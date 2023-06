تین ماہ قبل اسلام قبول کرنے والے سابق پادری نے حج ادا کرلیا

ماہ قبل اسلام قبول کرنے والے پادری، نو مسلم ابراہیم رچمنڈ نے شاہ سلمان حج پروگرام کے مہمان کی حیثیت سے حج ادا کر لیا۔

یاد رہے کہ آج کل دنیا بھر سے لاکھوں عازمین اپنے زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ’حج‘ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے سابق پادری، ابراہیم رچمنڈ کے ایک خواب نے اُن کی زندگی بدل کر رکھ دی. جس کے بعد وہ اپنے ہزاروں پیروکاروں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔

جنوبی افریقا سے تعلق رکھنے والے ابراہیم رچمنڈ نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی تھی اور اسلام قبول کرنے کے صرف 3 ماہ بعد ہی سعودی شاہ سلمان کے حج پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے حج ادا کیا ہے۔

ابراہیم رچمنڈ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو بھی مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلامی نام ابراہیم رکھا ہے۔حرمین کے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بھی ان کی تصویریں اور ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔

اس ویڈیو میں ابراہیم رچمنڈ کو مکہ مکرمہ میں حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

Former Pastor Ebrahim Richmond who was invited as part of the King Salman Hajj Programme is undertaking his first Hajj #Hajj1444 pic.twitter.com/qfPldcECOc