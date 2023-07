غسل کعبہ کی سالانہ تقریب بارے اہم اعلان

غسل کعبہ کی سالانہ تقریب کا اہتمام 15 محرم الحرام کو نمازِ فجر کے بعد کیا جائے گا۔بین الاقوامی میڈیا کے مطابق غسل کعبہ کی تقریب کے دوران مکہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو آبِ زم زم، عرقِ گلاب اور مشک سے دھوئیں گے۔اس موقع پر خانہ کعبہ کے فرش کو آبِ زم زم، عرقِ گلاب اور عود کے عطر سے دھویا جائے گا. دیواروں اور فرش کو دھونے کے بعد ہاتھوں اور کجھور کے پتوں سے خشک کیا جائے گا. دیواروں کو صاف کرنے کیلئے سفید کپڑے کا بھی استعمال کیا جائے گا۔

NEWS || The annual Ka’bah Washing Ceremony (Ghusl Ka’bah) will take place on 15 Muharram 1445, after Fajr prayers… pic.twitter.com/OBcex1uGIO