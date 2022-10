شاکلہ نوع انسانی کی حقیقت

شیئر کریں:

شاکلہ… ہے کیا؟

اس دنیائے فانی کا ہر انسان ممتاز اور یکتا ہے۔ جیسے کوئی سے دو نفوس کےFinger Prints ایک سے نہیں، ایسے ہی تمام بنی نوع انسان اپنی عادات، اطوار، رہن سہن اور چال چلن میں منفرد ہیں۔ نسل انسانی میں تنوع اور امتیاز کلام ربانی میں’’شاکلہ‘‘ کہلاتا ہے۔

ہر انسان کو موروثاً ملنے والے جینیاتی عوامل(Genes) اور اس کو ملنے والا ماحول (Environment) مل کر انسان کی شخصیت(Personality) کے خواص(Characteristics) اورLimitations بناتے ہیں وہ اس انسان کا شاکلہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی دھاتی چیز ڈھالنی ہو تو پہلے اس کا سانچہ یا Patern بناتے ہیں اور مائع دھات جب اس سانچے میں ڈالی جاتی ہے تو ہوبہو ویسی نکلتی ہے جیسے کہ اس کا سانچہ تھا بعینہ انسان اپنی وراثت اور ماحول کے ملنے سے جو پیداوار بنتا ہے وہی اس کا شاکلہ ہے۔ یعنی آدمی کو ملنے والے موروثی عوامل اور اس کو میسر آنے والا ماحول مل کر انسان کی شخصیت و کردار کا جو ہیولیٰ(Sketch) بناتے ہیں وہ شاکلہ کہلاتا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل آیت84 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(ترجمہ):۔ ’’کہہ دو کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے…‘‘

یعنی نیکی کے حصول اور بُرائی سے بچائو کے لیے جو کوشش کرنی ہے وہ اپنے شاکلہ کے اندر رہ کر کرنی ہے۔ گویا کسی انسان کا شاکلہ اس کے اعمال و افعال کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ نہ تو وہ ان حدود سے تجاوز کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ ان سے بڑھ کر عمل کرنے کا مکلف ہے۔ انگریزی محاورے کے مطابق:One cannot grow out of one`s skin کہ بندہ اپنی کمال کے اندر اندر ہی موٹا ہو سکتا ہے اس سے باہر نہیں۔ چنانچہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور اللہ کو خوب علم ہے کہ اس نے کس کو کس طرح کا شاکلہ دے رکھا ہے(فربکم اعلم بمن ھو اھدی سبیلا)۔

دنیا کے کاموں اور فائدے کے لیے ساری ذہانت، محنت، گفتار اور صلاحیتیں لگانے کے بعد دین کے کاموں کے لیے یہ کہنا کہ’’ہمارے اندر تو اس کی استعداد ہی نہیں‘‘، درحقیقت اللہ کے خالق اور علیم ہونے کو چیلنج کرنا ہے۔ حدیث نبویؐ کے مطابق:

(ترجمہ):۔’’انسان معدنیات کی طرح ہیں‘‘۔ اپنی ذات کو کھوجیں، اپنی صلاحیتیں کھود کھود کر باہر نکالیں، اپنے جوہر کو پہچانیں، اپنی خصوصیات کا تجزیہ کریں اور ان کو اللہ کے دین کی خاطر کھپا دیںکیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے شاکلہ سے بخوبی واقف ہے۔ ہر انسان کو بہرحال اپنی صلاحیتوں، خاصیتوں اور خامیوں کے اندر اندر جوابدہی کرنی ہے۔ کیونکہ: (ترجمہ):۔’’اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا‘‘

(البقرہ:286)

جتنی وسعت اور استعداد ہے، جیسا شاکلہ ہے ویسی ہی پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر صلاحیتیں100 درجے تھیں تو 50 درجے عمل کرکے چھوٹ نہیں سکیں گے اور اگر شاکلہ ہی 20 درجے کا تھا تو ہو سکتا ہے کہ 18 درجے عمل کرکے ہی فلاح پا جائیں۔ ہر شخص اپنی ذہانت،قوت، گفتار، قوت قلم، رزق، ماحول، اثرورسوخ، شخصیت، خاندان، غرض ہر عطائے ربانی کو اپنی’’شاکلہ‘‘ سمجھتے ہوئے ان تمام نعمتوں کو رب تعالیٰ کے راستے میں کھپا دے تاکہ روز آخر کی جوابدہی میں آسان رہے۔(آمین)

٭٭٭٭٭

