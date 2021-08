انخلاء مکمل، برطانیہ کا آخری جہاز فوجیوں کو لے کر کابل سے روانہ

کابل:برطانیہ نے افغانستان سے اپنی فوج نکال لی، برطانیہ کا آخری جہاز فوجی اہلکاروں کو لے کر کابل سے روانہ ہوگیا۔

برطانوی وزارت دفاع نے ٹویٹ ایک ہوائی جہاز میں داخل ہونے والے اور تھکے ہوئے فوجیوں کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ برطانیہ کی مسلح افواج کے جوانوں کو لے کر آخری پرواز کابل سے روانہ ہو گئی ہے۔

فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزارت نے لکھاکہ ان تمام لوگوں کاشکریہ جنہوں نے انتہائی دباؤ اور خوفناک حالات میں انتہائی بہادری سے خدمات انجام دیں تاکہ انتہائی کمزور شہریوں کو محفوظ طریقے سے نکال سکیں

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq