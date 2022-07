ریاستی اداروں کا آئین کے مطابق کام کرنا جمہوری نظام کے لیے ضروری ہے:وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کا آئین کے مطابق کام کرنا جمہوری نظام کے لیے ضروری ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعظم نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے متعلق بات کی ہے۔

The core of my argument during my speech at NA was that for a democratic system to work smoothly & effectively, it is important that all state organs act within the domains stipulated by Constitution. Without understanding this, we will be moving in a circle, getting nowhere.