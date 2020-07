ٹی وی نامہ نکھِد چاکری

شیئر کریں:

محاورے اور ضرب الامثال پرانے بزرگوں کی زندگیوں کے نچوڑ ہوتے ہیں۔دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں یہ نچوڑ موجود ہیں ۔ بعض کُلُّھُم اور بعض قریب قریب ہم معنی ہوتے ہیں۔وجہ یہ ہے کہ انسانی تجربے تقریباً ایک سے ہوتے ہیں۔اردو اور پنجابی زبانوں میںبھی بہت سے محاورے اور ضرب ا لامثال ملتے جُلتے ہیں بالکل بھائی بھائی لگتے ہیں۔ مثلاً اُردو میں ،’’اُتّم کھیتی، مدھم بیوپار، نکھد چاکری بھیک ندار‘‘ اور پنجابی میں،’’اُتن کھیتی، مدھم بیوپار۔ نکھِد چاکری بھیک دوار‘‘دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔یعنی ’’اوّل نمبر پر کام کاج زمین کی کاشت ہے، دوسرے نمبر پر بیوپار اور گھٹیا ترین کام نوکری، ملازمت ، خدمت گزاری ہے جو بھیک مانگنے کے مترادف ہے۔یہاں ایک اور کام کی بات ۔آپ نے کبھی کسی ہنر مند کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا ہو گا۔وہ چاہے موچی ہو، ترکھان ہو، گھڑی ساز ہو یا لوہار۔۔۔(۔ آہ!لوہار!!)، جب تک اُس کے ہاتھ پیر اور دماغ کام کرتا رہے وہ کما کر ہی کھاتا ہے۔اب ہر کوئی کاشتکار یا ہنرمند تو نہیں ہو سکتا، بیوپاری ہو سکتا ہے مگر ہرکوئی کاروبار نہیں کر سکتا ‘تو زیادہ تعداد انسانوں کی سب سے نکھد کام کے لیے مجبور بھی ہوتی ہے اور چوں کہ یہ کام آسان ترین ہے تو اسے کسی معمولی سفارش سے اختیار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ویسے پاکستان ہندوستان میں کوئی بھی نوکری سفارش کے بغیر نہیں ملتی ۔افسوس !وقت کے ساتھ ساتھ سفارش اور رشوت اکٹھا چلنے لگے۔خود میں نے پہلی نوکری ریلوے میں کی جومیرے ماموں جان بشیر احمدصاحب کی سفارش پر ملی۔یہ ایک ڈیڑھ مہینہ چلی کیوں کہ بمشکل انٹر میڈیٹ پاس کر کے میں نے نیوی میں کمیشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا اور ابتدائی امتحان میں’’بارڈر لائین کیس ‘‘یعنی بمشکل پاس بھی ہو گیا تھا‘ تو مجھے آئی ایس ایس بی سے کال آگئی اور میں تیاری اور اپنے ائیر فورس میں انجینئر تایا زاد بھائی گلزار احمد صاحب سے چھُری کانٹے کے ساتھ کھانے کی تربیت اور دیگر ٹپس کے لیے ‘کوہاٹ جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔کوہاٹ میں تین دن کی افسری کے دوران میں نے فزیکل ، آئی کیو ٹیسٹ اور لکھا ئی پڑھائی کے سب ٹیسٹ تو پاس کر لیے مگرجن بریگیڈیئر صاحب نے آخری دن مجھے

انٹرویو کیا اُنہوں نے میرے جھوٹ اور سچ کے امتزاج کو بھانپ لیا اور مجھے ڈھل مل یقین ہونے کی بنا پر نیوی میں کمیشن کے میرے خواب کو مثبت تعبیر دینے سے، بجا طور پر،انکار کر دیا۔ ایلفرڈ لارڈ ٹینی سن کی نظم،Charge of the Light Brigade میں فوجیوں کے بارے میںایک لائن ہے ، You are not to reason why, you are but to do and die.... یعنی،’’ تمہیں چوں چکار نہیں کرنی، تمہیں صرف لڑنا ہے اور جان دینی ہے‘‘۔ میرا انٹرویو لینے والے بریگیڈئیر صاحب چوں کہ لڑ نہیں رہے تھے میرا امتحان لے رہے تھے توانہوں نے چناں اور چنیں کیئے بغیر مجھے نیوی سے اور نیوی کو مجھ سے بچا لیا۔واضح رہے کہ یہ نظم ہمارے میٹرک کے کورس میں تھی اور میری پسندیدہ نظموں میں سے تھی۔ 1958 تک میٹرک اور انٹر بھی یونیورسٹی سے ہوتے تھے۔ میٹرک سیکنڈ ڈویژن میں پاس کر لیا توخاندان کے بزرگوں اور جوانوں کو میرے کیریئر کی فکر لاحِق ہوئی۔ طے پایا کہ میڈیکل میں تو داخلہ ملے گا نہیں اور آرٹس فضول چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی وکیل یا اکائوٹنٹ یا اُستاد لگ سکتا ہے لہٰذا انجینئرنگ میں طبع آزمائی کی جائے ۔ سوچا کہ انٹر نان میڈیکل میں میتھ وغیرہ ہوتا ہے جس میں انسان اگر محنت کرلے تو سو فصد نمبر ملنے کے امکانات ہوتے ہیں،پر مصیبت یہ تھی کہ ساتھ میں کیمسٹری بھی ہوتی ہے۔ کریلا اور نیم چڑھا۔ان دونوں مضامین کو مجھ سے اچھا خاصا بیر تھا۔مرے کالج سیالکوٹ میں انٹر کے دو برس گویا میری زندگی کے انتہائی روح پرور دن تھے لیکن یہ کہانی پھر سہی۔ انٹر سیکنڈ ائیر کے سالانہ امتحانات کے لیے یونیورسٹی رجسٹریشن ہوچکی تھی ( 57-SM-54 )کہ ایک حماقت کی بنا پر مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا اور میں امتحان میں نہ بیٹھ سکا۔ تاہم رجسٹریشن ہو چکنے کی وجہ سے بعد میں پرائیویٹلی انٹر کر سکتا تھا مگرنادانی یہ ہوئی کہ سو فی صد نمبروں کے لالچ میں آرٹس کے سبجیکٹس کے ساتھ میتھ بھی لے لیا ۔نتیجتاً بیری بلموا آڑے آ گیا اور میں حساب میں فیل ہو گیا۔تاہم 1958ہی میںانٹر پاس کر کے دم لیا۔پھر الحمرا میوزک اکیڈیمی میں داخلہ لے کر پاکستانی کلاسیکل موسیقی میں مہارت کے درپے ہو گیا۔محترم نظامی صاحب کے اسسٹنٹ منصور نے ہماری کلاس کو ایک کورس تیار کرایا ہوا تھا جس کو میں اور شہناز لیڈ میں گاتے اور منیزہ فیض، خالد انور، صاحبزادہ اختر علی خاں اور دیگر طلباکورَس میں گاتے۔ یہ گیت ہم الحمرا کے ہر فنکشن میںگاتے۔ ایک بار فلپائن کے صدر میکا پیگال کے سامنے اور ایک بار گورنمنٹ کالج کے ہال میں پرنسپل نذیر احمد صاحب کی موجودگی میں بھی گایا تھا۔ نذیر صاحب مجھے، شہناز اور منیزہ کو الوداع کہنے کالج کے گیٹ تک تشریف لائے تھے۔نذیر صاحب نے جس شفقت کے ساتھ ہمیںرُخصت کیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے۔سبحان اللہ کیسے نفیس اور مربی بزرگ تھے نذیر صاحب!وہاں سے ہم تینوں ایک اوپل ٹیکسی میں سوار ہوئے اور پہلے منیزہ کو فیض صاحب کی پرانے ریڈیو پاکستان کے سامنے والی رہائش گاہ پر ڈراپ کیا اورشہناز کو گلبرگ ۔ مجھے یاد ہے گلبرگ جاتے ہوئے ہم منیزہ کے بچپنے اور الھڑ پن پر تبصرہ کرتے گئے تھے۔آہ! کتنے معصوم اور خوبصورت دن تھے وہ!اُنہی دنوں مجھے جنابِ عشرت رحمانی صاحب کی زیرِ ہدایات ایک ریڈیو ڈرامے میں کام کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا اُنہی دنوں ریڈیو پاکستان نئی عمارت میں منتقل ہوا تھا۔نئے ریڈیو کی کینٹین میں ایک سہ پہر مجھے جنابِ ناصر کاظمی کے ساتھ چائے پینے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ہم دونوں ہی تھے اور بدقسمتی سے مجھے یاد نہیں اُن سے باتیں کیا ہوئی تھیں۔ظاہر ہے بڑے انسانوں کے سامنے مجھ جیسا کمتر کیا بول اور سُن سکتا تھا؟بس اپنی خوش نصیبی میں ہی مگن رہا ہوں گا۔ریڈیو کی نئی بلڈنگ میں ہی مجھے اِشفاق احمد صاحب کے ’’ تلقین شاہ‘‘ میں دو تین باراور محترم رفیع پیر صاحب کے ’’عقبیٰ کے میزبان‘‘ میں کردار ادا کرنے کا شرف بھی حاصل ہُوا۔انہی دنوں یہ ہُوا کہ نعیم طاہر صاحب اورمحترمہ یاسمین امتیاز علی تاج ’’آپ کی تعریف ‘‘(See How They Run ) کے اردو ماخوذ پر مبنی ڈرامہ تیار کر رہے تھے۔ میں موسیقی میں اپنے مستقبل کو مخدوش سمجھتے ہوئے ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ایک شام میں الحمرا کے گرین روم میں داخل ہُوا ۔وہاں نعیم طاہر صاحب اور محترمہ یاسمین امتیاز موجود تھے میں نے بڑے اعتماد سے عرض کیا ،’’میں ڈرامے میں اداکاری کرنا چاہتا ہوں۔‘‘ دونو ںنے مجھے پارکھ نظروں سے دیکھا، پھر ایک دوسرے پر نگاہ ڈالی۔ نعیم صاحب نے اسکرپٹ مجھے پکڑایا، ایک صفحہ کھولا اور فرمایا،’’یہ لائنیں بولو۔‘‘ میں نے ایک نگاہ لائنوں پر ڈالی اور مکالمے بولنے، پڑھنے نہیں، بولنے شروع کردیئے ، چند لائنوں کے بعد میں نے بولتے بولتے کن اکھیوں سے دونوں کی طرف نگاہ کی۔دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سر کے اشارے سے پسندیدگی کا اظہار کیا اور اگلے روز ریہرسل کے لیے ٹائم دے دیا۔پسندیدگی کی اُن نگاہوں کا نشہ میں پہلے بھی چکھ چکا تھا جب میں 1958 میں ایک شام الحمرا میوزک اکیڈمی کی میوزک کلاس میں محترم فیروز نظامی صاحب کی خدمت میں حاضر ہُوا تھا اور موسیقی سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور اُنہوں نے اپنے اسسٹنٹ منصور احمدسے سُر چھیڑنے کا اشارہ کرتے ہوئے مجھے آواز لگانے کا کہا تھا۔ گاتا میں بچپن ہی سے بہت اچھا تھا لیکن مجھے اُس وقت تک سا کہنا بھی نہ آتا تھا۔ میں نے باجے کے سُر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آ۔۔۔۔۔ کہا تونظامی صاحب نے منصور کی طرف دیکھتے ہوئے پسندیدگی میں ایسے ہی سر ہلایا تھا۔ ان دونوں پسندگیوں کے نشے کا خمار اب تک میری روح میں موجود ہے۔ یقین کیجیے اساتذہ سے پسندیدگی کے اشارے کامزا بر دکھوّے کی پسندیدگی سے کم از کم ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے ۔ اس میں وہ خوف نہیں ہوتا جو بر دکھوّے کی پسندیدگی میں پنہاں ہے کہ ع اللہ جانے کیا ہو گا آگے؟تھیٹر، پی ٹی وی، ریڈیو، حتیٰ کہ میلۂ مویشیاںپر فورٹریس اسٹیڈیم میں جو زندہ ناچ گانا ہُوا کرتا تھا اُس میں منیر حسین (سیف الدین سیف کی فلم ’’دس لاکھ‘‘ کے مشہور گیت’کرار لوٹنے والے کرار کو ترسے‘ کے گائیک)، ایس ایم باتش اور میں‘ محمد رفیع صاحب، منا ڈے صاحب اور ساتھیوں کی گائی قوالی،’’نہ تو کارواں کی تلاش ہے نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے۔۔۔۔‘‘کی نقل گا کرمانگے کی خوب داد سمیٹتے۔ تماشائی داد پر اور فنکشن کے آرگنائزر مجھے بہرحال دس روپے روز پر ٹرخاتے۔ ساتھ میں تمبولا یا ہوزی بھی کھیلی جاتی جس میں ہمیں مفت پرچیاں مل جاتیں اور اگر ہم کبھی کوئی لائن یا ہاؤس جیت جاتے تو آرگنائزرز ہمیں جیتی ہوئی رقم کا تقریباً دس فی صد دان کر دیتے جس کا موقع کم ہی آتا ۔ میلہ مویشیاں ،جس میں گائے، بیل، بھینس،اونٹ، گھوڑے ،کُتے وغیرہ اپنے اپنے فن اور مالکوں کی محنت کی داد پاتے، وہیںہم فنکار بھی کچھ یافت سمیٹ لیتے۔ میلہ مویشیاں ہفتے دس دن میں ختم ہو جاتا،ہاؤزی یا تمبولا البتہ لکشمی چوک کے کسی ’باڑے‘ میں چند روز اور جاری رہتا ۔1966 میں میں نے پرائیویٹلی سیکنڈ ڈویژن میں گریجویشن کر لی۔ اب پھر وہی الحمرا، وہی اسٹیج ، وہی پی ٹی وی، وہی ریڈیو، وہی میوزک کلاسز اور وہی فری لانسنگ تھے اور میں تھا۔ اگست 1969 کے اوائل میں، مجھے یاد نہیں کیسے اور کیوں پندرہ تاریخ کوچکلالہ راولپنڈی میں واقع سنٹرل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ سے ٹی وی پروڈکشن کورس کرنے کا بلاوا آگیا۔ میں اس وقت انتظار حسین صاحب کے لکھے ایک کھیل میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ زینو(صفدر میر)، میرزا ادیب صاحب اور دیگر تبصرہ نگاروں سے خوب داد مل رہی تھی مگر میں محفوظ مستقبل کے لالچ میں چلتا ڈرامہ چھوڑ چکلالہ روانہ ہو گیا۔ یہ گویا نکھِد چاکری کا آغاز تھا!! (جاری ہے)