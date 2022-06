شیئر کریں:

توشہ خانہ وہ سرکاری گودام ہے جہاں پر صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ یا دیگر اہم سرکاری افسران کو غیر ملکیوں سے ملنے والے تحفے رکھے جاتے ہیں۔ یہ حضرات بکارِ سرکار باہر جاتے ہیں اس لیے ان کو ملنے والی ہر چیز ریاست کی ملکیت تصور ہوتی ہے۔ توشہ خانہ کا قیام غالباً 1972ء میں ایک ایکٹ کے ذریعے ہوا۔ فارسی زبان کا محاورہ ہے:

خودکوزہ و خود کوزہ گرو خود گل کوزہ

اسے انگریزی زبان میں ’’Three in one‘‘ کہا جا سکتا ہے، یعنی جس شخص کو تحفہ ملتا ہے اسکے حصول کیلئے قانون بھی وہ خود بناتا ہے۔ اس کا ’’Beneficiary ‘‘ بھی خود ہوتا ہے اور عملاً قیمت کا تعین بھی خود کرتا ہے۔

تحائف کی لین دین یکطرفہ ٹریفک نہیں ہوتی جس ملک میں آپ کو تحفہ ملتا ہے جب اس کا سربراہ مملکت و حکومت آپ کے ملک کا دورہ کرتا ہے تو آپ کو بھی حسب حیثیت اسکے ’’حضور‘‘ تحفے پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حکومت کے ارکان اپنی جیب سے نہیں دیتے اس کا بوجھ بالواسطہ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ منطقی طور پر جو ملک بوجھ اٹھاتا ہے، یہ حق صرف اسے پہنچتا ہے کہ حق بحق دار رسید ۔ غالب نے کہا تھا:

دیتے ہیں بادہ ظرفِ قدح خوار دیکھ کر

ضروری نہیں ہے کہ تحفے ’’Match or measure‘‘ کر کے دئیے جائیں۔ صرف اس بات کو مدنظر رکھا جاتا ہے کہ مہمان کی حیثیت کا خیال رکھا جائے اسکے ساتھ ساتھ ملک اپنی حیثیت کو بھی مدنظر رکھتے ہیں۔ بالفرض کسی عرب ملک کے سربراہ نے آپ کے صدر یا وزیر اعظم کو ہیروں کا ہار دے دیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اسکے حضور ہیرے جواہرات پیش کریں۔ ویسے بھی اس کیلئے اسکی کوئی خاص اہمیت نہ ہو گی! اسی لیے ہمارے حکمران وہاں سے تو ہیرے جواہرات سمیٹ لاتے ہیں لیکن اُنہیں تحفے میں بہترین اُونٹ، اعلیٰ نسل کے بیل، شکرے پیش کرتے ہیں۔ اُنہیں وصول کر کے ابوظہبی، دبئی اور سعودی حکمرانوں کے چہرے پر خوشی کا جو مدوجزر ابھرتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ اب جب ہاروں کا ذکر چھڑا ہے تو موضوع سے قدرے ہٹ کر چند ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں۔ ایک ہار ہمارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملا تھا۔ دوسرا عمران خان کودیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ’’گوشہ نشینوں‘‘ کو ملے ہونگے جن کی تفصیل ابھی طشت ازبام نہیں ہوئی ہے۔ اب جبکہ اسرار نہانی کھلنے شروع ہوئے ہیں تو ان کیلئے چھپنا یا چھپانا مشکل ہو جائیگا۔ قبلہ گیلانی صاحب نے تو اسے توشہ خانے تک پہنچانے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ چونکہ ہار غالباً ترکی یا انجلینا جولی کی طرف سے سیلاب زدگان کی امداد کیلئے دیا گیا تھا اس لیے میڈیا کی نگاہ میں آ گیا۔ مجبوراً انہیں اسے توشہ خانے میں جمع کرانا پڑا۔ البتہ یار لوگوں میں کافی عرصہ تک بحث چلی کہ شاہ صاحب نے اسے کس کے گلے کی زینت بنایا تھا۔ غالب نے کہا تھا

؎گوہر کو عقدِ گردن خوباں میں دیکھنا

کیا اوج پر ستارۂ گوہر فروش ہے

فراز کہاں پیچھے رہنے والا تھا:

سُنا ہے جب سے حمائیل میں اس کی گردن ہے

مزاج اور ہی لعل و گوہر کے دیکھتے ہیں

اب رہا سوال یہ کہ قبلہ شاہ صاحب نے اسے کس کے حضور پیش کیا تھا؟ بالفرض کسی ’’غیرتِ ناہید‘‘ کو دیا گیا تھا تو پھر ہار کا مقدّر جاگ گیا ہو گا موتیوں کی گر زبان ہوتی تو ضرور اٹھلاتے۔ کسی اور کو دیا گیا تھا تو پھر الگ بات ہے۔ شاہ صاحب کا شمار ملتان کے خوبصورت لوگوں میں ہوتا ہے۔ کچھ تو انہیں یوسف ثانی کہتے ہیں۔ دل نہیں ماننا کہ ان کی جمالیاتی حِسوں سے کچھ بُھول چُوک ہوئی ہو!

جہاں تک ہماری محدود معلومات ہیں، کسی بھی قابل ذکر ملک میں اس قسم کا قانون نہیں ہے۔ رچرڈ نکسن ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا۔ لاس اینجلس کی اورنج کائونٹی میں ایک چھوٹا سامکان جسے اب نیشنل میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ وہ اپنی محنت اور ذہانت کی بدولت امریکہ کا صدر بنا۔ میں نے یوربالینڈ میں اس کا گھر دیکھا ہے۔ ایک کمرے میں غیر ملکی تحائف رکھے گئے ہیں۔ ہیروں کے ہار۔ مہنگی ترین گھڑیاں، ہیروں سے جڑے خنجر، بنادیق وغیرہ۔ جو ملا ریاست کودے دیا۔ ہمسایہ ملک ہندوستان سے کبھی کوئی اس قسم کا اسکینڈل نہیں آیا۔ حساب کتاب میں بہت بہتر ہیں۔ اگر بُھول چُوک ہوتی تو اس شخص کی زندگی اجیرن کر دیتے۔

جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس میں قانون ساز کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ آیا وہ عوامی مفاد یا ذاتی غرض کیلئے بنایا گیا ہے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے قانون کے مطابق عمل کیا ہے۔

توشہ خانے کے قانون میں جو Catch ہے وہ عام آدمی نہیں جانتا تحفے کی قیمت کا 15 فیصد دیکر اسے لیا جا سکتا ہے۔ یہ پندرہ فیصد اصل قیمت کا نہیں بلکہ’’ Valuation Price ‘‘کا ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر کروڑ روپے کی گھڑی کی قیمت 30/40 لاکھ مقرر کی جاتی ہے اس 30 لاکھ کا 15% گویا کروڑ کی گھڑی 5 لاکھ سے لی جاتی ہے۔

قانون غلط ہے یا صحیح اب جبکہ بن گیا ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی چیز لے گیا توغیر قانونی نہیں ہے۔ لینے والا ضابطہ و تعزیر کے شکنجے میں نہیں کسا جا سکتا۔ عمران خان پہلا آدمی نہیں ہے جس نے مراعات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے بھی قریباً ہر کسی نے ایسا کیا ہے۔ اکثر تحائف تو ظاہر بھی نہیں کئے جاتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس قدر شور و غوغا کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار خان خود ہے۔ پہلے اس قسم کے تحائف کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کو غیر اخلاقی چھوڑ ’’غیر قانونی‘‘ فعل قراردیا۔ اب جبکہ اپنے پائوں جلنے لگے ہیں تو اگر ، مگر ، چونکہ چنانچہ کی گردان شروع کر دی ہے۔ مخالفین کو پراپیگنڈہ کرنے کا اس لیے بھی موقعہ مل گیا ہے کہ خان کا امیج ’’مسٹر کلین‘‘ کا تھا۔ ایسا شخص جو ’’High moral ground ‘‘کا علمبردار تھا۔ اسی لیے سیانے کہہ گئے ہیں ۔:

Think before you speak --- look before you leap.