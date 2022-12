خواب دیکھنے کی جرات

شیئر کریں:

پسماندہ گاو¾ں کے لوگوں کو بہت بھولا، سادہ لوح اور یملا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ لوگ کم عقل نہین ہوتے ۔ گاوں کی کوئی لڑکی چوری چھپے” بھاگ “جائے تو خاندان اور برادری کی عزت بچانے کے لیئے اس معاملے کو چھپایا جاتا ہے ، ایسے میں اگر کوئی علاقہ مکین یہ خبر پھوڑ دے کہ لڑکی بھاگی ہے تو اس خبر دینے والے فرد کو عتاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس نے سچ کیوں اگل دیا ، اگر وہ بھانڈا نہ پھوڑتا تو گھر والوں نے تو یہی کہنا تھا کہ لڑکی شہر میں اپنے ماموں کے پاس گئی ہوئی ہے ۔ یہ تمثیلی واقعہ اس خبرپر یاد آیا کہ ایک سابق آرمی چیف کے ٹیکس گوشوارے لیک کرنے کے جرم میں تین افرادکا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ۔اس مملکت خداداد میں ہر زمینی حقیقت و واقعات کو ایسی ہی تمثیلی کہاوتوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ملک خزانہ خالی ہے، بیرونی ادائیگیوں کے پیسے نہیں،زرمبادلہ کے ذخائر آخری حدوں کو چھو رہے ہیں ، جو تھوڑا بہت زرمبادلہ موجود ہے وہ بھی ادھار مانگے ہوئے ڈالرز ہیں۔ زرمبادلہ نہ ہونے کے باعث اہم اجناس کی در آمد کے لیئے ایل سی نہیں کھولی جا سکتیں جسکا مطلب ہے کہ کوئی ضروری چیز بھی جو باہر سے ملک میں منگوانی ہو وہ ڈالر نہ ہونے کے باعث آپ کی قوت خرید میں نہیں آتی اسی لیئے لیٹر آف کریڈٹ کھلنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ایک صارف معاشرہ (consumer society) ہیں، اور کھانے پینے کی اجناس تو دور کی بات ہمیں ادویات میں استعمال ہونے والا خام مال بھی خریدنا مشکل ہو رہا ہے ، نتیجہ یہ ہے کہ ادویات نایاب ہو رہی ہیں اور جو دستیاب ہیں انکی قیمت ہر تیسرے لمحے بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور عوام اس طوفان کی لپیٹ میں ہیں ، متوسط طبقہ اس طوفان میں اپنی سفید پوشاک بچانے کی کوشش کر رہا ہے، غریب آدمی تن ڈھا نپنے کا مسئلہ بھول کر اب صرف اپنے اور بچوںکے لیئے دو وقت کی روٹی کی تلاش میں ہے ، عام کاروباری طبقہ ریاستی عدم تعاون کا شکار ہے، کسان کو اپنی بھوک کے علاوہ زمینی خوراک یعنی کھاد کا حصول مشکل ہے۔ ملک میں توانائی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں ، سوئی گیس نا پید ہو رہی ہے، بجلی کا بحران روز اول سے موجود ہے، پیداوار ی گراف زمین سے لگ رہا ہے اور کھپت کا گراف چھت کو چھو

رہا ہے ۔مہنگائی کا شور تو ہم ازل سے سنتے آ رہے ہیں، ہر دور میں غریب عوام کی ایک ہی شکایت رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن جس سرعت کے ساتھ مہنگائی کو اب بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور حال یہ ہے کہ عوام کا دکھ درد رکھنے والی اور بے خوف خدمت اور بے لوث قیادت کا نعرہ لگانے والی حکومت کا مکمل مطمع نظرکرسی اقتدار ہے۔ اقتدار کے اس کھیل میں سیاست بھی بدنام ہو رہی ہے اور عوام کا کچومر نکل رہا ہے ، پہلے والے کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، اب والے کہتے ہیں بے شک گھبراو یا جھلاوہمیں کیا؟۔ ہم اقتدار کے ’ جہاد‘ میں مصروف ہیں۔ اس وقت سب سے بڑے صوبے میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ اقتدار کی رسہ کشی جاری ہے ، بڑے سے بڑا سیاستدان ، چھوٹے سے چھوٹا سیاسی کارکن کو بھی کرسی کھینچنے کی جدو جہد میں مصروف رکھے ہوئے ہے، انہیں کوئی سروکار نہیں کہ آٹے کی قیمت کہاں پہنچ رہی ہے،روٹی کی کیا قیمت ہے، دال سبزی کا کیا بھاو¾ ہے، انہیں قطعی غرض نہیں کہ جان بچانے والی ادویات دستیاب ہیں یا نہیں ، جو دوائیں مل رہی ہیں ، وہ کس قیمت پر مل رہی ہیں۔ اس وقت ہر سطح پر سیاست ہو رہی ہے اور اس سیاست کا مقصد محض اقتدار کا حصول یا اقتدار کو دوام د یناہے ۔ کہتے ہیں سیاست کی منزل صرف اقتدار ہوتا ہے، نہ تو یہ سیاست عوام کے لیئے ہے، نہ عوام کی ہے اور نہ ہی عوام کے ذریعے ہے۔ بلکہ یہ سیاست عوام کے اوپر ہے، عوام کے نام پر ہے ۔ اس سیاست میں حکمران زبر ہوتے ہیں اور عوام کو زیرہونا پڑتا ہے ۔عوام کو پاس آپشنز بھی کیا ہیں، انہیں تویہ مہنگائی، یہ سماجی نا انصافی، یہ لا قانونیت، یہ قتل غارت گری کو بس جمہوریت کا پھل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تاکہ عوام نہ صرف اس سسٹم کو قبول کریں بلکہ اس کے دوام کے لیئے قربانیاں بھی دیں۔ گزشتہ پون صدی سے پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ جاری ہے ، قومی مفاد کیا ہوتا ہے ، عوامی فلاح کیا ہوتی ہے، ریاستی سرپرستی کس چڑ یا کانام ہے، فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے ، یہ تمام اصطلاحات مطالعہ پاکستان کی نصابی کتب میں تو ملتی ہیں لیکن زمینی حقائق کو ٹٹولیں تو یہ سب کچھ سبز باغ ہے ، ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے سب دوڑ رہے ہیں ، ایک خام خیالی ہے ، ایک سراب ہے جسکی کوئی حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں ایک روایتی کامیاب سیاستدان وہ ہوتا ہے جوعوام سے اس جگہ پل بنانے کا وعدہ کرے جہاں کوئی دریا ہی نہیں ہوتا۔ہمارے مشرقی سیاستدان تو ان امور کے ماہر ہیں۔ ان کی ان ہی حرکتوں کی وجہ سے یہ کہا جانے لگا کہ politics is too serious a matter to be left only to politicians پھر کبھی بندوقوں والے اور بوٹوں والے، کبھی پراکسی وار اور کبھی جہاد، کبھی ماورائے آئین تو کبھی پی سی او والا ”میرا آئین“۔ یہ ملک تجربات کی بھٹی میں ہی رہا اور پچھتر برس بعد بھی عوام کونہ تو آزادی کے نتائج ملے نہ ہی جمہوریت کے ثمرات ۔ آج بھی نام نہاد تھنک ٹینکس میں بحث ہوتی ہے کہ پاکستان میں کونسا سیاسی سسٹم رائج ہونا چاہیئے، ڈیموکریسی ہو، آٹو کریسی ہو، صدارتی نظام ہو یا پھر شورائی نظام یا اسلامی حکومت، آمریت ہو یا بادشاہت۔ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ، جمہوریت کا راگ الاپنے والے کئی دہائیوں تک بر سر اقتدار رہنے کے باوجود جمہور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ جمہور کے بغیر بھلا کیسی جمہوریت ۔جو نظام جمہور کی فلاح وبہبود کا ضامن نہ ہو اس سسٹم کو کوئی بھی نام دے لیں ، عوام کے لیئے وہ ناکام سسٹم ہے چاہے آپ اسے جمہوریت کا نام ہی کیوں نہ دیں۔ غریب کو دو وقت کی روٹی اور اپنی بنیادی ضروریات پورا ہونے سے مطلب ہے اسے اس بات سے غرض نہیں کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے یا ’صیہونیت‘ ۔گراوٹ زدہ خلوص اور بد نیتی کے ساتھ ایک تجربہ گاہ کو ریاست مدینہ کا نام دینا اس مقدس نام و نظریئے کی توہین ہے۔اس تجربہ گاہ میں کوئی بابائے جمہوریت بنا ہوا ہے توکوئی شہید جمہوریت، کوئی امام جمہوریت تو کوئی فرزند جمہوریت ۔ لیکن جمہور پھر بھی لا وارث ہے ، سیاستدان سیاسی یتیم ہو کر بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیئے اپنے گاڈ فادر کو باپ بنا لیتے ہیںاور جمہور یعنی عوام کے لیئے ریاست میں شامل ہو کر سوتیلی ماں بن جاتے ہیں ۔عوام کے پاس آپشنز کے تمام دروازے بند ِ ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہی گھر میں سوتیلا پن اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ جائیں ۔ یہی عوام بجنگ آمد کے مصداق مجبور ہو جانے کے بعد پاکستان زندہ باد کہتے کہتے یہاں سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پھر ان مجبور افراد کو آپ چاہے باغی کہیں، دشمن کا ایجنٹ کہیں ، انکے خلاف ایف آئی آرز کٹوائیں ، انکی زباں بندی کروائیں، قید خانوں میں رکھیں ، پولیس مقابلوں میں مراوئیں یا پھر سولی چڑھا دیں کہ انہوں نے زندہ بھاگنے کا خواب دیکھنے کی جر ا¾ت بھی کیسے کی؟