ملک میں 12 سال و زائد عمر کے بچوں کی ویکسی نیشن شروع کرنیکا فیصلہ

اسلام آباد: حکومت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کیلئے ملک میں 12 سال اوراس سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسی نیشن شروع کرنیکا فیصلہ کرلیا۔

سربراہ این سی او سی اسد عمر کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرکورونا وائرس سے بچانے کیلئے 12 سال واس سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسی نیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے اسکولوں میں خصوصی مہم چلائی جائیگی۔

In today's NCOC meeting decided to start vaccination of all 12 years and older. Special drive will be run for vaccination at schools to make it easier for children to be vaccinated