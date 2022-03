جلسوں کی بہار!

شیئر کریں:

اگر ہم برصغیر کی تاریخ دیکھیں تو جلسے جلوس کوئی انوکھی چیز نہیں ہیں۔ سیاسی پارٹیاں بالخصوص اور دیگر تنظیمیں بالعموم اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے یہ اقدام اُٹھاتی رہی ہیں۔ وہ جو پُرانی کہاوت ہے: ’’بچہ روئے گا نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی‘‘ اسی طرح حکومتیں اور ادارے بھی مسلسل عوامی ریلوں کے سامنے اپنے مخصوص ہتھکنڈے آزمانے کے بعد بالآخر بے بس ہو جاتے ہیں۔

اس وقت برطانوی تسلط سے آزاد ہونے کے لئے یقیناً ’’ملین مارچ‘‘ ہوا کرتے تھے۔ ساری قوم ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے لیڈروں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ راہبران بھی عظمت و ہمت کے مینار تھے۔ ناروا سختیاں، پولیس کے ’’تھرڈ ڈگری میتھڈز‘‘بھی ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ اور تو اور مرحوم شورش کاشمیری جیسے لوگ برس ہا برس قید میں رہے۔ کوئی ایسا ظلم اور زیادتی نہ تھی جو اُن پر روا نہ رکھی گئی۔ باایں ہمہ جب جیل سے باہر آئے تو لب پر کوئی شکوہ یا شکایت نہ تھی۔ گر کچھ کیا بھی تو اس قدر :

تصور میں کوئی زہرہ جمال آ ہی گیا

دس برس کے بعد پھر اُن کا خیال آہی گیا

آجکل میڈیا آزاد ہے۔ کسی قسم کا ڈر خوف نہیں رکھتا۔ ارباب بست و کشاد کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ جیل اور عقوبت خانوں کے اندر بھی جھانک سکتا ہے۔ رائے عامہ کو متحرک کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے اہل اقتدار شدید خواہش کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو جیل کاٹنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ جناب فیضی سیاستدان دان نہ تھے۔ شاید ایسا کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ جب سے انہوں نے ایام اسیری میں ’’زنداں نامہ‘‘ لکھا۔ جیل کی کال کوٹھڑی کے ساتھ ایک رومانوی رشتہ جڑ گیا ہے۔عطا اللہ شاہ بخاری بلاخوف تردید ہندوستان کے بہترین مقرر تھے۔ ہزاروں، لاکھوں کا مجمع ساری رات انکی تقریر کے سحر میں گرفتار رہتا۔ فلک شگاف نعرے بلند ہوتے۔ لوگ دیوانہ وار تقریر سنتے اور پروانہ وار انکے ہاتھ چومتے۔ با ایں ہمہ شاہ صاحب کو ہمیشہ شکوہ رہا۔ ’’لوگ تقریر میری سنتے ہیں لیکن ووٹ مسلم لیگ کو دیتے ہیں۔‘‘

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کرنے سے یہ تاثر دینا یا قبول کر لینا کہ وہ ووٹ بھی آپ کو دیں گے، درست نہیں ہے۔ بالفرض ایسا ہوتا تو مولانا قادری سیاست سے دست بردار نہ ہوتے۔ اب تک مدارالمہام بن چکے ہوتے۔

اس لمبی چوڑی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آجکل پھر سے جلسوں کی بہار آئی ہوئی ہے جب سے حکومت کیخلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے۔ جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں۔ سیاست دانوں کی تقریروں میں جدت اور شدت پیدا ہوگئی ہے۔

وہ تو بھلا ہو ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا جو تھوڑا بہت Comic Relief مہیا کرتے رہتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ سے حزب اختلاف کو شہ دے رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لاؤ۔ انکی عددی اکثریت کے متعلق فرمایا ہم انہیں کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک کیبن مہیا کر دیں گے۔ آرام سے بیٹھ کر میچ دیکھیں ! جب تحریک پیش ہو گئی تو انہیں احساس ہوا کہ مصالحہ کچھ زیادہ لگ گیا ہے۔ چنانچہ دھمکی دی کہ دس لاکھ آدمی ممبران کو اسمبلی میں ووٹ ڈالنے سے روکیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ مٹھی بھر لوگوں کے لیے دس لاکھ لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔ آپ اور شہباز گل ہی کافی ہونگے۔

دس لاکھ لوگ آئیں یا نہ آئیں ایجنسیاں حکومت کو یقین دلا دیں گی کہ اتنی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ حزب مخالف چاہے جتنے بھی آدمی اکٹھے کرے یہی رپورٹ دی جائیگی کہ چند شرپسند اکٹھے ہوئے تھے۔ فلک شگاف نعرے تو کجا ان کی آواز بھی حلق کے سرنگ سے باہر نہ نکل پا رہی تھی۔ ہم نے خود سروس کے دوران کئی جلسے ’’بھگتائے‘‘ ہیں یہی نسخۂ کیمیا کارگر ثابت ہوتا ہے۔

حقیقت لکھنے سے کئی وسوسے ذہن کے زندان میں جنم لیتے ہیں۔ دراصل نوکر شاہی عوام اور حکمران کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دیتی ہے جہاں سے نہ تو وہ باہر جھانک سکتا ہے اور نہ باہر کے لوگوں کی آواز سن سکتا ہے۔ بالفرض دس لاکھ لوگ پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہو بھی جاتے تو وہ عدم اعتماد کا راستہ کیسے روک پاتے؟ اگر اس فارمولے پر عمل کیا جائے تو پھر کوئی بھی حکومت ہو وہ چند ماہ بھی نہیں چل سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک دبنگ مقبول عوامی لیڈر ہے ’’کر او ڈپلر‘‘ لیکن زمینی حقائق سے صرفِ نظر نہیں کیا جا سکتا۔

بدقسمتی سے وہ پہلے الیکشن میں سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرسکا۔ ہمہ مقتدر قوتوں نے ملکی مفاد کی خاطر اِدھر اُدھر سے تنکا تنکا اکٹھا کر کے بھان متی کا کنبہ جوڑا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ خان انہیں مطمئن رکھتا جیسے انگریزی زبان میں To keep in good homour کیا جاتاہے۔ ’’راج نیتی‘‘ کے اس تنے ہوئے رسے پر بدقسمتی سے توازن قائم نہیں رکھ سکا۔ ہر پارٹی میں دایاں بائیاں بازو ہوتا ہے۔ (ن) لیگ میں چودھری نثار، خواجہ آصف، سعد رفیق میں بول چال تک بند تھی۔ لیکن میاں صاحب نے ہر کسی کو اُس کے مقام پر رکھا۔ ترین، شاہ محمود، اعظم خان کے اختلافات کو اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ترین گروپ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں عام حالات میں پیچھے مڑنا تو درکنار پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوست ملک صاحب کا کہنا ہے:

He will hit back with all the bitterness of a wounded pride.

گزشتہ کئی دہائیوں سے وطن عزیز میں بڑی عجیب روایت رہی ہے۔ ممبران اسمبلی ایک شخص کو وزیراعظم بناتے ہیں۔ اس عہد پر متمکن ہونے کے بعد وہ انہیں کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے۔ اوّل تو شرفِ ملاقات نہیں بخشتا، مل بھی جائے تو کچھ یوں تاثر دیتا ہے جیسے وہ شخص کرسی پر نہیں اسکے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔

اس قسم کے برتاؤ سے دوریاں بڑھتی ہیں۔ کدورت کا پورا تن آور درخت بن جاتا ہے اور موقعہ ملتے ہی ممبران حساب چکتا کر دیتے ہیں۔عدم اعتماد کی تحریک اُس وقت پیش ہوئی ہے جب موسم بہار کی آمد آمد ہے۔ انگریزی زبان کے شاعر شیلے نے کہا تھا:

If winter comes can spring be far behind.

مولانا فضل الرحمن نے فرمایا: ’’بہار آئے نہ آئے ہمیں خزاں کو رخصت کرنا ہے۔‘‘ اس ایک جملے میں دریائے معانی پنہاں ہے۔ نفرت کدورت اور مخاصمت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ حزب مخالف کو انجام کی پروا نہیں ہے۔

آخری بات ! تحریک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام، دونوں صورتوں میں نقصان ملک و قوم کا ہوگا۔ معیشت کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے، عنقریب عوام غربت کے تحت السرا میں دھنس جائیں گے۔ معیشت کا کوئی مسیحا، حکیم یا ڈاکٹر اس کی ڈوبتی ہوئی نبض کو بحال نہیں کر سکے گا۔ وہ جو ناکام ہونگے اور وہ بھی جو وقتی کامیابی کا جشن منائیں گے بالآخر ایک دوسرے کو حیرت اور حسرت سے دیکھیں گے…!!!!

٭…٭…٭