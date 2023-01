پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی کی وجہ سے نہیں ہوا:حماد اظہر

اسلام آباد: سابق وزیرِ توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ پی ڈی ایم نے ملکی معیشت تباہ کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی کی وجہ سے نہیں ہوا جبکہ پی ڈی ایم نے معیشت کو تباہ کردیا ہے۔

ٹوئٹر پیغام میں حماد اظہر نے کہا کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں انتہائی کم ہوچکی ہے۔ اس لیے تیل سمیت تمام درآمد شدہ اشیاء اب بہت زیادہ مہنگی پڑیں گی۔ یہ سب حکومت تبدیلی کے باعث ہوا۔ایک اور ٹوئٹر پیغام میں حماد اظہر نے کہا کہ ملکی معیشت کمزور ہوچکی ہے اور ہماری کرنسی روپے کی قدر ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ گر گئی ہے۔ پی ڈی ایم دور میں روپے کی قدر میں 80 روپے کی گراوٹ آئی۔

The economy has been weakened and our currency has taken the steepest fall in history. It lost Rs 80 against the dollar in just 9 months of PDM. Petrol/Diesel, Electricity and almost everything else will see a further and massive hike in prices soon.