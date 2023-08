ویزا نے ریڈی ٹو لانچ پروگرام متعارف کرادیا

شیئر کریں:

کراچی (کامرس رپورٹر) ڈیجیٹل پیمنٹس کے عالمی لیڈرVisa نے Visa Ready To Launch (VRTL) پروگرام لانچ کر دیا ہے جو فِن ٹیک اور غیر بینکاراداروں کو پیمنٹ پراڈکٹس کے اجراء میں ایک شفاف تجربے سے روشناس کرائے گا۔ NymCard مڈل ایسٹ اور پاکستان ریجن میں Visa Ready to Launch پروگرام میں شامل ہونے اور علاقے میں اپنی نوعیت کے پہلے پلگ اینڈ پلے end to end پلیٹ فارم کے ذریعے فِن ٹیک کے لیے پیمنٹ کریڈنشلز کے اجراء کی صلاحیتوں کو تبدیل کرنے والا پہلا BaaS پلیئر ہے۔فِن ٹیک اور غیر بینکار اداروں کو نئے پیمنٹ پروگرام شروع کرتے وقت متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔مارکیٹ پلیس میں ٹیکنالوجیکل،آپریشنل اور کمرشل اہلیت حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے،کیونکہ کارڈ enablement کا منظر نامہ الگ الگ رہتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی - مارکیٹ سرایت کے لیے ایکو سسٹم میں بینک آئیڈینٹیفکیشن نمبر(BIN) اسپانسرز،ایشوئرپروسیسرز،Know Your Customer (KYC) اور اینٹی منی لانڈرنگ (AML) شراکت دار وغیرہ جیسے متعدد پلیئرز کے ساتھ شراکت داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ VRTL، اے پی آئیز(APIs) کے توسط سے پراڈکٹ بنڈلنگ،پروگرام مینجمنٹ اور اسکیل ایبل ٹیک انٹیگریشن پلیٹ فارم کے ذریعے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریڈینشلز ایشوئنس صلاحیت فراہم کرتے ہوئے ان مشکلات کو حل کرتا ہے،جوVisa سروسز کو ان کے اپنے پلیٹ فارم پر چلانے میں استعمال کرنے کے لیے لازمی ٹولز ہیں۔ 'One Connect' 'One Pricing' & 'One Integration' اپروچ پورے عمل کو بہت سادہ بنا تی ہے اور Go to Market (GTM) ٹائم لائنز کو کم کرتی ہے۔