جسٹس ثاقب نثار! تجزیہ و احتساب!

(1) محترم ثاقب نثار صاحب کو ریٹائر ہوئے ابھی چند گھڑیاں بھی نہیں گذری تھیں کہ مخالفین نے توپوں کا رُخ ان کی طرف پھیر دیا ہے۔ وہ جو منقار زیر پر تھے، وہ جو انکی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے، اور وہ بھی جن کا عدالت میں بلاوے پر شبستان وجود بید مجنوں کی شاخ کی طرح لرزتا تھا، تیر و سناں سنبھالے اپنی کمیں گاہوں سے باہر آگئے ہیں۔ میں نے اپنے سابقہ کالم میں لکھا تھا۔ وطن عزیز میں پنشن یافتہ شخص کو یار لوگ چلا ہوا کارتوس کہتے ہیں، عضو معطل ’ایسے پرندے جو پر ہی نہیں رکھتے‘ خیر اس کا اطلاق اعلیٰ عدلیہ پر تو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مرا ہوا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے۔ با ایں ہمہ وہ مولوی مدن والی بات نہیں رہتی۔

(2) وہ جو ان کے حق میں ہیں، ان کا استدلال ہے کہ اس قسم کے مصنف عدلیہ کی تاریخ میں خال خال ہی آتے ہیں۔ ایسے طیب لوگ جنہیں نہ ستائش کی تمنا ہوتی ہے اور نہ صلے کی پروا! محترم انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ انہوں نے اکڑی ہوئی گردنیں جھکائیں، بے نوائوں کو نوا دی تکریم انسانیت کو مطمع نظر بنایا۔ رشوتوں کی ہوا نہ چلنے دی، نفرتوں کی نوا نہ چلنے دی۔ اپناذاتی سکون اور آرام تیاگ دیا۔ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات۔ چھٹیوں میں بھی عدل و انصاف کے دروازے کھلے رکھے۔ عدالت کے باہر مظلوموں، غریبوں اور درخواست گذاروں کا جو ہجوم ہوتا تھا، اس سے ان کی مسیحائی کا محض گمان نہیں بلکہ یقین ہوتا تھا۔ عدلیہ میں بڑی نامور، نڈر اور قانون شناس شخصیتیں گذری ہیں۔ جسٹس کیانی، کارنیلس، شبیر مرحوم، لیکن یہ ’’وکھری ٹائپ‘‘ تھے۔ افتخار چودھری نے جوڈیشل ایکٹیوزم کا جو پودا لگایا تھا، انہوں نے اسکی آبیاری کرکے تن آور درخت بنا دیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ڈیم بنانے کیلئے قوم میں شعور پیدا کرنا تھا۔ پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ قوم کو خواب غفلت سے جگانا تھا۔ ان خطرات سے آگاہ کرنا تھا جوقحط سالی کی صورت میں اس کا شیرازہ بکھیر سکتے ہیں۔ بھاشا اور مہمند ڈیم کی تعمیر! 9 ارب روپے کی خطیر رقم ویسے تو جمع نہیں ہو جاتی۔ آخری دنوں میں بڑھتی ہوئی آبادی پر بھی اظہار تشویش کیا۔ اس سلسلے میں قومی سطح پر سیمینار کا بندوبست کیا۔ اگرکچھ عرصہ اور رہ جاتے تو اس جِن کو بھی بوتل میں بند کردیتے۔ چڑھتے سورج کو پوجنے والوں کیلئے لازم ہے کہ وہ ڈوبتی آگ کو سلام کریں! (2) مخالفین کا استدلال الگ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ممدوح’’Publicity Happy‘‘ تھے۔ دن کو اخباریں اور رات کو ٹی۔وی ٹاک شوز انکے کارناموں، ارشادات سے بھرے رہتے تھے۔ اتنی پبلسٹی اور کوریج وزیراعظم پاکستان کو نہیں ملتی تھی جتنی ان کیلئے مختص تھی۔ انہوں نے اصل کام چھوڑ کر فروعات کو ترجیح دی۔ جبھی تو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ یہ کس قسم کا ’’بابا رحمتے‘‘ تھا جو بول بچن زیادہ کرتا تھا اور فیصلے کم! DPO پاکپتن کے ساتھ واضح زیادتی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کا تبادلہ نہ رکوایا۔ یہی حال آئی جی اسلام آباد کا تھا۔ اگر سندھ ہائیکورٹ اے۔ڈی۔خواجہ کا تبادلہ روک سکتا تھا تو یہ بھی اسی قسم کاحکم دے دیتے۔ عدلیہ کے سربراہ کا ہسپتالوں میں جا کر شراب کی بوتلیں سونگنا، قیدیوں کے غسلخانے چیک کرنا، سیشن جج کی کیمروں کی روشنی میں تذلیل کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ کام تو ان کے دفتر کا کوئی اہلکار بھی کر سکتا تھا۔ انکے عہد میں بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ الغرض …؎

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

کانپے ہے مرغِ قبلہ نما آشیانے میں

کا سا ماحول تھا۔

ڈیم کے سلسلے میں انکی ساعی قابل تعریف ہے۔ پانی کی قلت کا جو احساس پہلے سے موجود تھا اس کو انہوں نے مزید اجاگر کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بھاشا کی بجائے کالا باغ ڈیم بنانے کا حکم صادر کرتے۔ یہ دلیل کہ صوبوں میں اتفاق رائے نہیں ہے، قبول نہیں کی جاسکتی۔ جب ملک کے چاروں صوبوں کے ماہرین نے اسکی ناگزیریت کا واشگاف اور مدلل الفاظ میں ذکر کیا تو پھر کیا امر مانع تھا۔ فرانسیسی فلاسفر روسوکی ’’تھیوری آف جنرل ویل‘‘ تو انہوں نے پڑھی ہوگی جس کا لب لباب یہ ہے۔

It wills general, it is not willed by the generality,,

جو کام ملکی مفاد میں ہو اس کو ہر مصلحت سے ماورا ہو کر، بے خوف کردینا چاہئے۔ یہ جو گنتی کے چند لوگ اسکی مخالفت کر رہے ہیں انکی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انکے مفادات ہندوستان کی جس خفیہ ایجنسی سے جڑے ہوئے ہیں وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک خالصتاً قومی مسئلے کو صوبائیت کا رنگ دے دیا ہے۔ آج اگر کالا باغ پر ریفرنڈم کرایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائیگا۔ کوئی پنجابی ہو، سندھی، پٹھان یا بلوچ، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ڈیم کہاں بنتا ہے۔ انہیں تو صاف پانی اور سستی بجلی چاہئے۔ سندھ کے وزیراعلیٰ مراد علی شاہ کی مدقوق منطق تو ملاحظہ فرمائیں۔ اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ ڈیم کیلئے دریا میں وافر پانی نہیں ہے۔ بالفرض ایسا ہے تو پھر بھاشا ڈیم کیلئے کیوں راضی ہوئے ہیں۔ وہ بھی تودریائے سندھ پر بن رہا ہے۔ اس کو بھی رکوا دیں۔ دراصل دروغ گو را بہانہ بسیار۔ بھاشا 10 سال میں بھی نہیں بن سکتا۔ اس پر15/20 سو ارب روپے لاگت آئیگی۔اسکی نسبت کالا باغ ڈیم چار سال کے قلیل عرصے میں بن سکتا ہے۔ لاگت بھی ایک تہائی آئے گی! امر واقعہ یہ ہے کہ بھاشا پر کام مشرف کے دور میں شروع ہوا۔ بارہ سال کے طویل عرصے میں صرف زمین خریدی گئی ہے جسکی لاگت سو ارب روپے ہے۔ فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوئی ہے۔ یہ ڈیم زلزلوں کی زد میں ہے۔ شاہراہ ریشم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ثاقب نثار صاحب نے:

’’He has given effect to A fait accompli,,۔ ایک سال میں 9 ارب روپے جمع ہوئے ہیں۔ وہ بھی جس طرح اکٹھے ہوئے ہیں اس کا علم سب کو ہے۔ اگر دو ہزارارب روپے کی لاگت کو دیکھا جائے تو اس معمولی رقم کو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی کہا جاسکتا ہے… انہیں اندازہ ہوگیا ہوگا کہ حکومت ان کیلئے کیا جذبات رکھتی ہے۔ مہمند ڈیم کا افتتاح محض اسلئے ملتوی کر دیا گیا کہ انہوںنے وزیراعظم کے ہمراہ اس میں شرکت کرنا تھی۔ حکمران نہیں چاہتے تھے کہ تختی پر ان کا بھی نام آئے۔ (3) ملک کی بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی پر ان کی تشویش درست تھی آپ جتنے بھی ڈیم بنالیں، پیداوار آبادی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔اس کا ادراک تو ایوب خان کے دور میں ہی ہوگیا تھا جب اس کی توجہ زلزلوں کی طرف مبذول کرائی گئی تو وہ تُرت بولا:

‘‘I am more afraid of birth quakes than of earth quakes,,

اسکے بعد جتنے بھی حکمران آئے وہ ’’ڈنگ ٹپائو‘‘ قسم کے تھے۔ انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ کل کیا ہوگا۔ ’’لُٹو تے پُھٹو‘‘ والی صورتحال تھی۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو صرف یہی کہا جاسکتا ہے۔ ’’بہت دیر کی مہربان آتے آتے‘‘۔ (4) مشرقی روایات کا تقاضا ہے کہ جانے والوں کو نیک تمنائوں اور دلی دعائوں کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ انکے متعلق صرف کلماتٔ خیر کہے جاتے ہیں۔ شکایات کی گٹھڑی نہیں کھولی جاتی۔ مہمان کے عمل سے زیادہ اسکی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اس میں دو آرا نہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے کام کیا۔ کام کی لگن اور وقت کی کمی کے احساس سے بسا اوقات قدم لڑکھڑا بھی جاتے ہیں، زبان سے ایسے لفظ بھی ادا ہوجاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے! قوم کو (Forget and Forgive) کا سنہری اصول اپنانا چاہئے۔ اب جبکہ انکے پاس وافر وقت ہوگا، تو انہیں خود ہی تجزیہ و احتساب کی منزل سے گزرنے دیں۔