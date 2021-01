وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا ہے کہ طویل عرصے کے بعد حکومت کے سیاسی سٹرکچر پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ انہوںنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ڈھائی سال کے بعد بھی کابینہ کے ایک بھی رکن کا کوئی گھوٹالہ نہیں۔انہوںنے کہا کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے اور عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، انتظامی اور عدالتی اداروں کو کابینہ کی تقلید کرنی چاہئے۔

Two and half years of scam less Government is certainly a huge Success of Govt, present cabinet is considered cleanest cabinet of Pak history Judicial and Administrative institutions must follow Cabinet and make Pak corruption free