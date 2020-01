گاہے گاہے باز خواں آں قصۂ پارینہ را 14

شیئر کریں:

جنگیں تب ختم ہوتی ہیں جب مخالفین میں سے ایک فریق مار کھا کر مزید نہ لڑ سکے اورہار مان لے لیکن جب ایک فریق نظر ہی نہ آرہا ہوتو جنگ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ،کیوں کہ یہ جاننے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک فریق شکست کھا چکا ہے۔ البتہ اگر امریکی عوام یہ یقین کرنا شروع کر دیںگے کہ شاید ’’دہشت گردی کا خطرہ ‘‘کم ہونا شروع ہو گیا ہے تویقینا اُن کو ایک اور ’’دہشت گرد‘‘خطرے میں مبتلا کر دیا جائے گااور یہ عنایت ہو گی اُن کی جو ’’دہشت گردی کے خلاف جنگ‘‘ کا اسکرپٹ لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں،یوں پھر سے لوگ اپنی سابقہ کیفیت میں آ کر خوف اور ڈر میں مبتلا ہو جائیں گے اور یہی وہ کیفیت ہے جس میں اس جرم کاارتکاب کرنے والے‘ لوگوں کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔’’دشمن‘‘ بدستور ایک نادیدہ ،خبیث حاضری رکھے گا، صرف اس کے بد اثرات ہی کسی اور دہشت گردحملے کی صورت میں نظر آئیں گے۔ امریکی عوا م ایک طویل بھیانک خواب میں مبتلا کردیئے گئے ہیں جس کی تعبیر خوف اور دہشت ہے۔ ا س میں جو کچھ نظر آتاہے وہ دراصل ہے نہیں۔یہ Towering Inferno, Armageddon, The X-Files ٹائپ کی کیفیتیں ہیں جواچانک اُن کی روز مرّہ زندگیوں میں نمودار ہو گئی ہیں۔’’دہشت گردی کے خلاف جنگ ‘‘ ایکwar psy- ہے جو’’منشّیات کے خلاف جنگ ‘‘ کی جانشین ہے۔ایک عرصے سے سب کو صاف نظر آرہا تھا کہ ’’منشیات کے خلاف جنگ ‘‘مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور وہ جن کے پاس اطلاعات ہیں جانتے ہیں کہ بنیادی طور پریہ ایک بہت بڑی اور طویل عرصے سے چلتی آرہی جعلسازی کا ایک حصہ ہے جس میں امریکی حکومت اس کی خفیہ کارروائیوں کی مالی مدد کرتی ہے اور کسی حد تک امریکی ملٹری بھی ،جو منشیات کی رسل و ترسیل سے منافع بٹورتی ہیں۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: Prohibition: The So-Called War on Drugs امریکی حکومت پر واضح ہو چکا تھا ، خاص طور پر اس روشنی میں کہ منشیات کے استعمال والے قوانین میں جو نرمی اور برداشت اُن دنوں بہت سے یورپیئن ممالک نے اختیار کر لی ہوئی تھی ، اُس سے صاف ظاہر تھا کہ منشیات کے خلاف جنگ خاصی کمزور پڑ چکی ہے اور اب اُس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔سو امریکی عوام کسی نئی جنگ میں دلچسپی لینے سے کترانے لگے تھے کہ’’ جنگجو عرب بنیاد پرستوں ‘‘ کی آڑ میں جعلی بندوں نے جن کی مدد یہودی سرپرستی میں مین اسٹریم میڈیانے کی‘ مفیداہداف مہیا کر دیئے۔ (یاد کریں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 1993 والے دہشت گرد حملے ، جن کی انگیخت غالباً FBI نے کی تھی، اور کینیا اور تنزانیا کے امریکی سفارت خانوں پر حملے جن میں امریکی آرمی کا دھماکے دار اسلحہ استعمال کیا گیاتھا اور ان سب حادثات میں بھی یہی کچھ ہُوا تھا)یہ جو’’دہشت گردی کے خلاف جنگ‘‘ ہے،یہ ’’منشیات کے خلاف جنگ ‘‘ کی طرح معمول کے پراپیگنڈہ حربے propaganda techniquesجیسے جھوٹ، دھوکے ،کہنا کچھ اور کرنا کچھ، مخالفین کی باتوں،بیانوں ، اطلاعات اور نظریوںکو توڑنا مروڑنا ، جعلی حزبِ اختلاف قائم کرناfake opposition اور میڈیا پر جعلی، مصنوعی اور غیر ضروری باتوں پر توجہ مبذول کراتے رہنا (مثلاًمحمد عطا ؔ جو ہو سکتا ہے پراگ میں عراقی خفیہ کے کسی ایجنٹ سے ملا ہو، جو انتہائی معمولی سی بات تھی لیکن اس کو بہت اچھالا گیا)پراپیگنڈہ اُسوقت تک زور و شور سے جاری رہے گا جب تک اس’’جنگ‘‘ کے اُکسانے اور سکرپٹ بنانے والوں کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ اُنہوں نے حتمی طور پر تمام ممالک پر غلبہ پا لیا ہے اورسارے کُرّہ ارض اور اس کے معاشی وسائل و ذرائع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے--- اور یا پھر وہ خود شکست نہ کھا جائیں ۔تیل کے لیے جنگیں: اگر ہم اس حقیقت کو نظرانداز کردیں کہ انیسویں صدی عیسوی میں ریاستہائے متحدہ (U.S. )نے اُس خطۂ زمین کو جو اب کانٹی ننٹل یونائٹڈ اسٹیٹس بن چکا ہے ، اُس کے اصلی باشندوں ، نیٹِو امریکن انڈینزسے چُرایا تھا(اور وہ بھی اس کارروائی کے دوران اُن انڈینز کو لا کھوں کی تعداد میں قتل کرکے) تو ہمیں کہنا ہو گا کہ یونائٹڈا سٹیٹس نے 1898 ہی سے اپنے شہنشاہی پروگرام کا آغاز کر دیا تھا جب امریکہ نے فلپین کو ہتھیایا تھا تا کہ امریکی کمپنیاں اُس کی سرزمین اور لوگوں کو لوٹ سکیں۔(ایکسپلائٹ کر سکیں)اُس وقت سے امریکہ نے یہی سفّاکانہ لُوٹ مار پوری دنیا کے ساتھ بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ دوسرے ممالک کے خلاف شاہی جارحیت کی امریکی تاریخ کونظر انداز بھی کر دیں تو ہم نوٹ کریں گے کہ 1991 میں یو ایس‘ پرشین گلف کی جنگ میں کویت کو عراقی جارحیت سے بچانے کے لیے نہیں کودا تھا(جس کے لیے امریکی سفیر ایپرل گلاسپیؔApril Glaspie نے سبز جھنڈی دکھائی تھی) بلکہ اس لیے کودا تھا کہ علاقے میںاپنی فوجی طاقت گھسا سکے اور فوجی اڈے قائم کر سکے تا کہ اُس علاقے میں تیل کے ذخائرپرکنٹرول حاصل کر سکے۔ یہ بات کہ’’اُس قبیح سول آمر صدام حسین ‘‘ کو ہٹانا مقصود تھا محض بیوقوف بنانے والی بات تھی۔بُشؔ، چینیؔاور رمسفیلڈؔ امریکیوں کے ساتھ جھوٹ بکتے تھے جب وہ بہانہ بنارہے تھے کہ وہ عراقی آمرپر انتہائی غُصّے میں آگئے تھے۔ (جب کہ 1991تک توامریکہ ہی اس آمر کی مدد کرتا رہامع کُردوں کے خلاف صدام کی جانب سے کیمیکل ہتھیار وں کے استعمال کے) دراصل مشرقِ وسطیٰ کے تیل پر قبضہ امریکہ کے اُس علاقے میں فوجی منصوبوں کا پہلا مقصدتھا ۔بش نے کُرسیٔ صدارت پر قابض ہونے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جنگ کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے:۔’’۔۔۔۔لہٰذا سیکرٹریوں میں سے ایک،سیکرٹری دفاع رمسفیلڈؔ ،کا پہلا کام یہ ہو گا کہ ایسی فوجی حکمتِ عملی تیار کرے جو اکیسویں صدی میں بپا ہونے والی جنگوں کی تیاری کے لیے ضروری ہو۔‘‘جارج ڈبلیو بُش۔ واشنگٹن ڈی سی 28 دسمبر، 2000 اور نہایت آسانی کے ساتھ11 ستمبر کے حملوں نے وہ جواز مہیا کر دیا جو ایک اور بڑی ملٹری فورس کھڑی کرنے کے لیے چاہئیے تھا (اور بُش کے جنگی بجٹ 344بلین یو ایس ڈالرکا جواز بھی)---خاص طور پر اُن دفاعی مزائلوں کی تیاری کی منصوبہ بندی ’’ بین الاقوامی دہشت گردوں ‘‘ کو پسپا کرنے کے لیے چاہئیے تھی۔ (حالاں کہ اس قسم کے ایٹمی سِروں والے انٹر کونٹی نینٹل بلیسٹک مزائل نہ تو اُن ’’دہشت گردوں‘‘ کے پاس ہیں اور نہ ہی اُنہیں ضرورت پڑتی ہے)البتہ اس قسم کے مزائل خود امریکہ کی ضرورت تھے تاکہ اگر کوئی امریکہ مخالف طاقت جوابی کارروائی کرے، اگر کسی میں ہمت ہو تو، تو امریکہ دفاع کر سکے۔ہم، یونائٹڈ نیشنز کے لوگ تہیہ کر چکے ہیں کہ آئندہ نسلوں کو جنگ کے خدائی تازیانے سے بچایا جا سکے جو بنی نوعِ انسان کو دو بار ناقابلِ بیان دُکھ دے چکا ہے ۔۔۔۔۔ ملاحظہ کیجیے:Preamble to the Charter of the United Nations طُرفہ تماشہ یہ ہے کہ یو این کا ممبر ہونے کے ناطے امریکہ یو این چارٹر میںدیے گئے بین الاقوامی قوانین کا پابندہے لیکن 1980 سے اب تک امریکہ نے مسلسل ان اصولوں اور عہد ناموں کو بنا کسی بین الاقوامی منظوری کے توڑنے اور دیگر اقوام پر حملوں کا گویا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے۔ اقوامِ متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پروا نہ کرتے ہوئے امریکہ نے خود کو غیر قانونی اقدامات کی گویا اجازت دے رکھی ہے ۔۔۔۔ کانگریس کے ایک ریزولیوشن کے مطابق(a congressional resolution ) کہ امریکہ جس پر جی چاہے حملہ کر دے۔اسرائیل کی طرح کسی کو بھی اپنا دشمن قرار دیتے ہوئے کسی کا بھی سیاسی قتل political assassinations کردے ۔ پہلے ہی امریکی ملٹری ایکشن کے نتیجے میں اُن سولین معصوموں کی تعداد(افغانستان، عراق، شام میں) اُن سے کہیں بڑھ چکی ہے جوورلڈ ٹریڈ سینٹر حملوں میں ہلاک ہوئے ۔ مگر چوں کہ ان سولین ہلاک ہونے والوں میں نہ تو امریکی شامل تھے نہ انگریز اور نہ ہی آسٹریلین ، اس لیے کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔بس لے دے کے ایک گھٹیا سی بین الاقوامی مذمت اور بس۔ہاں کوئی اگر امریکہ بہادر کی اپنی ’’برادری‘‘ کی ہاں میں ہاں نہ ملائے تو اُس کی خیر نہیں۔بر سبیلِ تذکرہ یہ گویا طے ہے کہ امریکہ کی طرف سے کسی بھی جارحیت اور اجتماعی علاقائی جنگیں، جو ایشیا کے متعدد حصوںمیں لڑی جائیں ،وہ البتہ امریکی ہتھیار بنانے والوں کے حق میں ہوں گی اور دیگر امریکی کمپنیوں ،جن کے دوست امریکی حکومت میں ہوں ، اُن کے جنگی منافعوں کے لیے بہترین ہوں گی۔

