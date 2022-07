آصف علی زرداری کورونا کا شکار

پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کورونا وباء کا شکار ہوگئے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کے متعلق اہم بیان جاری کیا ہے۔

President Zardari has tested positive for Covid. He is fully vaccinated, boosted, isolating with mild symptoms and undergoing treatment. We are praying for his swift recovery.