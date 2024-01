ویسٹ انڈیز کی 27 سال بعد آسٹریلیا کیخلاف ٹیسٹ میں تاریخی فتح

ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو ان ہی کی سرزمین پر 27 سال بعد ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کرلی۔

WHAT A TEST!! UNBELIEVABLE SCENES! SHAMAR JOSEPH, YOU ABSOLUTE CHAMPION!



West Indies beat Australia after 20 Tests without a win against them https://t.co/YMnxbxJiRm | #AUSvWI pic.twitter.com/zlJ7p7DPoF