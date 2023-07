 پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہے: وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبہ کے عوام کا ہے، ترقی کے حوالے سے میرا نظریہ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے سے جڑا ہے. بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل محفوظ اور ذمہ دار ہاتھوں میں ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کل وفاقی وزرا، آرمی و نیول چیف، گورنر اور وزیراعلیٰ بلوچستان اور حکومتی افسران کے ہمراہ گوادرمیں اہم دن گزارا.ہم نے ترقی، بنیادی ڈھانچہ اور تعلیمی منصوبوں کے ایک سلسلہ کا سنگ بنیاد رکھا ہے جس سے علاقہ کی تقدیر بدل جائیگی۔انہوں نے کہا کہ اکا دکا کوششوں کے باوجود بلوچستان ہماری اجتماعی غفلت کا نشانہ بنا ہے. اس صوبہ نے دیگر وفاقی اکائیوں کے مساوی ترقی نہیں کی ہے جو باعث شرم ہے۔

It was quite an eventful day in Gwadar yesterday where I was joined by federal ministers, Army & Naval Chiefs, Governor & CM Balochistan and the government officials. We inaugurated and laid the foundation stone for a series of development, infrastructural and educational… pic.twitter.com/44WqhLPbET