اپنی ذات میں محبوس انسان مادہ پرستی کی دلدل میں دھنستا جارہاہے ، انسان حیوان اور شیطان کی حدودِ حواس سے بھی کئی درجے پستی میں جا گرا ہے ،دنیا ایسے مفاد پرست عناصر کی وجہ سے انتشار کا شکار ہے،موجودہ کرونا وائرس کے متعلق متضاد باتیں سامنے آنے کے بعد پریشانی میں مبتلا لوگ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں ،کرونا وائرس کی حقیقت کیا ہے، محققین کے مطابق کرونا وائرس نزلہ زکام اور بگڑا ہوا نمونیہ ہے، جسے کرونا کہا جاتا تھا،1 198ء میں معروف رائٹر Dean koontz ) ( نے اپنی کتاب ( The Eyes of Darkness) میں کرونا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بیماری 2020 ء کے قریب دنیا میں جتنی تیزی سے پھیلے گی اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جائے گی ،2013 ء میں سعودی میگزین ’’ سیدتی ‘‘ کے شمارے 1684 کے صفحہ نمبر 122 پر عبداللطیف جمیل ہسپتال کے پروفیسرڈاکٹر احمد خاطر نے کرونا کے عنوان سے آرٹیکل لکھا جس میں دنیاکے چند ممالک میںکرونا سے اموات کا ذکر بھی تھا، کرونا کوئی نئی بیماری نہیں اسے صرف ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ دنیا کوخوف میں مبتلا کر کے میڈیسن کی تجارت اور ورلڈ آرڈر کے ذریعے نوع انسان کو ریاست کا غلام بنانے کا مبینہ منصوبہ ہے،اس منصوبے کا ہدف 2020ء میں رکھا گیا تھا اس کا نام ID2020 تجویز کیا گیا تھا،اس تنظیم کا قیام 2017 ء میں عمل میں آیا تھا جس کا نام ID2020 Alliance ہے، اس الائنس میں ، ا یکسینچر (Accenture) ، دی راک فیلر فاونڈیشن (The Rockefeller Foundation) آیڈیو(IDEO) گاوی (Gavi) اور مائیکروسافٹ(Microsoft) شامل ہیں،Gavi کا مخفف ’’ دی گلوبل الائنس فار ویکسینز اینڈ ایمونیزیشن ‘‘ (The Global Alliance for vaccines and Immunizations ) ہے ،جس کا قیام 2000ء سوئٹزرلینڈکے شہر جینوا میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر عمل میں لایا گیاتھا۔

گاوی الائنس کا مقصددنیا میں ہر فرد کو مطلوبہ ویکسین لگانے کا مذموم منصوبہ ہے، گاوی کے ڈھانچے کو دیکھیں تو اس کے اصل اراکین میں ۔عالمی ادارہ صحت، یونیسف، عالمی بینک،بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاونڈیشن کے علاوہ ویکسین بنانے والی دنیا بھر کی کمپنیاں، این جی اوز،صحت کے سرکاری ادارے، اور ڈونر ممالک شامل ہیں،مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتیں اس الائنس کے بڑے ڈونر ہیں، اس میں بعض ویکسین بنانے والی کمپنیوں اور این جی اوزنے اپنی شناخت خفیہ رکھی ہوئی ہے۔

بظاہر ID2020 کے ہدف کی تکمیل خفیہ رکھی گئی تھی ، اس مبینہ منصوبے کے تحت یہ ریاست پر منحصر ہوگا کہ بچے کتنے ہوں یا نہ ہوں، فرد کی نقل وحمل پر ریاست کا ختیار ہوگا ،فرد کو محصور رکھا جائے یا اسے کہیں جانے کی اجازت دی جائے،یہاں تک کہ سوچ پر بھی پہرہ ہوگا کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور اسے کیا سوچنا چاہیے،اس کے آخری مر حلے میں ہر فرد کے جسم میں ایک چپ RFID) ( کی تنصیب ہے ، جس دن یہ چپ لگا دی گئی اسی دن سے فرد ریاست کا غلام ہوگا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی اس کی ایک ایک دھڑکن اور ہر ایک خیال ریکارڈ ہوگا ،جس علاقے ،نسل اور مذہب کی تطہیر مقصود ہوگی اس چپ کے ذریعے ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اس شخص کی دھڑکن بند کر دی جائے گی، پہلے کرونا سے اموات کا خوف پھیلاکر لوگوں کو ویکسین پر آمادہ کیا جائے گا پھر دنیا کو محفوظ بنانے کے ڈھونگ کے ساتھ چپ (RFID) لگانا لازمی قرار دیا جائے گاِ جس کے بغیر ہوائی سفر ممنوع ہو گا۔

اس سارے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے غرض سے جولائی 2019 ء میں فورٹ ڈیٹریک میں امریکی فوج کے وبائی امراض پر تحقیق کرنے والے خفیہ ادارے کو بند کر دیا گیا، چین میں کرونا وائرس منظرِ عام پر آنے سے پہلے ہی امریکہ میں یہ وائرس موجود تھا ، امریکہ میں فلو سیزن ستمبر 2019 ء میں شروع ہوا ، اکتوبر میں امریکی فوجی کھلاڑی ملٹری گیمز میں شرکت کے لئے چین کے شہر ووہان آئے جو کہ وائرس زدہ تھے جس سے دیگر غیر ملکی کھلاڑی اس وبائی مرض کا شکار ہوگئے، سائنسدانوں کی چین ،ایران اور اٹلی میں وائرس کے ڈی این اے کی تحقیق کے مطابق ایران اور اٹلی میں پھیلنے والا وائرس چین کے وائرس سے مختلف ہے ،جس کا مطلب وائرس چین سے نہیں پھیلا ۔

ڈبلیو ایچ اوکے زونو سس یونٹ کی سربراہ ڈاکٹر ماریہ ڈی جوزف بھی غیر یقینی طور پر اس وائرس کو غیر متعدی بیان کر چکی ہیں،جس پر طبی ماہر ڈاکٹر ڈیوڈنے تفصیل سے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈبلیو ایچ او نے تین سو ساٹھ ڈگری کا ٹرن لے کر بڑی خبر دی ہے کہ وائرس زدہ شخص سے یہ مرض نہیں پھیلتا،تو پھر سماجی فاصلے کیوں پیدا کئے گئے دنیا کی معیشت کو برباد کیوں کیا گیا، ڈبلیو ایچ او کے مطابق کچھ اطلاعات لیبارٹری سے تصدیق شدہ ہیں جو واقعی غیر متناسب معاملات ہیں لیکن آج تک کوئی ایسی دستاویز نہیں اور نہ ہی یہ خارج از امکان ہے کہ یہ وائرس متعدی نہیں ہے۔