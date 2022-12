محمد رضوان آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دی ائیر کیلئے نامزد

قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان مسلسل دوسری بار آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دی ائیر کے لیے نامزد ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی) نے مینز ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دی ائیر کی نامزدگیوں کا اعلان کردیا۔

