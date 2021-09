پاکستان نے کوویڈ۔19 ویکسی نیشن کیلئے کم از کم عمر 12 سال کر دی

پاکستان میں 12 سال یا اس سے زائد عمر کے شہریوں کو نوول کرونا وائرس ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔این سی او سی کے چیئرمین اسد عمر نے منگل کو ٹویٹر کے ذریعے بتایا کہ بچوں کو ویکسین لگانے میں آسانی کیلئے سکولوں میں خصوصی ویکسی نیشن مہم چلائی جائیگی۔این سی او سی نے منگل کو کہا ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نوول کرونا وائرس کے 1 ہزار 400 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 12 لاکھ 41 ہزار 825 تک پہنچ گئی ہے۔سندھ 4 لاکھ 56 ہزار 343 کیسز کے ساتھ ملک کا سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اس کے بعد صوبہ پنجاب سے 4 لاکھ 29 ہزار 655 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔این سی او سی نے بتایا کہ وائرس کے باعث مزید 41 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جس کے بعد پاکستان میں اموات کی مجموعی تعداد 27 ہزار 638 ہو گئی ہے۔ملک میں اس وقت 49 ہزار 968 فعال کیسز موجود ہیں جبکہ 11 لاکھ 64 ہزار 219 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔

Vaccination age limit for general population has been lowered to 12 years. Presently, Pfizer vaccine (2 doses) will be administered to children above 12 years.