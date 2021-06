اوور سیز پاکستانیوں کی مشکلات کے ازالے اور فیڈ بیک میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں : وزیرِ خارجہ

اسلام آباد: وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کیلئے پورٹل کا آغاز کردیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر گزشتہ روز اپنے پیغام میں وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پورٹل کا آغاز ہمارے سمندر پار پاکستانیوں اور مشنز کے مابین فیڈ بیک، شکایات اور تجاویز کیلئے کیا گیا ہے۔

پیغام میں وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں اوور سیز پاکستانیوں کی مشکلات کے ازالے اور فیڈ بیک میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں جس کا مقصد ملک سے باہر موجود پاکستانی شہریوں کے مسائل حل کرنا ہے۔

I have launched the portal to strengthen the relationship between our overseas Pakistani’s and missions in the form of feedback, complaints & suggestions & look forward to personally engaging with diaspora feedback for more efficient service & progress. #VisionFO https://t.co/sWKajXg1gl