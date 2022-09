آرمی چیف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہزاد خالد بن سلمان کو سعودی عرب کا وزیر دفاع بننے پر بھی مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنی تاریخی برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔

COAS congratulates HRH Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud on being appointed PM of KSA & HRH Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud for being appointed Def Min, KSA. Pak values its hist & brotherly relations with KSA & ack its unique place in Islamic world.