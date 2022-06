پاکستان کو جولائی کے شروع میں آئی ایم ایف سے نئی قسط مل جائے گی

پاکستان کوآئی ایم ایف کی جانب سے ساتویں اور آٹھویں جائزے کا میمورنڈم موصول ہوگیا۔ جولائی کےشروع میں قرض کی قسط ملنے کا امکان ہے۔آئی ایم ایف سے قرض معاہدے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ساتویں اور آٹھویں جائزے کا میمورنڈم پاکستان کو دے دیا۔

Early this morning, the Government of Pakistan has received an MEFP from the IMF for combined 7th and 8th reviews.