاہتے ہیں ۔اسی لیے ان با اصول لوگوں نے فلسطین، برما اور دوسرے اسلامی ملکوں میں قتل عام کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس دہشت گردی کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ دوستی ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ باقی سب چاپلوسی اور غلامی ہے۔ جب تک بے غیرتی کے ساتھ ساری باتیں مان کر طاقتوروں کے قدموں میں بیٹھے رہیں گے اس وقت تک خون مسلم بہتا رہے گاگلے کٹتے رہیں گے کشمیر میں کافر مسلم بیٹیوں کے ساتھ مسلسل ریپ کرتے رہیں گے۔ آگے ہم اپنی غیرت کا خود اندازہ لگا لیں :۔

کہاں جاتے ہو ابھی ساتھ گزارہ کچھ دن ہم پہ مشکل جو آئے تو کنارہ کرناکتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ کتنا آساں ہے ہوائوں کو اشارہ کرنا زندگی ہم تو چلو مان بھی گئے سہہ بھی گئے ایسا برتائو نہ کسی سے دوبارہ کرناآج میر ے ملک میں عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے عقل جواب دے گئی ہے مگر آگ لگانے والے اور بجھانے والوں کا یقین ہو گیا ہے ۔ اغیار کی سازشوں کی شروع کی ہوئی ففتھ جنریشن وار اپنے عروج پر ہے قوم اپنے معتبر اداروں کیساتھ کھڑی ہے ۔عمران خان اپنے ہی ساتھیوں کو ایک ایک کر کے کبھی ناراض کرتے ہیں کبھی انھیں منانے کی زحمت میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے میواتی بزرگ کہتے ہیں "بھوت کے پائوں باندھے سے پہلے گھر والوں کے پائوں باندھنا ضروری ہیں"ہماری افواج حالت جنگ میں ہیں اور گلشن کے تحفظ کی قسم کو بخوبی نبھا رہی ہیں دشمن کو جرات نہیں ہے کہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ اور آج کے کمانڈر کا رول بہت اہم ہے ہمارے خفیہ اداروں کی ہر چہرے پر گہری نظر ہمارے اس احساس کو ٹوٹنے نہیں دیتی کہ ہم سب محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ انتہائی باادب طریقے سے اس سردار کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اپنے گھر سے نکلتا اور پڑوسیوںکی بھینس کے پاس جا کر اسکے بڑے برے سینگوں کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ "جے میریاں لتّاں اینہاں سینگاں وچ پھس گئیاں تے کی ہووے گا"۔آخر سرادر نے ایک دن خود ہی اپنی ٹانگیں اسکے سینگوں میں پھنسا دیں۔ بھینس نے سردار کو گھماکر نیچے دے مارا اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں ۔ بھینس کا مالک سردار سے افسوس کرنے آیا اور کہنے لگا میری بھینس نے آپکو مارااور ٹانگیں ٹوٹ گئیں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ۔ سرار بولا ’’چھڈو جی لتاں دی خیر اے میری ٹینشن تے مکی کہ لتاں پھس گئیاں تے کی ہووے گا‘‘۔ عقلمندارااشارہ کافی است حالانکہ مجھے بخوبی علم ہے کہ یہاں سننے والے کان اور عمل کرنیوالے ضمیر کم ہیں۔ مجھے بس کہنے کی اجازت دیں :

میں تو حیراں ہو کہ حیراں نہیں ہے کوئی

آدمی تو سب ہیں لیکن انساں نہیں ہے کوئی