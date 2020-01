انقلاب ِ فرانس اور آٹے کا بحران

شیئر کریں:

دروغ بر گردنِ راوی کہ جب فرانس میں انقلاب کا نقارہ بجا تو عوام تو مفلوک الحالی کا شکار تھے ، حکمران بھی کچھ زیادہ خوش نہ تھے لیکن انہیں عوام کے مسائل سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ تھی ۔ کہا جاتا ہے کہ آٹے کی شدید قلت تھی اور روٹی کے بغیر عوام کی زندگی اجیرن ہو رہی تھی ۔ دہقان پریشان تھے ، عوام حیران اورحکمران اس نشے میں ڈوبے تھے کہ انہیں کوئی طاقت اقتدار سے جد انہیں کر سکتی۔ اس ماحول میں جب لوگ آٹے کی دہائی دے رہے تھے ، ملکہ میری انٹونٹ نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے لوگوں کا جم ِ غفیر دیکھ کر پوچھا کہ یہ بیوقوف لوگ کس بات پر شور مچا رہے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ لوگ پریشان ہیں کہ انہیں روٹی نہیں ملتی تو ملکہ نے کہا ، بس اتنی سی بات پر اتنا ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے ۔ ان سے کہیں کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں۔ کچھ ایسی ہی صورت حال آج کل ہمارے ملک کے عوام کو بھی درپیش ہے ۔ آٹا نہیں ملتا ، روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں، حکمرانوں کی مصروفیات بے تحاشہ ہیں۔ انہیں اتنی فرصت نہیں کہ وہ عوام کی روٹی کی طرف توجہ دے سکیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسے جملے سنیں کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں۔ لیکن ہمارے ملک کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیک کھانے کے عادی نہیں ہیں۔ یہ صرف روٹی کھاتے ہیں ، اگر بیمار پڑ جائیں تو چاول سے بھی کام چلا لیتے ہیں لیکن کیک کھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر ہمارے لوگ روٹی کے بغیر کسی بھی صورت میں نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے تو پنجابی کی بہت مشہور ضراب المثل ہے کہ پیٹ میں روٹی نہ ہو تو ہر چیز جھوٹی لگتی ہے ۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آٹا دستیاب نہیں ہے بلکہ دسترس سے بہت دور ہے ۔آجکل آٹا ستر روپے کلو مل رہا ہے ۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ستر روپے میں پورامہینہ گزر جاتا تھا۔ ان ستر روپوں میں آٹا، دال، سبزی، گوشت، دودھ ، دہی سب کچھ ہی آجاتا تھا۔ بڑے مزے کی زندگی بسر ہو جاتی تھی۔ یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ستر روپے میں سیرِ جہاں۔ بالی ووڈ نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا Around the World Eight Dollars. ان دنوں میں ڈالر نو روپے کا تھا تو ستر روپے میں پوری دنیا دیکھ ڈالی۔ اب محض ایک کلو آٹا ستر روپے کااور وہ بھی صرف ایک دن کے استعمال کے لیے ۔ اب تو وہ دور آگیا ہے کہ ہمارے ہاں کا بھکاری ایک روپیہ لینے سے انکار کر دیتا ہے بلکہ اکثر صورتوں میں اس کے چہرے سے خون ٹپکنے لگتا ہے ، ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں ، غصے کے مارے ہاتھ کپکپانے لگ جاتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جو نفرت سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہیں تو ہم سے لے لو۔ آٹا ملتا نہیں ، دال گلتی نہیں ، سبزی پکتی نہیں، گوشت بھی ایسا کہ گلنے میں گھنٹوں لگ جائیں ۔ جب سے ہماری یہ انتہائی پسندیدہ حکومت بر سرِ اقتدار آئی ہے ، کوئی دن نہیں گزرتا کہ کسی نہ کسی بحران سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ کبھی گھی نہیں تو کبھی چینی نہیں ، کبھی آٹا نہیں تو کبھی ٹماٹر نہیں ۔ سب کچھ گڑ بڑ ہو رہا ہے ۔ کچھ ہو یا نہ ہو سننے کو صرف یہی ملتا ہے گھبرانا نہیں ہے ۔

دلّی تو دور کی بات ہے ،ہمارے ہاں تو جتنے بھی شہر ہیں سب کا یہی حال ہے ۔ کراچی ہو یا لاہور، راولپنڈی ہو یا اسلام آباد، حیدرآباد ہو یا سکھر، ہر جگہ آٹے آٹے کا شور ہے ۔ آٹے کے اس شور میں کچھ اور سنائی بھی نہیں دیتا ۔ ابھی بات یہیں تک ہی پہنچی تھی کہ پتہ چلا کہ چینی بھی دکانوں سے غائب ہو رہی ہے ۔ وہ چینی جو پچاس روپے کلو ملا کرتی تھی ، اب اسّی روپے کلو ہو چکی ہے ۔ وہ بھی دن تھے جب ایوب خان کے دور میں چینی کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ گلی گلی ، شہر شہر ، قریہ قریہ ایک ہی نعرہ تھا چینی دو، چینی دو۔چینی راشن کارڈ کے ذریعے ملا کرتی تھی۔ اس وقت اس کے دام چودہ آنے فی سیر تھے لیکن کھلی مارکیٹ میں یہ ایک روپیہ دوآنے فی سیر فروخت ہو رہی تھی۔ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کے دام بڑھا دیئے جائیں۔ حکومت نے دام تو بڑھا دیے لیکن ملک کے طول وعرض میں مہنگائی مہنگائی کے نعرے لگنے لگے۔ اور ہوا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ چینی کا بحران کیا پیدا ہوا کہ ایو ب خان سے ان کا اقتدار چھن گیا۔ وہ خود کو بہت طاقتور حکمران سمجھتے تھے لیکن یہ بحران ایسا تھا کہ جس نے انہیں سب کچھ سے ہی محروم کر دیا۔ کچھ گھی کا بحران بھٹو صاحب کو بھی درپیش تھا۔ بھٹو صاحب زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا توڑ یہ سوچا کہ فوری طورپر تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ عوام کو کچھ ریلیف مل گیا۔ اس ریلیف سے ان کا ناطہ عوام سے دوبارہ جُڑ گیا۔ لیکن موجود ہ حکمران اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں جس سے یہ محسوس ہو سکے کہ ان کا رابطہ عوام سے بحال ہو سکتا ہے ۔ آٹا مہنگا ہو رہا ہے ، چینی عوام کی دسترس سے دور ہو رہی ہے ۔ ضروریات ِ زندگی کی گرانی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے ۔ہمارے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر باتدبیر کو ہی اس سلسلے میں کچھ تعاون کرنا چاہئے۔ انہیں چاہئے کہ اپنی وزارت کو اس کام پر لگائیں کہ وہ کوئی ایسی دوا تیار کرے کہ جس سے بھوک کا علاج ہو جائے اور روٹی کھانے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو۔ انگریزی زبان کے مصنف Ray Bradburyنے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اکیسویں صدی کے لوگوں کی غذائی ضروریات دوا کی گولی کھانے سے پوری ہو جائیں گی۔ ایک گولی کھائیں اور دن بھر بغیر کسی اناج کے گزارہ کر لیں۔ کوئی ایسی دوا تیار کی جاسکتی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک گولی کھا لیں اور اگر بھوک زیادہ ستا رہی ہو تو دو سے گزارہ کر لیں ۔ کم از کم آٹا ، گندم ، چاول وغیرہ کی کمی سے تو بچ ہی جائیں گے۔ آٹا نہیں ملتا نہ سہی ، گولیاں تیار کرنے کے کارخانے جگہ جگہ لگائے جائیں ۔ گولیاں سستی بھی رہیں گی اور فائدہ مند بھی۔ ان سے غذائی ضرورت تو پوری ہوگی اور یہ کہ لوگ بیمار ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ بلاوجہ دوا علاج پر اتنا خرچ کرنا پڑتاہے۔ زیادہ کھا لوتو پیٹ میں گڑبڑ کا خطرہ ۔ کم کھاؤ تو صحت کے بگڑنے کا ڈر۔ اس پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے ۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے سائنس کے وزیر دنوں میں ہی حل کر لیں گے۔ پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ آٹا مہنگا ہو رہاہے ۔ چینی نہیں ملتی۔ چاول کا قحط پڑ گیا ہے ۔ گندم کے دام بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے تو ایک بے بظیر قسم کا آئیڈیا فراہم کر دیا ہے ۔ اب یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ کس حد تک اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ جتنا جلدی اسے قبول کر لیں ، ان کے لیے بھی فائدہ مند رہے گا اور عوام کے لیے بھی۔