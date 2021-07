تھائی لینڈ: بندروں کی گینگ وار، ویڈیو وائرل

بینکاک: تھائی لینڈ کی ایک سڑک پر سینکڑوں بندروں کے دو گروپس نے گینگ وار کی شکل اختیار کر لی۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تھائی لینڈ کے صوبے لوپبری میں بندروں کے دو گروپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ دونوں گروپس خوراک کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ڈٹ گئے۔

بندروں کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں بندر قریبی پارک سے نکل کر سڑک پر آ گئے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور ٹریفک جام ہو گیا۔ ڈر کے مارے لوگ بندروں کے قریب جانے سے اجتناب کرتے رہے اور بندروں کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا۔

مقامی میڈیا کے مطابق بندروں کے درمیان یہ جنگ خوراک کی وجہ سے ہوئی۔ پارک کے ساتھ موجود مندر سیاحتی مقام ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ تاہم کورونا کی وجہ سے سیاحت پر پابندی ہے اور کوئی سیاح موجود نہیں تھا۔

