 افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا دور ختم

افغانستان سے وہاں ناجائز قابض امریکی افواج کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے تو ساتھ ہی وہاں خانہ جنگی کے خدشات بھی بڑھتے چلتے جارہے ہیں ۔ وجہ افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا نہ ہونا اور امریکہ کی طرف سے مسلط کر دہ اشرف غنی حکومت کا اقتدار سے چمٹے رہنے کی ضد ہے جو شاید امریکی فوجی انخلاء کے بعد زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکے ۔صاف ظاہر ہے کہ اس صورت حال کا انجام بھی سویت افواج کے انخلا ء کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ حکومت کی طرح افغانستان میں امریکہ کے تشکیل کردہ داعش و القاعدہ گروہوں کے افغان طالبان کے ساتھ تصادم کی صورت میں ایک بڑے انتشار کا پیش خیمہ بن سکتا ہے ۔ شاید امریکہ کی خواہش بھی یہی ہے کہ افغانستان بدامنی کے دلدل میں دھنسا رہے تاہم اس پوری صورت حال کا دوسرا اہم پہلو افغانستان میں بھارت کیلئے زمین تنگ ہونا ہے ۔ امریکہ و برطانیہ کی مرضی و سرپرستی میں بھارتی خفیہ اداروں نے جس طرح افغانستان میں اپنی موجودگی کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف انتہائی دیدہ دلیری سے استعمال کیا ہے اس کا ثبوت 2011 میں امریکی سکریٹری دفاع چک ہیگل (Chuck Hagel)کی کیمرون یونیورسٹی او کلو ہامہ میں و ہ تاریخی تقریر ہے جو اس نے امریکی یونیورسٹی میںافغانستان کی صورت حال ،وہاں امریکی و نیٹو افواج کی بڑھتی ہوئی مشکلات اور پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے خلاف عدم تعاون کی حکمت عملی پر منعقد کیے جانے والے سیمینار میں درجنوں اراکین کانگریس ، عالمی میڈیا کے نمائندوں ، جنوبی ایشیاء خصوصاًافغانستان پر گہری نظر رکھنے والے دفاعی مبصرین کے علاوہ یونیورسٹی کے بہت سے اساتذہ کے سامنے اس امریکی و نیٹو افواج کی ناکامی کی بنیادی وجہ بھارت کی افغانستان میںموجودگی کو قرار دیا اس نے کہا کہ

"India had been using Afghanistan as a second front against Pakistan. India Has over the Years Financed problems for Pakistan on that side of the border, and you can carry that into many dimensions."

یہاں امریکی و مغربی دنیا کے بھارت سے جڑے مفادات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ امریکی سیکرٹری دفاع کے اس قدر اہم بیان کو مغربی میڈیا نے فروری 2013تک چھپائے رکھا ۔ یہ الگ موضوع ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی عزائم اور افغانستان کے راستے پاکستان پر مسلط کی گئی دہشت گردی میں بھارت کا کردار سامنے لائے جانے پر چیک ہیگل کے ساتھ امریکہ میںکیا سلوک ہو ا لیکن اس کا سچ بھی بھارت کی پاکستان کے خلاف افغانستان میں منظم کی جانے والی سازشوں کا راستہ روکنے میں ناکام رہا۔ ایسی ہی ایک بڑی گھنائونی سازش کا انکشاف بھارت میں ان کے انتہائی اہم ایٹمی سائنسدان روی مل (Ravi Mule)کے بہیمانہ قتل کے بعد سامنے آیا۔

روی مل کرناٹک میں بھارتی نیوی کی سیکورٹی حصار میں بندکالونی کے اندر رہائش پذیر تھا ۔ مارچ 2009میں وہ حسب عادت صبح سویرے سیر کرنے گھر سے نکلا اور غائب ہوگیا ۔ بھارتی میڈیا نے دو روز تک اتنے اہم ایٹمی سائنسدان کی گمشدگی پر طوفان برپا کیے رکھا ۔ تیسرے روز نیوی کے غوطہ خوروں نے کالی دریا سے اس کی لاش ڈھونڈ نکالی اور اس کی موت کو حادثہ قراردے دیا ۔ روی مل کی بیوی نے پولیس کا موقف تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے خاوند کی موت کو’’ سرکاری قتل ‘‘قرارد یا اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کو اپنے شوہر کے قتل کا ذمہ دار قرار د یتے ہوئے اور میڈیا کو بتایا کے افسران کسی خاص مشن کیلئے اس کے شوہر پر دبائو ڈال رہے تھے جبکہ روی اس پر عمل کرنے سے انکاری تھا۔ جس کے بعد کرناٹک کی پولیس نے مزید تحقیق کا کہہ جان چھڑائی۔ میڈیا میںبھی سوال اٹھایا گیا کہ سیر کیلئے جانے والا اچھا بھلا انسان دریا میں از خودکیسے گر سکتا ہے۔

قارئین کو یاد ہوگا 26نومبر 2008کو ممبئی میں معروف ’’فالس فلیگ‘‘دہشت گردی کی کاروائی کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف عالمی میڈیا پر اپنے پروپیگنڈے سے ایک ایسا ماحول بنادیا تھا جس میں پاکستان کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملک کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا۔ اس صورت حال میں ایٹمی سائنسدان کی موت پر اس کی بیوی کے الزام نے بھارت میں ہیجانی کیفیت برپا کر رکھی تھی ۔ ممبئی سے تعلق رکھنے والے معروف بھارتی صحافی ومورخ امریش مسرا نے روی کے قتل میں بھارتی را کے علاوہ اسرائیلی موساد کو بھی ملوث قرار دیتے ہوئے بھارتی اخبارات میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں انکشاف کیا کہ را اور موساد مل کر افغانستان میںنیٹو کے کسی اڈے کو اس انداز سے ایٹمی حملے کا نشانہ بنانا چاہتے تھے جس سے زیادہ نقصان نہ ہوا اور دنیا کو یقین دلایا جاسکے کہ افغان طالبان پاکستان کے ایٹمی اسلحہ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں را ملک کے ایٹمی سائنسدان روی پر تعاون کیلئے دبائو ڈال رہی تھی کہ وہ محدود حملے کیلئے چھوٹی ایٹمی ڈیوائس تیار کر کے دے ۔ روی اس پر راضی نہیں تھا۔ علاوہ ازیں اسے اس مقصد کیلئے دیگر سائنسدانوں کی مدد بھی درکار تھی۔ روی کے مسلسل انکار کے بعد را کیلئے اسے ٹھکانے لگانا ضروری ہوگیا ۔ امریش مسراکے مطابق اگر بھارت و اسرائیل اپنے مشترکہ مشن میں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد اقوام متحدہ سے پاکستان پر پابندیاں لگوائی جائیں اور اقوام متحدہ ہی کے حکم سے پاکستان کے ایٹمی اسلحہ کو قبضہ میں لیا جاتا ۔ بھارت میں ابھی یہ بحث جاری تھی کہ روی کے ساتھی ایٹمی سائنسدان مہالنگم (Mahalingam)کی لاش کر ناٹک میں بھارتی نیوی کی اسی مالاپور کالونی کے اندر سے گزرنے والے دریا سے ملی ۔ یہ بھی صبح کی سیر کو نکلا اور واپس نہیں آیا ۔ ہفتے بعد اس کی لاش بھی کرناٹک کے کالی دریا سے ملنا حیران کن بات تھی ۔ پولیس نے اسے خود کشی قرار دیا لیکن مہالنگم کا خاندان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوااور آج تک بھارت میں کرناٹک کے Kaiga Atomic Power Station میں کام کرنے والے دونوں ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کا معمہ حل نہیں ہوسکا ۔ہوتا بھی کیسے کہ دونوں ایک بڑی سازش کا حصہ بننے سے انکار پر صفحہ ہستی سے مٹادیے گئے تھے۔ روی مل کے بھائی نے دونوں سائنسدانوں کے قاتلوں کی گرفتاری کیلئے دیگر اہلخانہ کے علاوہ سول سوسائٹی کے ہمراہ نکالی گئی ریلی کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بھائی اور دوسرے سائنسدان کو قتل کرنے وانے اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس اور حکومت دونوں اس کے سامنے بے بس ہیں بر حال یہ افغانستان کے

تناظر میں گزشتہ دو دیہائیوں کے دوران بھارت کے اس مکروہ چہرے کی ایک جھلک ہے جس کے اثرات پاکستان تاحال بھگت رہاہے۔ 23جون 2021کو لاہور کے رہائشی علاقے جو ہر ٹائون میں ہونے والے ریموٹ کنٹرول بم دھماکا بھارت کی اسی پریشانی کا عکاس ہے جو وہ افغانستان میں اپنے لیے تنگ ہوتی زمین کی وجہ سے بھارت سرکار کو لاحق ہے۔