گلوکارہ گل پانڑہ پشاور زلمی کی برانڈ ایمبیسڈر مقرر

پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا سے تعلق رکھنے والی معروف گلوکارہ گل پانڑہ بطور برانڈ ایمبیسڈر پشاور زلمی، زلمی فاؤنڈیشن اور گلوبل زلمی کی نمائندگی کریں گی۔

واضح رہے کہ گل پانڑہ صرف پاکستان کے صوبے خیبرپختونخوا ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی گلوکاری کی وجہ سے معروف ہیں۔

گلوکارہ کو پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چوتھے ایڈیشن کے لیے پشاور زلمی، زلمی فاؤنڈیشن اور گلوبل زلمی کے لیے بطور ریجنل برانڈ ایمبیسڈر مقرر کردیا گیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی گل پانڑہ زلمی فاؤنڈیشن کے تحت خواتین کو خود مختار بنانے سے متعلق کارروائیوں کا حصہ بھی ہوں گی۔

پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے گل پانڑہ کے برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیے جانے کا اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کیا۔

It is a matter of felicity for the whole KP that the famed artist, Gul panra has joined @PeshawarZalmi ,@ZalmiGlobal & @FoundationZalmi as regional brand ambassador for the upcoming @thePSLt20 4. We, welcome her amicably to the Zalmi Family. pic.twitter.com/8WUV8VbQwK