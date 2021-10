تاریخ رقم ہو رہی ہے؟؟؟؟

شیئر کریں:

آج کالم تو مہنگائی ہے حوالے سے ہے اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے جائیں گے لیکن آغاز میں لندن سے اقبال الدین احمد صاحب کی دو ای میلز آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔

محترم، انڈیا کی صرف مسلم دشمنی ہی نہیں بلکہ وہاں رہنے والی دوسری اقلیتوں پر ظلم اور نا انصافی کئے جانے کی مثالیں دے دے کر لکھا گیا ایک بہترین آر ٹیکل۔اللہ آپ کو خوش رکھے۔

لیکن کاش کہ کسی دن اس بات کا بھی تجزیہ کریں کہ ہم پاکستانی مسلمان اپنی ماؤں، بہنوں،بیویوں اور بچوں کو اسلام کے بتائے ہوئے حقوق نہ دے کر کتنی منافقت سے کام لیتے ہیں۔ بیٹی کو ورا ثت میں حصہ نہیں دیتے۔شادی کے بعد بیوی کا کیا حق بنتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔بچوں کا کیا حق بنتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔یہ سب باوجود اس کے کہ وہ یہ تمام حقوق ادا کرنے کے ذرائع رکھتا ہو۔کبھی صرف کلام پاک میں بتائے گئے ان حقوق پر بھی کچھ لکھیں۔اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جو طاقت رکھنے کے باوجود ان حقوق کو پورا نہ کریں انہیں منافقین ہی کہہ سکتے ہیں۔اور منافق کی سزا کیا ہے؟ انً ا لمنٰفقین فی ا لدرکِ لاسفل من النار۔

ایک اور ای میل میں اقبال الدین احمد لکھتے ہیں۔

قابل صد احترام چودھری صاحب! آپ کا مضمون پڑھا نہایت اعلیٰ۔ لیکن دوبا تیں عرض کرنے کی گستاخی کروں گا۔

۱) کیا تیسری جماعت کے بچوں کے لئے پاکستان کے صدر کا نام بتانا،پنجاب کے گورنر کا نام بتانا جس نے ویسے بھی کافی زندگی ملک سے باہر گذاری ہو ، ملک کے یا پنجاب کے دارالحکومتوں کے نام بتانے مشکل کام نہیں؟ لفظ ‘دارالحکومت کو سمجھنے میں ہی مشکل پڑتی ہوگی، باقی بات تو چھوڑیں۔ میرے خیال میں تیسری کلاس کے بچے کیلئے (۷/۸ سال کا ؟) یہ مشکل سوال تھے۔

(۲! آپ نے فرمایا کہ ‘‘ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی اخلاقیات، اخلاقی کمزوری ہے’’۔ آپ سے سو فی صد متفق ہوں۔ شاید آپ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس بارے میں کلام پاک کے ایک معمولی حکم یعنی ‘وقولو للناس حسنا’’ یعنی جب لوگو ں سے بات کرو تو حْسن اخلاق سے کرو۔رسول کریم کو کہا گیا کہ ‘‘و قل العبادی یقول التی ھی احسن’’ اور میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب لوگوں سے بات کریں تو حسن اخلاق سے کریں’’۔ کیا اس بارے میں وہ لوگ اچھے نہیں جو آپ کی ہر خدمت پر، حتیٰ کہ آپ اسے راستہ بھی دیں تو وہ آپ کو Thank you کہے، بچہ اگر دکاندار کو پیسے دیکر ٹافیاں تو دوکاندار بچے کو thank you کہے اور ماں بچے کو کہے say thank you۔کیا یہ زیادہ اسلامی احکامات کے مطا بق نہیں؟ بحر جال میں نے آپ کے مضمون کو ‘ انجوائے’ کیا اور شکریہ۔

اقبال الدین صاحب آپ کی باتوں کا برا نہیں منایا جاتا۔ ہمیں اسلام کو زندگیوں پر نافذ کرنا ہو گا۔ زبان نرم رکھنا ہو گی، بدقسمتی ہے کہ ہم نے زبان اور دل دونوں کو سخت کر لیا ہے۔ یہ مسائل کی بڑی وجہ ہے۔

اب آتے ہیں آج کے اہم موضوع پر، ایک ایسا مسئلہ جس پر حکومت بیانات کی حد تک تو بہت متحرک ہے لیکن عام آدمی کی سہولت کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔مہنگائی سے پریشان عوام کی پریشانی کسی صورت کمی نہیں آ رہی۔ بلکہ ہر دن ایک نئی پریشانی اور ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اضافے کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ حکومت ہے۔ حکومتیں اپنے لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے کام کرتی ہیں لیکن پاکستان تحریکِ انصاف کی حکومت عوامی مسائل کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک طرف حکومت مہنگائی کم کرنے کے دعوے کرتی ہے تو دوسری طرف بنیادی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔

اب حکومت نے مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق ستمبر کی فیول پرائس ایڈ جسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی ڈھائی روپے مہنگی ہوگی۔ اس اضافے سے عوام پر انتالیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی دو روپے پینسٹھ پیسے مہنگی کرنیکی درخواست کر رکھی تھی۔درخواست کی سماعت مکمل کرتے ہوئے چیئر مین نیپرا نے بتایا کہ ستمبر کی فیول پرائس ایڈ جسٹمنٹ کے ذریعے فی یونٹ بجلی دو روپے اکاون پیسے مہنگی ہوگی۔ یہ اضافہ صرف ایک مہینے کے لیے ہوگا۔چیئرمین نیپرا کے مطابق اس حوالے سے حتمی فیصلہ بعد میں جاری ہوگا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایل این جی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔

تاریخی مہنگائی تاریخ رقم کرے گی، مہنگائی ہی پاکستان تحریکِ انصاف کو تاریخ کا حصہ بنائے گی۔ اگر حکومت نے اب بھی ملک کے سب سے بڑے مسئلے پر توجہ نہ دی تو آئندہ عام انتخابات میں امیدوار ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے دور بھاگیں گے۔ کیونکہ انتخابات میں کوئی بھی شخص جب عوام کے پاس جائے گا تو اس کے پاس عام ادمی کے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہو گا۔ تین سال میں تاریخی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، عوام چیخنے پر مجبور ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعدادوشمار نے حکومتی اقدامات اور دعوؤں کے فرق کو بیان کر دیا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر دو ہزار اٹھارہ سے اکتوبر دو ہزار اکیس تک بجلی کے نرخ ستاون فیصد اضافے سے چار روپے چھ پیسے فی یونٹ سے بڑھ کر کم از کم چھ روپے اڑتیس پیسے فی یونٹ کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں تین سال کے دوران انچاس فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ خوردنی گھی وتیل کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔چینی کی قیمت میں تین سال کے دوران تراسی فیصد اضافہ ہوا ہے۔ دال کی قیمت میں ساٹھ سے چھہتر فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں باون فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مرغی کی قیمت میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا۔ گائے کے گوشت کی قیمت اڑتالیس فیصد اضافہ ہوا۔ کھلے دودھ کی قیمت بتیس فیصد اضافہ ہوا۔ چاول کی قیمت میں تیس فیصد، سادہ ڈبل روٹی چوالیس فیصد، چائے کی پتی کا ایک سو نوے گرام کا پیکٹ ستائیس تاریخی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ اعدادوشمار پارلیمنٹ میں پیش ہونے چاہئیں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ عام آدمی کا درد رکھتے ہیں تو پھر انہیں مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے کچھ کرنا ہو گا ورنہ آئندہ عام انتخابات میں جو عوام کے قابو آیا اس کی خیر نہیں ہے۔