وزیراعظم کے معاونِ خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے کہاہے کہ لاہور میں سستی سبزی بیچنے والے سبزی فروش کو گرفتار کرنا مضحکہ خیز ہے۔انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر سستی سبزی بیچنے والے کو گرفتار کرنے کی خبر پر ردعمل دیا اور اسے مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ لاہور انتظامیہ اس معاملے کیخلاف فوری کارروائی کرے۔

This is absurd. Lahore administration must take immediate action against this magistrate @DCLahore @OfficialDPRPP https://t.co/SQqEJgXLAn