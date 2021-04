روشن ڈیجیٹل اکانٹ میں ایک ارب ڈالرجمع کرائے گئے، اوورسیزپاکستانیوں نےرقوم7ماہ کی مدت میں پاکستان بھیجیں ,فیصل جاوید

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹرفیصل جاوید نے کہا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکانٹ میں ایک ارب ڈالرجمع کرائے گئے، اوورسیزپاکستانیوں نےرقوم7ماہ کی مدت میں پاکستان بھیجیں۔ جمعرات کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج دنیا بھر کے 170 ممالک سے 120،000 سے زیادہ اکانٹ کھولے گئے ہیں اور 1 بلین ڈالر سے زیادہ وصول ہوچکے ہیں جبکہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری 646 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اور آر ڈی اے کے توسط سے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری 1.6ارب ڈالرزتک پہنچ گئی ہے۔ سینیٹرفیصل جاوید نے مزید کہا روشن سماجی خدمت کے تحت آر ڈی اے ہولڈرز بینکوں کے پورٹل کے ذریعے بہت آسانی سے چندہ ، زکوہ وغیرہ دے سکیں گے جبکہ روشن اپنی کارپروگرام کے تحت اوورسیزپاکستانی کم مارک اپ پرگاڑی حاصل کرسکیں گے اور پاکستانی بینک اوورسیزپاکستانیوں کوگاڑی فوری ڈلیورکریں گے۔

Today PM Imran Khan will address overseas Pakistanis in connection with #RoshanDigitalAccount reaching a great milestone of 1 Billion Dollars. RDA was launched just 7 months ago, with the objective of connecting NRPs to Pakistan's Banking System completely digitally.

Under #RoshanSamaajiKhidmat RDA holders can give donations, Zakat etc. very conveniently, through the banks portal by selecting the charity and paying the amount. For the first time, they will also be able to make donations directly to the government’s landmark Ehsaas program.