''ایجنسیز کے کہوٹہ ایٹمی پلانٹ پر خفیہ حملے کے انکشافات''

انڈیا نے پہلاایٹمی دھماکہ 1974 کو کیا اور جنوبی ایشیاء میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کی بنیاد رکھ لی۔ پھر انڈیا کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے 11 مئی 1998کو راجھستان کے صحرا پوکھران میں ایک بار پھر 5 دھماکے کرکے خطے میں امن کے توازن کو بگاڑتے ہوئے للکارا۔ ایٹمی دھماکے کرنے کے علاوہ کشمیر کی کنٹرول لائن پر فوج جمع کر دی۔ کئی روز گزر جانے کے بعد جب پاکستان کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو روایتی حریف انڈیا نے عالمی سطح پر یہ گھٹیا تاثر پھیلانا شروع کر دیا کہ'' پاکستان کے پاس شاید ایٹم بم ہی موجود نہیں'' !اس وقت چرب زبانی کے باعث انڈیا کی زبان باہر نکل رہی تھی۔ اس کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ طاقت و اختیار کے گھمنڈ میں وہ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔بلاآخر قوم کی بے چینی و اضطراب کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور بھارت کی طرف سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرکے ملکی دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنادیا۔ پاکستان پہلی مسلم ایٹمی طاقت بن گیا۔ ہم نے 5 دھماکے کیے اور ایسا طمانچہ بھارت کو رسید کیا جس نے آج تک اس کا ذہنی توازن درست کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی جانب سے دشمن کو واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان جغرافیائی حدود کے تحفظ کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے اس وقت تک دھماکے نہیں کیے جب تک بھارت نے پہل نہیں کی۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو انڈونیشیا سے شمالی افریقہ تک امن و تحفظ کا ایک چراغ روشن ہوا۔ فلسطینی بچوں نے خوشی سے نعرے لگائے کہ اب اسرائیل کی چیرہ دستیوں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔مقبوضہ کشمیر ترانوں سے گونج اٹھا۔ مسلم امہ کو عسکری تشخص حاصل ہوا۔قارئین! پاکستانی سول حکومت اور پاک فوج نے جب مل کر اپنا ایٹمی منصوبہ شروع کیا تو کہوٹہ میں لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کہوٹہ ایٹمی پلانٹ دشمنوں بالخصوص انڈیا و اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ موساد، سی آئی اے اور دیگر ایجنسیز اپنے ٹارگٹ ملک کی حساس معلومات چرا کر جب اس ملک کے خلاف آپریشن کا اعادہ رکھتی ہیں (خواہ انہیں کامیابی ہو یا نہ ہو) تو کچھ عرصہ کے بعد اپنی نہایت اہم کلاسیفائیڈ، پوشیدہ دستاویزات یا سنسنی خیز انکشافات منظرِ عام پر لاتی رہتی ہیں۔ مشہورِ زمانہ امریکن تھنک ٹینک بروکنگز انسٹی ٹیوشن کا ذیلی ادارہ ''بروکنگز انڈیا'' جس میں بھارتی نژاد امریکی محقق واہ گروپال سنگھ ایک عرصے سے سینئر فیلو کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ ''جولائی 1981 میں بھارتی فضائیہ کہوٹہ پر حملہ کرنے کے لیے پلان تشکیل دے چکا تھا۔ ''قارئین بھارت کو ایسا کرنے کی جرأت اس لیے ہوئی کہ اسرائیلی فضائیہ 1981 میں عراقی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر چکی تھی۔ جبکہ دوسرے اسلامی ملک مصر کے اہم ایٹمی سائنسدانوں کو سازش کے تحت قتل کروا کر ایٹمی پروگرام ختم کروا دیا تھا۔

اسرائیل کا یہ زعم تھا کہ نئی ابھرتی ایٹمی طاقت پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو بھی باآسانی تباہ کر سکتا ہے۔بھارت تو پہلے ہی کہوٹہ پلانٹ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔لہٰذا دونوں اسی سازباز میں سرگرم رہے۔ بھارتی دفاعی مبصر کرناڈ کے مطابق 1980 میں عراق کے ایٹمی مرکز اور ریسرچ سنٹر پر اسرائیلی حملے سے ایک سال پہلے بھارتی فضائیہ نے کاغذی مشقیں شروع کر دی تھیں جس پر نشان زدہ علاقہ کہوٹہ تھا۔ اریان لیوی اور کیتھرین اسکاٹ کلارک ممتاز برطانوی اخبار گارڈین سے منسلک معروف تفتیشی صحافی جنہوں نے 2007 میں اپنی کتاب "Deception: Pakistan The US and The Global Weapons Conspiracy" میں لکھا کہ فروری 1983 میں بھارتی افواج کے اعلی افسران نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا یہ ایسے الیکڑانک آلات خریدنے آئے تھے جو کہوٹہ کے فضائی دفاع کو جام کر سکیں۔ اسکے علاوہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے 23 فروری 1987 کو یہ انکشاف کیا کہ اسرائیل نے تین مرتبہ بھارتی حکومت کو کہوٹہ حملے کے لیے منانے کی کوشش کی لیکن بھارت نے پاکستان کے تباہ کن ردّعمل کے خوف سے اس ایڈونچر سے انکار کر دیا۔یروشلم پوسٹ کے ڈیوڈ ہارووٹز نے عالمی مبصرین کی رپورٹس کا حوالہ دے کر بتایا کہ اسرائیلی سوچ بچار کرنیوالے اداروں کی رو سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام 1987 میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے قابل تھا اور اسرائیل خفیہ معلومات کی فراہمی میں کوشاں رہا۔ قارئین پاکستان اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کا بننا معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم فضل اور اس کی عنایت ہے کہ دشمن اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ ناکام رہا ہے اور رہے گا۔ پاکستان ایٹمی بموں کی تعداد اور کوالٹی میں انڈیا سے برتری رکھتا ہے اور پاکستانی میزائل سو فیصد ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بولٹن آف دی اَٹامک سائنٹسٹس نامی ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد ہندوستان سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارا ملک پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے بس اگر فقدان ہے تو مؤثر لیڈر شپ کا۔ خدا کرے کہ یہ سبز ہلالی پرچم تاقیامت یونہی لہراتا رہے۔