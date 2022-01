آج ایک بار پھر اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا: فیصل جاوید

فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ آج ایک بار پھر اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اور سینیٹر فیصل جاوید نے ٹوئٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ آج ایک بار پھر اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ، سینیٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور کرلیا۔انہوں نے کہا کہ یہ چھوئی موئی اپوزیشن ہے ، عوامی مفاد کی قانون سازی میں حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصل جاوید نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان سے این آر او لینے کی کوششیں کرتے ہیں مگر ہر محاذ پر شکست انکا مقدر ہے۔

Congratulations as @SenatePakistan has passed the bill further to amend the #StateBank of #Pakistan Act 1956.

44 vs 43 & 2nd time 43 vs 42

This will strengthen functioning of the institution,also give freedom and do away with any political interference which was the case in past pic.twitter.com/kDZZsUFe2x