سربراہ پاک فضائیہ کا دورہ ترکی، اہم ملاقاتوں میں دفاعی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال

سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی جانب سے ترکی کا دورہ کیا گیا ہے ۔جس کے دوران انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔

Air Chf Mshl Zaheer Ahmed Baber, separately called on Min for National Def, Mr. Hulusi AKAR & Chf of Turkish Gen Staff, Gen Yaşar GÜLER. Ways to promote Pak-Turk def ties, specially b/w the 2 air forces thru experience sharing & relying on strengths of each side, were discussed. pic.twitter.com/heHUNMR8jx

ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق دورہ ترکی کے دوران ایئر چیف نے ترکی کے وزیر قومی دفاع اور ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی ہیں۔ترجمان نے بتایا ہے کہ ملاقات میں پاک ترک دفاعی تعلقات کو فروغ دینے اور دونوں فضائی افواج کی حربی استعداد بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔

Air Chf Mshl Zaheer Ahmed Babar Sidhu, Chief of the Air Staff, PAF, was also awarded Legion of Merit of Turkish Armed Forces in recognition of his services for promotion of collaboration & ties b/w the two air forces. Gen Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Cdr ???????? Air Force, presented the medal. pic.twitter.com/3wDLYp86Bu

ایئر چیف کی کمانڈر ترک ایئر فورس جنرل حسن کوکاکیز سے بھی ملاقات کی ہے ۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران معزز سربراہان کا دونوں ممالک کی فضائیہ کو عصرحاضر کے در پیش چیلنجز سے نبرد آزماء ہونے کے لیے ایک دوسرے کی مہارتوں سے استفادہ حاصل کرنے اور باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ د

Air Chf Mshl Zaheer Ahmed Baber Sidhu, also called on Cdr ???????? Air Force, Gen Hasan KÜÇÜKAKYÜZ. Both the leaders held discussion on enhancing collaboration & exchanging expertise b/w the air forces of ???????? & ????????. The discussion also included exchange & trg of pilots b/w PAF and TurAF. pic.twitter.com/u1nnA4ER1K

ونوں کے درمیان پی اے ایف اور ترک فضائیہ کے درمیان ہوابازوں کی تربیت اور تبادلے پر گفتگو کی گئی ہے جبکہ سربراہ پاک فضائیہ کو ترک آرمڈ فورسز کے لیجن آف میرٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔