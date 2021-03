آرمی چیف کی طرف سے امن کی ضرورت پر زور اور اس پر جاری تبصرے !

شیئر کریں:

18مارچ 2021کو پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ’’نیشنل سیکورٹی ڈائیلاگ فورم ‘‘سے خطاب کرتے ہوئے جس طرح بھارت کے ساتھ سات دہائیوں سے جاری کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ مقبوضہ کشمیر کے حل طلب مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے خطے میں ترقی و خوشحالی کیلئے امن کی ضرورت پر زور دیا اس کو لے کر تبصروں کا ایک طوفان برپا ہے، امریکی پرنٹ میڈیا نے جس انداز سے پاکستان کی بھارت کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات و سعودی عرب کی کاوشوںکا ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں وہ تمام مبصرین و دانشورجو پاک فوج پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے الگ سے بغلیں بجارہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہی بات جب وہ کیا کرتے تھے تو انہیں بھارت کا دوست ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا اور اب پاک فوج کا سربراہ بھارت سے دوستی اور ماضی کو بھلا کر امن کی نئی شروعات کی بات کررہا ہے تو پھر تسلیم کیجئے کی بھارت صحیح پیٹتا تھا کہ پاکستان جب تک دہشت گردوں کوہمسایہ ملکوں میں استعمال کرنے کی پالیسی ترک نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ قیام امن پر بات نہیں ہوسکتی ۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت پر کشمیر کا سوداکرنے کے حوالے سے اپنے موقف کا اعادہ کررہی ہیں تو دوسری طرف بھارتی میڈیا دھمال ڈال رہا ہے کہ دیکھو پاکستان بھارت سے امن کی بھیک مانگ رہا ہے ۔ سوشل میڈیا پر الگ سے پروپیگنڈہ جاری ہے اور آرمی چیف کی مکمل تقریر میں سے پاک فوج پر تنقید کیلئے چند حصے یا جملے نکال کر ان کے ذریعے پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

حیرانی کی بات یہ ہے کہ اپنی حالیہ تقریر سے قبل 3فروری 2021کو Pakistan Air Force academy کی graduation ceremonyمیں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کم و بیش اسی طرح کی بات کرتے ہوئے کہا تھا

"We stand firmly committed to the ideal of mutual respect and peaceful co-existence. It is time to extend the hand of peace in all Directions. Pakistan and India must also resolve the longstanding issue of Jammu and Kashmir in a Dignified and peaceful manner."

صرف یہی نہیں جنرل قمر جاوید باوجوہ نے ماضی میں اپنی تمام تقریروں میں خطے میں قیام امن کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے پر امن حال پر زور دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کی طرف سے امن کی خواہش کو کمزرونہ سمجھا جائے ۔اگر اس سے پیچھے جائیں تو پاک فوج کے تمام سربراہان بھارت کے ساتھ امن پر بات چیت کے دوران اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو خود ارادیت کا حق دینے کا مطالبہ کرتے رہے۔ یہ بھارت ہی ہے جس نے ہمیشہ امن کیلئے پاکستان کی طرف سے بڑھائے گئے ہاتھ کو رعونت سے جھٹکااور عالمی دبائو پر مذاکرات سے فرار کیلئے اپنے ملک میں دہشت گردی کی فالس فلیگ کاروائیوں کو جواز بناکر پاکستان کو دھمکانے اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان میں بھارت کے سرکاری دہشت گردوں کی گرفتاری کی لمبی فہرست ہے جنہیں عدالتوں نے سزادی اور بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے نام پر ہمارے حکمران انہیں رہا کرتے رہے ۔ ابھی بھی بھارتی بحریہ کا حاضر سروس کمانڈر و سرکاری دہشت گرد کلبھوشن یادیو پاکستان کی قید میں موجود ہے۔ جس کو موت کی سزا سے بچانے کیلئے بھارت عالمی عدالت انصاف میں گیا اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کااحترام کرتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے سول عدالت میں مقدمہ چلانے کا آغاز کیا تو بھارت سرکار اپنے سرکاری دہشت گرد کو وکیل فراہم کرنے سے انکاری ہے، تاہم بھارت کے ان حربوں سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوسکتی کہ بلوچستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی کاروائیوں کیلئے بھارتی خفیہ ادارہ ’’را‘‘کس طرح معصوم بلوچ عوام کے خون سے ہولی کھیلتا رہا ۔ خودکش دھماکوں کے علاوہ کبھی فرقہ واریت بھڑکانے کیلئے ہزارہ برادری کو نشانہ بنایاگیا توکبھی پنجاب و سندھ کے مختلف اضلاع سے محنت مزدوری کیلئے بلوچستان جانے والے غریبوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور بھارتی جرنیل اپنے اعلیٰ رتبے سے گر کر پاکستان کو بازاری انداز میں دھمکیاں دیتے رہے ۔ اس سب کے باوجود پاک فوج کے اعلیٰ قیادت نے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی جرنیلوں کے انداز میں بات کرنے سے ہمیشہ گریز کیا البتہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے جنگی جرائم اور وہاں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نہ صرف پر ذور الفاظ میں مذمت کی گئی ساتھ ہی کشمیریوں کو یقین دلایا گیا کہ پاکستان ہر صورت ان کی اخلاقی و سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ تو پھر اب کون سی نئی اور انہونی بات ہوگئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقریر کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر پاکستانی عوام اور کشمیریوںکو گمراہ کرنے کیلئے پروپیگنڈے کا طوفان برپا کیا جارہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سپہ سالار کی طرف سے کی گئی تقریر میں پاکستان کو درپیش سلامتی و داخلی مسائل پر واضح کی گئی پالیسی اور گھر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کی گئی بات کو بھی ’’بغض فوج‘‘ میں ڈان لیکس سے جوڑ کر ’’ڈان لیکس‘‘کے مقصد کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ پاک فوج دہشت گردوں کی حمایتیں جبکہ نواز شریف کی حکومت اپنی فوج کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی علاوہ ازیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کرونا وبا سے متاثر ہونے و یوم پاکستان 23مارچ کی مناسبت سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے لکھے گئے خط کو بھی اپنی مرضی کا رنگ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔

نہ جانے کیوں چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے والوں کو یاد نہیں رہا کہ بھارت تاریخی طو پر 15 اگست 1947 کے بعد پہلی بار داخلی و خارجی سطح پر شدید مشکلات کا شکار ہے۔گزشتہ دنوں ریاست چھتیس گڑھ میں نکسل باغیوں نے گھات لگا کر بھارتی فوجی قافلے پر حملہ کر کے بے شمار فوجیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کردیا ، اب وہاں بغیر اعلان کیے کرفیو لگاکر بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ بھارتی کسان گزشتہ 7ماہ سے زرعی قوانین کے خلاف اس طرح سراپا احتجاج ہیں کہ بھارت سرکار بے بسی کا شاہکار بن کر رہ گئی ہے ۔ 5 اگست 2019کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کو دنیا میں کہیں بھی پذیرائی نہیں ملی نہ ہی مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کی تحریک پر قابوپایا جاسکا ہے۔ مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں اور نچلی ذات کے ہندوئوں میں شہریت کے حوالے سے نافذکیے گئے سیاہ قوانین کی بدولت شدید غم وغصہ پایاجاتا ہے۔ ہندو توا کے بڑھتے ہوئے کنٹرول پر بھارت میں تعلیم یافتہ طبقہ الگ سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ برس لداخ کے مقام پر چین کے ہاتھوں بھارتی فوج کے حصے میں آنے والی ذلت کم نہیں ہوئی تھی کہ ای یو ڈس انفولیب کی طرف سے ذرائع ابلاغ کی دنیا میں 15برسوں سے جاری بھارتی فراڈ کو بے نقاب کیے جانے پر بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا ہے تو ساتھ ہی فروری 2019میں مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج کے قافلے کو دہشت گردی کا نشانہ بنائے جانے سے لے کر فروری کے آخر میں انڈین ایئر فورس کے آزاد کشمیر میں ویران پہاڑوں پر بم گرائے جانے تک کے اصل حقائق اور ان میں بھارتی فوج و سرکار کے باہمی اتحاد کی کہانی بھارتی معروف اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے پروردہ اینکر ارنب گوسوامی کے ’’واٹس اپیپ چیٹ‘‘ لیک ہونے پر بھارتی فوج کو نریندر مودی اور بی جے پی کی طرف سے استعمال کیے جانے پر بھارت میں الگ سے سوالات اٹھائے جارہے ہیں ۔ ایسے میں پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں کمی بھارت کی سیاسی مجبوری ضرور ہے لیکن اس کے جواب میں پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات مسئلہ کشمیر کے جامع حل کے ساتھ مشروط ہیں۔