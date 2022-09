امریکی کانگریس موسمیاتی بحران سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے:حنا ربانی کھر

وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کمزور ممالک کو موسمیاتی بحران سے نمٹنے میں مدد دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر مملکت حنا ربانی کھر کی امریکی رکن کانگریس الہان ​​عمر سے ملاقات ہوئی ہے ۔

MOS @HinaRKhar met Rep. @Ilhan today. Discussed the impact of climate-induced floods on Pakistan and how ???????? Congress could help ???????? efforts to build back better and greener. pic.twitter.com/E8KHtvxPYN