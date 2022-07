یہ لوگ نام نہاد جمہوریت پسند، حقیقت میں بدترین فسطائی اور ظالم ہیں: اسد عمر 

سندھ میں فسطائی حکومت کا راج برقرار ہے جس کے بعد مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کا ردعمل بھی سامنے آگیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کو دوبارہ گرفتار کرلیا گیا۔

Leader of opposition in sind assembly haleem adil sheikh arrested again. These so called democrats are the worst tyrants possible. The system of injustice perpetrated by them is collapsing and it's only a matter of time before the power of the people brings this system to its end