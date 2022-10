ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آئرلینڈ اور افغانستان کا میچ بارش کی نظر ہوگیا

شیئر کریں:

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں آئرلینڈ اور افغانستان کے درمیان میچ بارش کی نظر ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق بارش کے باعث آئرلینڈ اور افغانستان کے درمیان میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں شیڈول میچ کا ٹاس بھی ممکن نہ ہوسکا ۔دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس دے دیے گئے۔

Group 1 clash between Afghanistan and Ireland has been abandoned due to persistent rain in Melbourne ????#T20WorldCup | #AFGvIRE pic.twitter.com/jhZAbWxuUW

— ICC (@ICC) October 28, 2022

اس نتیجے کے بعد گروپ ون میں اس وقت نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ 3 ،3 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب پہلی اور دوسری پوزیشن پر موجود ہیں۔سری لنکا ، انگلینڈ، آسٹریلیا اور افغانستان 2،2 پوائنٹس کے ساتھ باترتیب تیسری سے چھٹی پوزیشن پر موجود ہیں۔

Will England or Australia end the day sitting at the top of the Group 1 standings? ????#T20WorldCup | #AUSvENG pic.twitter.com/F3TvduN7HC

— ICC (@ICC) October 28, 2022

واضح رہے کہ گروپ ون کا دوسرا میچ دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان میلبرن میں ہی کھیلا جانا ہے۔

So many mouth-watering battles to look forward to at the MCG when Australia take on England

More ➡️ https://t.co/YfoAUgsZFz pic.twitter.com/E7jAMBa0QV

— ICC (@ICC) October 28, 2022