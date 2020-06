’’وکھری پاک پنجاب دی بولی، وکھری سِکھّی بولی!‘‘

شیئر کریں:

معزز قارئین!۔ کل 27 جون کو بھارت ، پاکستان اور دوسرے کئی ملکوں میں آباد سِکھوں نے ، متحدہ پنجاب کے سِکھ مہاراجا رنجیت سنگھ کی 181 ویں برسی منائی اور پاک پنجاب میں ’’ سانجھا پنجاب‘‘ کے حامی بعض شاعروں ، ادیبوں ، صحافیوں اور دانشوروں نے بھی لیکن، اِن شاء اللہ سِکھوں اور اُن کا یہ خواب شرمندۂ تعبیر نہیں ہوگا؟۔

’’بابا گورونانک!‘‘

ہم مسلمان ، سِکھوں کے پہلے گورو ، گورو نانک جی کی بہت عزّت کرتے ہیں ۔ ’’ نانک‘‘ کے عنوان سے اپنی ایک نظم میں علاّمہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ…

’’پھر اُٹھی ، آخر صدا توحید کی ، پنجاب سے!

ہند کو، اِک مردِ کاؔمل نے، جگایا خواب سے!‘‘

مردِ ؔکامل حق سے مراد، بابا گرو نانک جی تھے / ہیں۔ سِکھوں کے پانچویں گرو، گرو ارجن دیو جی، تک سِکھوں سے مسلمانوں کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ گرو ارجن دیو جی ہی کی درخواست پر 588 میں قادریہ سِلسلہ کے ولی حضرت میاں میر صاحب لاہوریؒ نے امرتسر جا کر سِکھوں کے ’’ہرمندر‘‘ (Golden Temple) کا سنگِ بنیاد رکھا تھا لیکن، جب رنجیت سنگھ کا دَور آیا تو ، اُس کے حکم سے لاہور کی شاہی مسجد میں نصب قیمتی پتھر،اُ کھڑوا کر انہیں ’’گولڈن ٹمپل‘‘ میں جڑوا دِیا گیا تھا؟۔

سِکھوں کی اپنی تاریخ کے مطابق ’’ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنی سگی ماں ، راج ؔکور کو، بدچلنی کی وجہ سے خود قتل کردِیا تھا۔ مہاراجا کے حرم میں 46 عورتیں تھیں۔ جن میں سے 9 عورتوں سے مہاراجا نے سِکھ رسم و رواج کے مطابق شادی کی تھی اور 9 عورتوں کے سروں پر چادریں ڈال کر انہیں اپنی پتنیاں (بیویاں) بنا لِیا تھا۔ 7 مسلمان اور ہندو طوائفوں کے ساتھ بھی شادیاں کی تھیں ۔ اُن سب کو مہارانیوں کا درجہ حاصل تھا۔ 20 عورتیں داشتائیں تھیں۔ مہاراجا کے مرنے پر چار مہارانیاں اور سات کنیزیں اُن کے ساتھ چِتا ؔمیں جل کر مر گئی تھیں ۔ اُن کی سمادھِیاں کہاں ہیں؟ ۔ ’’ سانجھا پنجاب‘‘ کے علمبردار ہی جانتے ہوں گے؟۔

معزز قارئین!۔ قیام پاکستان سے قبل حضرت قائداعظمؒ نے سِکھ لیڈروں کو پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت دِی تھی لیکن ، وہ نہیں مانے۔ 1947ء میں اُنہوں نے مشرقی پنجاب میں ( پنجابی بولنے والے ) دس لاکھ مسلمانوں کو شہید کردِیا اور 55 ہزار مسلمان عورتوں کو اغوا کر کے اُن کی آبرو ریزی کی۔ جون 1984ء میں سِکھوں کو عقل آ گئی جب ، بھارت کی آنجہانی وزیراعظم مسز اندرا گاندھی کے حکم پر ، بھارتی فوج نے "Golden Temple" پر ٹینکوں سے چڑھائی کردِی اور ہزاروں سِکھوں کو موت کے گھاٹ اُتار دِیا ۔ پھر بے شمار سِکھ بھارت سے فرار ہو کر ، کینیڈا ، امریکہ اور کئی یورپی ملکوں میں سیٹل ہوگئے۔

اُن دِنوں چودھری پرویز الٰہی پاک پنجاب کے وزیراعلیٰ تھے جب، مَیں پہلی اور آخری بار 2 دسمبر 2004ء کو ’’ پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ ‘‘ میں منعقدہ ’’ عالمی پنجابی کانفرنس ‘‘ میں شریک ہُوا۔ بھارت کے آنجہانی صحافی اور دانشور کلدیپ نیئر کی صدارت میں "Peanl Discussion" تھی۔ موضوع تھا۔ "Role of Media and Cooperation Between The Two Punjabs" کانفرنس میں بھارت کی طرف سے روزنامہ ’’اجیت‘‘ کے سابق ایڈیٹر سردار گلزار سنگھ سندھو، روزنامہ ’’ ہندوستان ٹائمز‘‘کے ایڈیٹر کنور سندھو اور جگجیت سنگھ آنند ۔ اُنہوں نے اور مہمان خصوصی ’’ عالمی پنجابی کانفرنس‘‘ کے چیئرمین فخر زمان نے پاک پنجاب اور بھارتی پنجاب کی سرحدی لکیر مٹانے اور ’’ سانجھا پنجاب‘‘ کی بات کی۔مَیں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ’’1947ء میں نابھہ، پٹیالہ اور امرتسر میں ( پنجابی بولنے والے ) میرے خاندان کے 26 افراد شہید ہُوئے تھے ۔پھر مَیں نے کہا کہ’’ مَیں پنجاب دی سرحدی لکیر نئیں مِٹن دِیاں گا‘‘۔ ہال میں اُداسی چھا گئی۔ مَیں وطن واپس آیا تو، میرے مؤقف کی حمایت میں معروف شاعراور صحافی علاّمہ اصغر علی کوثرؔ نے ’’ نوائے وقت ‘‘ میں چار کالم لکھے اور جنابِ مجید نظامی نے بھی مجھے شاباش دی تھی۔

’’جنابِ مجید نظامی کا انٹرویو !‘‘

اگست 2011ء میں مَیں نے لاہور سے اخباری سائز میں ، اپنا "Four Colour" پنجابی زبان کا جریدہ ’’چانن‘‘ شروع کِیا۔ نومبر 2011ء کے چانن میں ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جناب مجید نظامی کا ’’چانن‘‘‘ میں شائع ہونے والا پہلا پنجابی کا انٹرویو تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں جنابِ مجید نظامی نے پنجابی کے صُوفی شاعروں کی لکھی اور بولی جانے والی پنجابی کی حمایت کی لیکن، اُنہوں نے کہا کہ ’’ اگر ہم صِرف پنجابی زبان پر ہی انحصار کرتے تو، آج ایٹم بم نہیں بنا سکتے تھے ۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہماری نئی نسل کو عربی ، فارسی اور دوسری غیر ملکی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کرنا ہوگی‘‘ ۔ میرے سوال کے جواب میں جنابِ مجید نظامی نے کہا کہ ’’ پاک پنجاب دے جیہڑے شاعر ، ادیب ، دانشور تے سیاستدان پاک پنجاب تے بھارتی پنجاب دِی مِٹاون دِی کوشش کر رہے نَیں ، اوہ ایتھوں دفع ہو جان ‘‘۔

معزز قارئین! ۔ مَیں کئی سال سے خرابی ٔ جگر کا مریض ہُوں لیکن، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ’’ مَیں جنابِ مجید نظامی کی دُعائوں سے اپنی تحریروں کے ذریعے ’’پاک پنجاب اور بھارتی پنجاب کی لکیر‘‘ کو مٹانے کی کوشش کرنے والے ’’مخصوص قسم کے لوگوں ‘‘ کا مقابلہ کرتا رہوں ۔ مَیں نے تو ، بہت پہلے کہہ دِیا تھا …

اِک مِکّ نئیں کر سکدا کوئی،

گولانہ کوئی گولی!

وکھری پاک پنجاب دی بولی،

وکھری سِکھّی بولی!

جیہڑے ، سِکھّاں ، مُسلماناں نُوں ،

کہندے ’’ قوم پنجابی‘‘!

عقلوں پَیدل ، کُوڑ مغز نیں،

سوچ ،اوہناں دی، بلولی!

جیکر ، پنجابی بولی دی، سانجھ ،

سِکھّاں نال، ہوندی!

سن سَنتالی وِچّ ، نہ کھیڈ دے ،

ساڈے لہو نال، ہولی!

